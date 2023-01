Aryna Sabalenka derrota a Elena Rybakina para ganar la final femenina del Abierto de Australia

MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 28: Aryna Sabalenka poses with the Daphne Akhurst Memorial Cup after winning the Women’s Singles Final match against Elena Rybakina of Kazakhstan during day 13 of the 2023 Australian Open at Melbourne Park on January 28, 2023 in Melbourne, Australia. (Photo by Quinn Rooney/Getty Images)

(CNN) -- Aryna Sabalenka, nacida en Belarús, derrotó a Elena Rybakina en tres sets para ganar una emocionante final del Abierto de Australia el sábado, convirtiéndose en la primera jugadora que compite bajo una bandera neutral en obtener un Grand Slam.

En medio del conflicto en curso en Ucrania, el organizador del torneo Tennis Australia exigió que los jugadores rusos y bielorrusos compitieran como neutrales.

Superada en el primer set, Sabalenka remontó para dominar a la actual campeona de Wimbledon 4-6, 6-3, 6-4 en un notable cambio de rumbo en Melbourne.

Romper el servicio de Rybakina en el séptimo juego de un tenso tercer set resultó ser el avance crucial para la quinta cabeza de serie, cuyo servicio peligroso e intensos golpes de fondo allanaron el camino para su éxito.

Un comienzo nervioso de Sabalenka —cometió cinco dobles faltas y ganó solo cuatro puntos con el segundo servicio en el primer set— hizo que pareciera que sería un segundo Grand Slam de rutina para Rybakina, ya que aseguró el primer set en 34 minutos.

Pero Sabalenka encontró precisión y poder en el segundo y tercer set, con Rybakina titubeante en etapas cruciales. La kazaja nacida en Rusia, se llevó tres puntos de campeonato pero envió un golpe de derecha largo en el cuarto. Sabalenka cayó al suelo, llorando al ganar su primera carrera.

Celebró subiendo al palco de los jugadores donde se podía ver a su entrenador, Anton Dubrov, sollozando en una toalla.

“Todavía estoy temblando y súper nerviosa”, dijo a los espectadores en su discurso en la cancha antes de la presentación.

Al recibir el trofeo de las manos de Billie Jean King, Sabalenka agradeció a la estadounidense por su trabajo pionero para el tenis femenino y agradeció a su equipo, al que describió como el “más loco del circuito”.

“Hemos pasado por muchas bajas el año pasado”, dijo. “Trabajamos muy duro, ustedes se merecen este trofeo, se trata más de ustedes que de mí. Muchas gracias por todo lo que hacen por mí. Los amo."

Sabalenka, nacida en Minsk, competía en su primera final de Grand Slam, después de haber perdido previamente tres semifinales importantes. Sirviendo primero, abrió el partido con una doble falta ya que los nervios claramente jugaron un papel en una ocasión como esta. Más tarde admitió que tácticamente no "jugó lo mejor posible" en el primer set.

En el segundo set apuntó al golpe de derecha de Rybakina y quebró temprano para una ventaja de 3-1. Cuando Rybakina amenazó con romper de inmediato, como lo había hecho en el primer set, Sabalenka se mantuvo firme, superando otra doble falta para ampliar aún más su ventaja en 4-1 antes de hacerse con el set con un ace.

Después de un impresionante segundo set de Sabalenka, el partido entró en un tenso tercer set decisivo. Inicialmente, la pareja se enfrentó cara a cara, ambos tenían la valentía de ir por sus tiros, para mantener el poder, pero fue Sabalenka quien finalmente se abrió paso.

"Necesito unos días más para darme cuenta de lo que pasó", dijo Sabalenka a Eurosport.

“Estoy súper feliz y orgullosa. Hay tantas cosas en mi cabeza. No estoy en este planeta en este momento. Es un alivio, he estado entre las 10 primeras pero aún no tenía un trofeo de Grand Slam y ha sido muy difícil conseguirlo, cada Slam fue súper emotivo"

“Es un alivio, es una alegría, estoy orgulloso de mí mismo, de todos”.

Cuando se le preguntó cómo celebraría, Sabalenka dijo, riendo: "Probablemente comiendo todo lo que no pude esta semana".