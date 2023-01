Gobernador de región amazónica peruana dispara contra manifestantes que trataron de atacar su vivienda

Madre de Dios, Perú (TV Perú)

(CNN Español) -- El gobernador del departamento Madre de Dios, en la región amazónica de Perú, disparó contra un grupo de manifestantes que presuntamente intentaron ingresar a su vivienda este viernes por la mañana. En diversos videos difundidos por redes sociales, se observa cómo Luis Otsuka Salazar dispara varias veces con un arma larga desde la ventana de su casa hacia los manifestantes que desde las calles lanzan objetos a su vivienda.

Más tarde, el gobernador explicó en declaraciones al canal estatal TV Perú que alrededor de mil personas trataron de ingresar a su casa con objetos inflamables y cortopunzantes. Según Otsuka, solo seis oficiales de la Policía Nacional estaban desplegados para atender esta situación, y no contaban con armamento para poder defenderlo.

“Si no hago uso de mi arma ahorita tendría que lamentar con mi vida. Si entraban acá me incendiaban, me quemaban a mí, porque ese era su propósito”, explicó Otsuka mientras miembros de la Policía Nacional y Fiscalía realizaban el levantamiento de evidencias en su vivienda.

El gobernador hizo un llamado al gobierno nacional de la presidenta Dina Boluarte para que busque una salida a la crisis social y política que vive el país, incluido el cierre de vías a nivel nacional.

“Yo no originé este paro, escapa de mi control pero las consecuencias de esta irresponsabilidad tengo que pagarlas yo”, dijo Otsuka.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a CNN que solo existieron daños materiales tras el hecho y que, si bien se desplegaron 8 oficiales para resguardar la casa del gobernador, ante la presencia numerosa de los manifestantes los oficiales se replegaron tácticamente.

Las manifestaciones en Madre de Dios se dan solo 24 horas después que el gobierno nacional anunció que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional iniciarán el desbloqueo de las carreteras que se encuentran declaradas en estado de emergencia por los bloqueos usados como protesta contra el gobierno de la presidenta Boluarte.

Madre de Dios ha sido una de las regiones más afectadas por las paralizaciones a nivel nacional. De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, 29 provincias del país registran bloqueos en las vías.

Otsuka fue electo gobernador en las elecciones municipales de octubre pasado, representando a la coalición del Partido de Integración Social y Avanza País. Ya había sido gobernador regional entre 2015 y 2018.