Última hora y noticias sobre la muerte de Tyre Nichols: Memphis y otras ciudades se preparan para protestas

"Esto fue criminal", dice el jefe de la Oficina de Investigación de Tennessee

El jefe de la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI, por sus siglas en inglés) calificó la muerte de Tyre Nichols de "espantosa" y "criminal".

"En pocas palabras, esto no debería haber sucedido. He trabajado como policía durante más de 30 años. He dedicado mi vida a esta profesión y estoy afligido. Francamente, estoy conmocionado. Estoy asqueado por lo que observé", dijo David Rausch, director de TBI, en una conferencia de prensa el jueves.

La policía de Memphis y el TBI investigan el uso de la fuerza en el arresto de Nichols. Dijo que lo que los funcionarios han visto hasta ahora es "espantoso".

"Lo que sucedió aquí no refleja en absoluto una vigilancia policial adecuada. Esto estuvo mal. Esto fue criminal. La profundidad y amplitud de los cargos anunciados hoy habla de la investigación deliberada y exhaustiva que ha recibido este caso, y nuestro trabajo no ha terminado" dijo Rausch.