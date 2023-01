Novak Djokovic llega a la final del Abierto de Australia y podría igualar el récord de Grand Slam de todos los tiempos de Rafael Nadal

Djokovic y su dominio del Abierto Australia en números 0:31

(CNN) -- Novak Djokovic se mantiene en la carrera de lograr el récord de 22 títulos de Grand Slam, tras vencer al estadounidense Tommy Paul en sets consecutivos en las semifinales del Abierto de Australia este viernes, lo que anticipa una atractiva final contra Stefanos Tsitsipas.

El serbio se enfrentó a un duro Paul en su victoria por 7-5, 6-1, 6-2 para llegar a su 33ª final de Grand Slam.

Su victoria se produjo pocas horas después de que Tsitsipas venciera al ruso Karen Khachanov 7-6 (7-2) 6-4 6-7 (6-8) 6-3, lo que le da al griego la segunda final de Grand Slam de su carrera.

La final será un encuentro emocionante entre los números 3 y 4 del mundo, con Tsitsipas buscando su primer título de Grand Slam y Djokovic a solo un partido de convertirse nuevamente en el No. 1 del mundo e igualar el récord de Rafael Nadal de 22 títulos de Gran Slam.

A pesar de luchar contra una lesión en el tendón en rondas anteriores del torneo, Djokovic se mostró dominante en Melbourne, superando a sus últimos cuatro oponentes sin perder un set.

Parecía que la semifinal iba a ser más de lo mismo cuando el jugador de 35 años logró una ventaja de 5-1 en el primer set. Pero Paul se defendió rompiendo el servicio de Djokovic dos veces para igualar el set en 5-5.

Djokovic pudo corregir el derrape y cerrar el primer set. A medida que avanzaba el partido, mostró su clase mientras diseccionaba cuidadosamente a su oponente estadounidense, convirtiendo siete de 11 puntos de quiebre.

La victoria, que le tomó a Djokovic dos horas y 20 minutos, lo deja a las puertas de un décimo título del Abierto de Australia, un récord que extiende.

Djokovic dijo que su nivel era "perfecto" de cara a la final del domingo.

“Por supuesto, no estoy tan fresco como al comienzo del torneo, pero dediqué muchas horas a esto fuera de temporada. Sé lo que se espera y he estado en tantas situaciones así en mi carrera”, dijo en su entrevista en la cancha inmediatamente después del partido.

“Fue una gran batalla, conmigo mismo y con el oponente. Peloteos largos, y podía sentir las piernas pesadas en el primer set, pero tuve la suerte de controlar mis nervios. Después de eso, balanceé más el balón y estoy contento de pasar a otra final”.

El partido fue el final del camino para Paul, quien había sorprendido a muchos al llegar a la primera semifinal de Grand Slam de su carrera.

Paul, actualmente en el puesto 35 del mundo, se convirtió en el primer hombre estadounidense en llegar a los cuartos de final del Abierto de Australia desde Andy Roddick en 2009 cuando derrotó a su compatriota Ben Shelton en los cuartos de final.

El jugador de 25 años ahora tiene garantizado subir al top 20 del mundo por primera vez, después de haber vencido a los jugadores del top 30 Alejandro Davidovich Fokina y Roberto Bautista Agut en el camino a los últimos cuatro.

Otra oportunidad

Para Tsitsipas, la final será una oportunidad de venganza contra Djokovic.

La pareja se enfrentó en la final del Abierto de Francia de 2021, la primera final de Grand Slam de la carrera de Tsitsipas, en la que Djokovic remontó dos sets para derrotar al jugador griego.

Pero ahora, poco más de 18 meses después, el jugador de 24 años tiene la oportunidad de vengar esa derrota desgarradora y después de su victoria en semifinales contra Khachanov, dijo que está jugando el mejor tenis de su carrera.

“Simplemente no veo puntos débiles ni negativos en lo que estoy tratando de hacer”, dijo Tsitsipas. “Incluso si no funciona, soy muy optimista y positivo sobre cualquier resultado, y ante cualquier oponente que tenga que enfrentar".

“Esto es algo que ha faltado en mi juego. Realmente creo en lo que soy capaz de producir. Eso es más que suficiente. Lo hago de esta manera... Me esfuerzo por lograrlo todos los días. Puede que no salga como yo quiero, pero puse el 110 por ciento ahí”.

Aunque Khachanov puso en pausa brevemente su camino hacia la final con dos puntos de partido en el tercer set, Tsitsipas pudo vencer al ruso en tres horas y 21 minutos.

Y con un lugar en la cima de la clasificación mundial en juego, Tsitsipas dijo que está viviendo un "sueño de la infancia".

“Me gusta ese número… Es una final de Grand Slam, estoy luchando por el puesto número 1, es un sueño de la infancia lograr ese puesto número 1 algún día”, dijo.

"Estoy cerca. Estoy feliz de que esta oportunidad llegue aquí en Australia y no en otro lugar, porque este es un lugar importante”.

Polémica por el padre de Djokovic

Durante la conferencia de prensa posterior al partido Novak Djokovic también fue consultado sobre la situación que rodea a su padre. Srdjan Djokovic fue fotografiado con personas que sostienen banderas con el símbolo prorruso "Z".

El tenista dio una larga explicación sobre lo ocurrido.

“Bueno, sí, vi, como todos los demás lo que sucedió ayer”, dijo Djokovic. “Es desafortunado que una mala interpretación de lo que sucedió ayer haya escalado a un nivel tan alto. Hubo, diría, muchas conversaciones con el director del torneo, con los medios y todos los demás", dijo. “Me ha afectado, por supuesto, también. No me di cuenta hasta anoche. Entonces, por supuesto que no me complació ver eso"

“Mi padre, toda mi familia y yo hemos pasado por varias guerras durante los años 90. Como dijo mi padre en un comunicado, estamos en contra de la guerra, nunca apoyaremos ninguna violencia ni ninguna guerra. Sabemos lo devastador que es para la familia, para las personas en cualquier país que esté pasando por la guerra. Eso es lo primero que quiero decir", comenzó.

“Lo segundo que quiero decir es que mi padre, como dijo en el comunicado, ha ido después de cada partido a reunirse con mis fanáticos en la plaza principal aquí en el Abierto de Australia, para agradecerles por el apoyo, para estar con ellos, mostrarles respeto y hacer fotos".

“La foto que hizo la hizo de paso. Escuché lo que dijo en el video. Dijo: 'Salud'. Desafortunadamente, algunos medios lo han interpretado de una manera realmente incorrecta. Lamento que haya escalado tanto. Pero espero que la gente entienda que no hubo absolutamente ninguna intención de apoyar ningún tipo de iniciativa de guerra ni nada por el estilo", explicó Djokovic.

“Había muchas banderas serbias alrededor. Eso es lo que pensó. Pensó que estaba haciéndose una foto con alguien de Serbia. Eso es. Siguió adelante", aclaró.

“Espero que la gente lo deje ser y podamos concentrarnos en el tenis”, concluyó.

Después, fue consultado sobre si había tomado una decisión sobre si su padre regresará al estadio para la final del domingo.

“Veamos”, fue la respuesta de Djokovic. “Por supuesto, no fue, de nuevo, agradable no tenerlo en el palco. Es una decisión que tomamos juntos. Simplemente no sabía cómo se desarrollarían las cosas, supongo".

Pero dijo que este domingo: “Sí, espero tenerlo. Espero que se sienta bien para estar en la cancha porque me gustaría tenerlo allí para la final”.