Lo que sabemos, y lo que aún no sabemos, sobre lo que condujo a la muerte de Tyre Nichols

Presentan cargos contra 5 expolicías en muerte de Tyre Nichols en Memphis 2:24

(CNN) -- Han pasado casi tres semanas desde que una parada de tráfico en Memphis condujo a un arresto violento y, tres días después, a la muerte de un conductor negro de 29 años.

Tyre Nichols fue hospitalizado después de que lo detuvieran el 7 de enero, dijo la policía. Cinco agentes del Departamento de Policía de Memphis, que también son negros, fueron despedidos después de una investigación interna y enfrentan cargos penales, incluidos cargos de homicidio intencional sin premeditación.

Las preguntas clave siguen sin respuesta mientras la nación, que está atenta a cómo la policía trata a las personas de color, especialmente después de las protestas masivas de 2020, espera que la autoridades publiquen imágenes del incidente.

Esto es lo que sabemos:

El 'enfrentamiento' con la policía

El 7 de enero, alrededor de las 8:30 p.m., agentes de Memphis detuvieron un vehículo por sospecha de conducción imprudente, según un comunicado de la policía de Memphis.

“Se produjo un enfrentamiento” entre los agentes y el conductor del vehículo, identificado más tarde como Nichols, quien luego huyó a pie, según la policía de Memphis. Los agentes lo detuvieron y “otro enfrentamiento ocurrió”, lo que resultó en el arresto de Nichols, dijo la policía.

publicidad

El incidente ocurrió a pocas cuadras de su casa, dijo el viernes la jefa de policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, a Don Lemon de CNN.

“Hemos mirado las cámaras, hemos mirado las cámaras corporales, incluso si algo ocurrió antes de esta parada, no hemos podido corroborarlo en este momento”, dijo Davis.

“Hemos analizado bastante lo ocurrido para determinar cuál fue la causa probable y no hemos podido corroborar eso”, dijo. “No significa que algo no sucedió, pero no hay pruebas”.

Tampoco está claro quién estuvo involucrado en el encuentro inicial con la policía, cómo lo detuvieron los agentes, cuánto duraron estos “enfrentamientos”, por qué los agentes se sintieron obligados a confrontar a Nichols dos veces y dónde ocurrió exactamente esto.

Más allá de las imágenes de la cámara del cuerpo de la policía, la policía miró las cámaras de vigilancia de los negocios de la ciudad, cualquier cosa que pudiera ayudar a pintar una imagen de lo que sucedió antes de la parada de tráfico, dijo Davis.

Después de que los agentes detienen el automóvil de Nichols, hay una interacción física que involucra a Nichols mientras los agentes intentan sacarlo del automóvil, pero aún se desconoce cuál fue el motivo original de la parada, dijo la jefa.

Desde el comienzo del encuentro, dijo el jefa, los agentes involucrados estaban irritados. “La escalada ya estaba en un nivel alto”, dijo Davis.

La naturaleza de la parada de tráfico fue muy agresiva con comunicación ruidosa y se intensificó a partir de ahí, dijo.

Durante el altercado inicial que involucró a varios agentes, se desplegó gas pimienta y Nichols corrió, dijo el fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, en una conferencia de prensa el jueves.

Nichols escapó, pero los agentes “lo encontraron nuevamente en otro lugar y en ese momento hubo una cantidad de agresión que es inexplicable”, dijo.

“Hubo otro altercado en un lugar cercano en el que el Sr. Nichols sufrió heridas graves”, continuó Mulroy. “Después de un período de tiempo de espera, una ambulancia se lo llevó”.

“Lo escuché llamar a su madre, a su mamá”, dijo Davis, refiriéndose al video. “Solo el desprecio por la humanidad... Eso es lo que realmente toca la fibra sensible de tu corazón y te hace preguntarte: ¿Por qué la sensación de cuidado y preocupación por este individuo estaba simplemente ausente de la situación por parte de todos los que acudieron a la escena?”.

Luego hubo un “período de tiempo de espera” para obtener ayuda médica para Nichols cuando resultó herido durante una parada de tráfico por parte de la policía de Memphis.

“Después de un período de tiempo de espera, una ambulancia se lo llevó”, dijo.

El 10 de enero, tres días después de la detención, la Oficina de Investigación de Tennessee anunció que Nichols había muerto debido a las lesiones sufridas en el “incidente de uso de la fuerza con los agentes”, según un comunicado.

Nichols sufrió “un sangrado extenso causado por una fuerte golpiza”, según los resultados preliminares de una autopsia encargada por los abogados de su familia.

“Podemos afirmar que los hallazgos preliminares indican que Tyre sufrió un sangrado extenso causado por una fuerte golpiza, y que sus lesiones observadas son consistentes con lo que la familia y los abogados presenciaron en el video de su fatal encuentro con la policía el 7 de enero de 2023”, dijo el abogado Benjamin Crump en un comunicado.

CNN le pidió a Crump una copia de la autopsia encargada por la familia, pero dijo que el informe completo aún no está listo. Las autoridades tampoco han publicado la autopsia de Nichols.

Cinco agentes enfrentan cargos por la muerte de Nichols

Después de su investigación interna, la policía de Memphis identificó y despidió a cinco agentes involucrados en la parada de tráfico debido a una violación de las políticas de varios departamentos.

Los agentes Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills, Jr. y Justin Smith fueron despedidos por fallar en el “uso excesivo de la fuerza, el deber de intervenir y el deber de prestar ayuda”, dijo el departamento en un comunicado.

Martin III, Smith, Bean, Haley y Mills, Jr. han sido acusados cada uno de homicidio intencional sin premeditación, agresión con agravantes, dos cargos de privación ilegal de libertad con agravantes, dos cargos de conducta indebida de funcionario y un cargo de represión de funcionario, de acuerdo con los registros de la corte penal del condado de Shelby y de la cárcel del condado de Shelby.

Una declaración de la Asociación de Policía de Memphis, el sindicato que representa a los agentes, se negó a comentar sobre los despidos más allá de decir que la ciudad de Memphis y la familia de Nichols “merecen saber el relato completo de los eventos que llevaron a su muerte y qué puede haber contribuido a ella".

Las cinco agentes han sido liberados bajo fianza.

En una conferencia de prensa conjunta el jueves por la tarde, Blake Ballin, abogado de Mills, y William Massey, abogado de Martin, dijeron que aún no habían visto el video del encuentro policial.

“Nadie allí afuera esa noche tenía la intención de que Tyre Nichols muriera”, dijo Massey.

Ballin describió a Mills como un "padre respetuoso", que estaba "devastado" por ser acusado del asesinato.

Los abogados de otros agentes no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

“En realidad, los cargos que se impusieron, al menos los cargos administrativos, fueron probablemente los más graves que he visto en mi carrera, pero fueron absolutamente apropiados”, dijo Davis.

Todavía no está claro qué papel desempeñó cada agente en el incidente.

Ahora no hay evidencia de que los agentes involucrados hayan actuado de esta manera en el pasado, dijo Davis, y agregó que la policía está “profundizando más en arrestos anteriores, imágenes de cámaras de video anteriores”.

No está claro en qué medida esos empleados cuidaban de Nichols y qué tipo de ayuda se brindó, si es que se brindó alguna.

Davis dijo que su evaluación es que los técnicos de emergencias médicas "no brindaron la atención adecuada".

“Comenzaron a brindar atención y preocupación, pero pasaron varios minutos, lo que nos preocupó a todos porque vemos una serie de fallas en las que las personas no ejercían la cantidad de atención de la que somos responsables”.

“Durante un período de tiempo antes de que los paramédicos llegaran a la escena, los bomberos están en la escena. Y están allí con Tyre y los agentes de policía antes de que lleguen los paramédicos”, dijo a CNN el abogado de la familia de Nichols, Antonio Romanucci, y agregó que había “limitaciones” sobre cuánto podía decir.

Si bien conoce a los agentes, la jefa dijo que no los conocía personalmente. Según sus impresiones sobre ellos, dijo que se parecían a otros agentes y que fueron respetuosos cuando la vieron, pero lo que vio en el video fue más una "mentalidad de pensamiento grupal" en la que nadie dio un paso para intervenir.

Dos empleados del Departamento de Bomberos de Memphis que formaban parte de la “atención inicial del paciente” de Nichols han sido “apartados de sus funciones”, a la espera del resultado de una investigación interna, dijo Qwanesha Ward, agente de información pública del departamento, a Nadia Romero de CNN.

Cómo se enteró la familia de Nichols

Los agentes del Departamento de Policía de Memphis fueron a la casa de RowVaughn Wells, la madre de Nichols, entre las 8 y las 9 p.m. el 7 de enero para contarle sobre el arresto de Nichols, le dijo su madre a Lemon Friday.

Los agentes le dijeron a Wells que su hijo fue arrestado por conducir bajo la influencia de alguna sustancia, rociado con gas pimienta y electrocutado. Por eso, le dijeron, iban a enviarlo al hospital y luego lo llevarían a fichar a la estación de policía.

“Luego me preguntaron si él consumía drogas o algo sustancia de esa naturaleza porque, según ellos, había sido muy difícil ponerle las esposas por su gran energía, era una energía sobrehumana”, relató RowVaughn Wells. “Lo que estaban describiendo no era mi hijo, así que estaba muy confundida”.

Los agentes le dijeron que no podía ir al hospital, dijo Wells, y cuando ella les preguntó dónde estaba su hijo, dijeron que estaba “cerca”, pero no le dijeron exactamente dónde.

“Ahora que en realidad estoy armando el mapa de lo que sucedió en mi cabeza, creo que estaban tratando de encubrir lo que había hecho cuando llamaron a mi puerta por primera vez”, dijo.

Alrededor de las 4 a.m. ET, Wells dijo que un médico la llamó desde el hospital para que fuera a ver a su hijo.

“El médico procedió a decirme que mi hijo había tenido un paro cardíaco y que sus riñones estaban fallando”, dijo. “Esto no suena consistente con alguien que recibió una descarga eléctrica o que fue rociado con gas pimienta”, como le había dicho la policía.

“Cuando mi esposo y yo llegamos al hospital y vi a mi hijo, ya se había ido”, dijo Wells. “Lo habían golpeado hasta convertirlo en pulpa”.

Wells describió las terribles heridas que sufrió su hijo cuando lo vio en el hospital.

“Tenía moretones por todas partes. Su cabeza estaba hinchada como una sandía. Su cuello estaba reventando debido a la hinchazón. Le rompieron el cuello. La nariz de mi hijo parecía una S”, dijo. “En realidad, simplemente le dieron una paliza. Entonces, cuando vi eso, supe que mi hijo se había ido, que era el final. Incluso si vivía, hubiera sido un vegetal”.

¿Quién era Tyre Nichols?

Nichols era el bebé de su familia, el menor de cuatro hijos y le encantaba ser padre de su hijo, dijo su familia.

Era un “buen chico” que pasaba los domingos lavando ropa y preparándose para la semana, dijo su madre, RowVaughn Wells.

“¿Eso suena como alguien que hizo todas estas cosas malas, según la policía?”, preguntó Wells. “Nadie es perfecto, está bien, pero él estuvo muy cerca”.

Nichols se mudó a Memphis antes de la pandemia de covid-19 y se quedó atrapado allí cuando empezaron los cierres, dijo su madre.

Cuando no estaba trabajando en FedEx, a Nichols le gustaba la fotografía y andar en patineta, algo que hacía desde que tenía 6 años.

Nichols tenía la enfermedad de Crohn, un problema digestivo, y pesaba entre 63 y 65 kilos a pesar de su estatura de 1,92 metros, dijo su madre.

Lo que ha dicho la policía desde el incidente

El 18 de enero, el Departamento de Justicia dijo que se abrió una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Nichols.

Reconociendo los esfuerzos continuos de la Oficina de Investigación de Tennessee, la oficina del Fiscal Federal “en coordinación con la Oficina de Campo de Memphis del FBI y la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, ha abierto una investigación de derechos civiles”, dijo el Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Tennessee, dijo Kevin G. Ritz, y se negó a proporcionar más detalles.

La jefa de policía de Memphis condenó las acciones de los agentes involucrados.

“Estaba indignada, era incomprensible para mí, era inconcebible”, dijo Davis. “Sentí que necesitaba hacer algo y hacerlo rápido. No creo haber presenciado nada de esa naturaleza en mi carrera”.

Davis dijo que el video que muestra la golpiza a Tyre Nichols es tan malo, si no peor, que el video de 1991 que muestra la golpiza de la policía de Los Ángeles a Rodney King, un automovilista cuyo salvaje encuentro con la policía provocó indignación después de que se publicaron las imágenes.

“Estaba en la aplicación de la ley durante el incidente de Rodney King y está muy alineado con ese mismo tipo de comportamiento”, dijo. “Diría que es más o menos lo mismo, si no peor”.

“Vas a ver actos que desafían a la humanidad, vas a ver un menosprecio por la vida, el deber de cuidado que todos hemos jurado y un nivel de interacción física que está por encima y más allá de lo que se requiere en la aplicación de la ley”, dijo sobre las imágenes.

“Estoy segura, como dije antes, las personas que miran sentirán lo que sintió la familia y, si no lo hacen, no son seres humanos”.

Los cargos que enfrentarán expolicías por la muerte de Tyre Nichols 4:20

La familia y los abogados han visto imágenes del incidente

CNN ha obtenido partes del audio del escáner policial que condujo al arresto de Nichols. Partes del audio son inaudibles, pero puede escucharse una breve parte de la conversación entre un agente y el telefonista.

Se puede escuchar a un agente diciendo: “Tenemos a un hombre negro corriendo” y dando instrucciones para “revisar el registro del auto y ver cuál es la dirección”, seguido de lo que suena como si Nichols estuviera en apuros.

No está claro dónde encaja este audio en la secuencia del incidente o qué agente está hablando.

Los abogados de la familia vieron el video el lunes y lo describieron como “atroz”. Una pistola eléctrica fue usada contra Nichols, fue rociado con gas pimienta y sujetado, dijo Crump, y comparó el incidente con la golpiza de la policía de Los Ángeles a Rodney King en 1991.

Crump describió el video como “espantoso”, “deplorable” y “atroz”. Dijo que Wells, la madre de Nichols, no pudo ver el primer minuto de las imágenes después de escuchar a Nichols preguntar: "¿Qué hice?". Al final de la grabación, se puede escuchar a Nichols llamando a su madre tres veces, dijo el abogado.

Nichols huyó de la policía, según Rodney Wells, su padrastro, porque tenía miedo.

“Nuestro hijo corrió porque temía por su vida”, dijo Rodney Wells el lunes. “No corrió porque estaba tratando de deshacerse de las drogas, las armas, nada de eso. Corrió porque temía por su vida. Y cuando vean el video, verán por qué temía por su vida”.

La familia de Nichols quiere que los agentes sean acusados de homicidio, dijo el abogado de la familia Romanucci a Erin Burnett de CNN el miércoles por la noche.

El video del incidente se publicará la tarde de este viernes, dijo Mulroy el jueves durante una conferencia de prensa.

“Muchas de las preguntas de la gente sobre lo que sucedió exactamente, por supuesto, serán respondidas una vez que la gente vea el video”, dijo Mulroy a Laura Coates de CNN el martes por la noche, y señaló que cree que la ciudad publicará suficientes imágenes para mostrar la “totalidad del incidente, desde el principio hasta el final".

Eric Levenson, Nick Valencia, Christina Zdanowicz, Jamiel Lynch, Jaide Timm-Garcia, Travis Caldwell, Jason Hanna y Chris Boyette de CNN contribuyeron a este informe.