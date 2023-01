Jay Leno sufre múltiples fracturas tras un accidente de motocicleta

Sufre el presentador Jay Leno quemaduras graves 0:46

(CNN) -- Jay Leno asegura que se fracturó múltiples huesos en un accidente de motocicleta meses después de sufrir graves quemaduras en la cara tras otro percance.



En una entrevista concedida al diario Las Vegas Review-Journal, el expresentador dijo que el 17 de enero se cayó de la moto y se rompió la clavícula, dos costillas y dos rótulas.

"¡Pero estoy bien!" dijo Leno. "Estoy bien, estoy trabajando. Estoy trabajando este fin de semana".

El comediante, que tiene una residencia de monólogos en Las Vegas, explicó que había estado probando una motocicleta Indian de 1940 cuando notó un olor a gasolina que se estaba derramando.

"Así que giré por una calle lateral y corté por un estacionamiento, y sin que yo lo supiera, un tipo tenía un cable tendido a través del estacionamiento, pero sin ninguna bandera colgando", dijo Leno. "Así que no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Me golpeó y me tiró de la moto".

Leno dijo que inicialmente no hizo público el accidente debido a toda la publicidad que había recibido tras el incidente de noviembre en el que se quemó la cara mientras trabajaba debajo de un auto antiguo de 1907.

"El conducto del combustible estaba obstruido, así que yo estaba debajo. Sonaba como si estuviera atascado y le dije: 'Sopla un poco de aire por el conducto, y así lo hizo él", recordó Leno, un ávido coleccionista de autos. "Y de repente, ‘boom’, se me llenó la cara de gasolina. Y entonces se inició el piloto y mi cara se prendió en llamas".

Tras recibir el alta hospitalaria después de ese accidente, Leno posó para una foto con algunos de los empleados del Grossman Burn Center de Los Ángeles donde fue tratado.

CNN se puso en contacto con los representantes de Leno para obtener más información sobre su accidente de moto.