OPINIÓN | El núcleo de la Tierra está cambiando. ¿Qué significa eso para nosotros?

Nota del editor: Don Lincoln es un científico senior del Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi. Es autor de varios libros de ciencia para el público en general, entre ellos el audiolibro más vendido "The Theory of Everything: The Quest to Explain All Reality". También produce una serie de videos de educación científica. Síguelo en Facebook. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente suyas.

(CNN) -- Si se dice que una persona tiene los pies en la tierra, significa que es sensata y estable, personas serias en las que se puede confiar para dar una opinión cuidadosa y considerada. El significado mismo del término proviene de la solidez y estabilidad del suelo sobre el que caminamos. Sin embargo, informes recientes en los medios han pintado una imagen diferente de lo que sucede debajo de la tierra, una en la que el núcleo de la Tierra está haciendo cosas muy sorprendentes e inesperadas.

Un artículo reciente publicado en la revista Nature Geoscience describe un cambio en el movimiento del núcleo de la Tierra, y con esa noticia proliferaron los titulares, algunos afirmando que el núcleo de la Tierra ha dejado de girar.

Pero esta interpretación en realidad es engañosa. El núcleo de la Tierra no se detiene literalmente; sin embargo, está cambiando.

La Tierra no es una bola sólida; consta de varias capas. Está el núcleo más interno, que es una esfera sólida del mismo tamaño que el planeta Marte. Rodeándolo está el núcleo exterior, que es roca líquida. La siguiente capa es el manto, que tiene una consistencia similar a la de un caramelo masticable. Finalmente está la corteza, que es la capa más externa, el lugar donde vivimos.

Si la Tierra fuera una bola sólida, cada capa rotaría en sincronía, girando una vez al día. Sin embargo, debido a la estructura en capas, es posible que el núcleo de la Tierra gire a un ritmo ligeramente diferente al de la superficie y otras capas. Y, en la década de 1990, los investigadores utilizaron datos geológicos tomados durante las décadas anteriores para mostrar que el núcleo de la Tierra giraba un poco más rápido que el resto de la Tierra. La diferencia es pequeña: alrededor de 1° por año más rápido que la superficie de la Tierra.

Este estudio más reciente encontró que la rotación del núcleo se está desacelerando. No se detiene, pero ahora gira a la misma velocidad que la Tierra. Además, parece que el núcleo podría estar desacelerándose, por lo que eventualmente rotará un poco más lento que la Tierra. Esto es científicamente interesante, pero bastante menos dramático de lo que sugieren algunos de los titulares.

Los investigadores han visto antes este cambio periódico en la velocidad de rotación del núcleo de la Tierra y todavía debaten la velocidad a la que ocurre, algunos sugieren un ciclo de 70 años, mientras que otros sugieren uno mucho más rápido.

Para los geólogos, esto es algo fascinante. El radio de la Tierra es apenas inferior a 4.000 millas (6.400 kilómetros) y el pozo más profundo que alguien haya excavado tiene un poco más de 7,5 millas (12 kilómetros) de profundidad. La corteza debajo de los continentes de la Tierra puede tener alrededor de 40 millas (64 kilómetros) de profundidad, aunque la corteza debajo de los océanos puede ser mucho más delgada. Descubrir la estructura de la Tierra requiere métodos indirectos, que implican estudiar qué tan rápido viajan las ondas de los terremotos a través de la Tierra, o estudiar el rico tesoro de datos de cómo el sonido de las explosiones nucleares atraviesan la Tierra. Con algunas excepciones, las pruebas nucleares se detuvieron a mediados de la década de 1990.

Dejando a un lado los titulares entrecortados, este estudio reciente confirma resultados anteriores que muestran que la rotación del núcleo interno cambia con el tiempo y ayuda a los geólogos que intentan descubrir el mecanismo por el cual ocurren esos cambios. Lo que preocupa a los geólogos es la interacción entre las fuerzas gravitacionales y magnéticas dentro de la Tierra que aceleran y ralentizan la rotación del núcleo.

Sin embargo, hay una lección mucho más importante que sacar aquí, y es que los científicos pueden hacer mediciones extremadamente precisas de lo que sucede debajo de la superficie de la Tierra. Esto es muy importante, después de todo, es el único planeta que tenemos. Lo que sucede debajo de la Tierra tiene enormes consecuencias potenciales para la humanidad.

Considera el supervolcán que está durmiendo debajo del Parque Nacional de Yellowstone. Cada medio millón de años más o menos (a veces más), Yellowstone se transforma en un volcán que arroja cientos o miles de veces más ceniza a la atmósfera que la erupción de 1980 del Monte St. Helens. Si bien algunos se han preocupado de que tal vez el supervolcán de Yellowstone registre otra erupción, estudios recientes han disipado la preocupación de que el peligro es inminente. Sin embargo, dada la magnitud del daño que ocurriría con tal erupción, es imperativo que los geólogos continúen monitoreando lo que está sucediendo.

Y hay mucho más sucediendo bajo la superficie de la Tierra. El campo magnético de la Tierra guía a los barcos en el mar y a los excursionistas perdidos a un lugar seguro. Es fácil creer que la brújula habitual siempre funcionará, sin embargo, los geólogos han demostrado que el campo magnético de la Tierra no es constante. De hecho, cada pocos cientos de miles de años, el campo cambia y el sur magnético se convierte en norte, y viceversa.

Y, si bien es probable que un giro no sea inminente, la ubicación del norte magnético cambia incluso en escalas de tiempo humanas. A principios de 1900, se encontraba en el norte de Canadá, sin embargo, se ha trasladado al Océano Ártico y ahora se acerca a Siberia.

Al comprender más sobre el funcionamiento interno de la Tierra, los científicos podrán ayudar a la humanidad a prepararse para cambios significativos en el campo magnético de la Tierra. Si sucediera, tendríamos que cambiar toda la instrumentación que se basa en brújulas para navegar.

Tenemos un solo planeta y lo que sucede dentro de él puede afectarnos a todos. Es imperativo que los geólogos continúen estudiando lo que sucede dentro de nuestro globo, y esta medición reciente de los cambios en la rotación del núcleo de la Tierra nos da cierta tranquilidad de que nos mantenemos al día.

Y…vamos y admítelo… eso es genial.