Exclusiva CNN: Nos adentramos al proceso secreto para seleccionar a los primeros astronautas de la próxima misión a la Luna de la NASA

(CNN) -- En algún momento de esta primavera, la NASA hará uno de los mayores anuncios de su historia cuando dé a conocer el nombre de la tripulación inicial de cuatro personas de su emblemático programa Artemis para devolver astronautas a la Luna por primera vez en 50 años.

Artemis II, cuyo lanzamiento está previsto para 2024, será la primera misión tripulada del programa que orbitará la Luna, volará más lejos en el espacio que ningún ser humano desde el programa Apolo y allanará el camino para que la tripulación de Artemis III pise la Luna en 2025, todo ello a bordo del cohete más potente jamás construido y a un precio que para entonces se acercará a los US$ 100.000 millones.

Sin embargo, por muy conocida que sea la misión Artemis II, el proceso de elección de su tripulación es tan secreto que sigue siendo un misterio incluso para muchos de los que están dentro. Aparte de anunciar las nacionalidades de los astronautas -tres estadounidenses y un canadiense-, la NASA no ha dicho casi nada públicamente sobre quién será seleccionado o cómo se tomará esa decisión.

CNN habló con casi una docena de antiguos y actuales funcionarios y astronautas de la NASA para conocer el proceso secreto de selección. A partir de esas entrevistas, CNN no solo obtuvo información exclusiva sobre cómo se seleccionará a la tripulación, sino que también redujo la lista de candidatos que, según los informantes, generan más interés en la NASA.

Reid Wiseman, aviador naval condecorado y piloto de pruebas de 47 años que fue seleccionado por primera vez para ser astronauta de la NASA en 2009, encabeza la lista de candidatos a formar parte de la primera tripulación de Artemis. Wiseman dimitió en noviembre como jefe de la oficina de astronautas, un prestigioso puesto que históricamente se encarga de seleccionar la asignación inicial de la tripulación para cada misión, pero que también conlleva un gran inconveniente: el jefe no puede volar al espacio.

Garrett Reisman, exastronauta de la NASA, declaró a CNN: "Ser jefe es un trabajo horrible". "Nadie lo quiere, especialmente ahora".

Aunque puede ser un trabajo que pocos astronautas quieran antes de las asignaciones de la tripulación Artemis, viene con una gran ventaja.

"Históricamente, la única ventaja de ser jefe es que, cuando dejas el puesto, te das a ti mismo la mejor asignación de vuelo disponible en ese momento. Era una especie de ventaja reconocida", dijo Reisman. "Hiciste este horrible trabajo en nuestro nombre. Gracias por hacerlo. Esta es tu recompensa. Puedes sentarte en el mejor sitio".

Sin lugar a dudas, el mejor asiento libre en estos momentos es el de Artemis II, una misión de alta presión y gran visibilidad que enviará a cuatro astronautas en una misión de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y de regreso.

Antes de dimitir como jefe en noviembre, solo dos días antes del lanzamiento de Artemis I, el exitoso primer vuelo de prueba sin tripulación del programa, Wiseman tomó otra medida importante en agosto, cuando revocó una decisión anterior de la NASA de seleccionar la tripulación de Artemis a partir de un grupo inicial de solo 18 astronautas que anteriormente se consideraba el "Equipo Artemis".

En su lugar, Wiseman amplió el grupo de candidatos a los 41 astronautas en activo de la NASA.

"En mi opinión, cualquiera de nuestros astronautas en activo puede participar en una misión Artemis", declaró Wiseman en aquel momento. "Solo queremos reunir el equipo adecuado para esta misión".

El "equipo adecuado"

Determinar el "equipo adecuado" para una misión espacial siempre ha sido un proceso misterioso, que se remonta a la década de 1950. Fue entonces cuando la NASA hacía sus primeras asignaciones de vuelo para sus misiones del programa Mercury, que se hicieron famosas por el libro de Tom Wolfe "The Right Stuff".

Aunque los criterios pueden haber cambiado, el proceso sigue siendo increíblemente secreto. CNN se enteró de que la decisión de quién irá a la Luna la tomarán tres personas clave en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, donde todos los astronautas estadounidenses han vivido y se han entrenado desde 1961.

La primera persona en el proceso de decisión es el astronauta jefe, un papel que actualmente desempeña en funciones el adjunto de Wiseman, Drew Feustel. Las fuentes informaron a CNN que el jefe, ya sea Feustel u otra persona, llevará sus recomendaciones iniciales al jefe de la Dirección de Operaciones de Vuelo, Norm Knight, y luego a la directora del Centro Espacial Johnson, Vanessa Wyche, que es la responsable de dar el visto bueno a las cuatro selecciones finales.

Descifrar el secreto de esa decisión es tan complejo como los propios vuelos espaciales.

"A día de hoy, es una zona oscura", declaró a CNN Mike Mullane, exastronauta de la NASA. "Es territorio desconocido. Nadie lo sabe. Al menos en nuestra época no se sabía".

Lo que sí se sabe es que el administrador de la NASA, Bill Nelson, exsenador demócrata por Florida, no tendrá ningún papel en el proceso, algo que confirmó por primera vez a CNN a principios de enero, cuando dijo que la cúpula de la agencia espacial en Washington "se mantendrá al margen de la selección" de la tripulación del Artemis II.

"De eso se encarga la gente del Centro Espacial Johnson. Ellos tomarán la decisión", declaró Nelson a CNN. "No sé si ellos ya decidieron quién será la tripulación, ni debería saberlo".

Los principales aspirantes

Lo único inamovible es que la tripulación de Artemis II estará formada por tres astronautas estadounidenses y un canadiense, términos que se concretaron en un tratado de 2020 entre ambos países. Desde el principio, la NASA también ha hecho hincapié en la necesidad de que el programa que lleva el nombre de la hermana gemela de Apolo en la mitología griega, Artemisa, cuente con una tripulación con una fuerte mezcla de diversidad de género, racial y profesional.

La NASA dispone ahora de una reserva de astronautas mucho más diversa que durante el programa Mercury, cuando los siete astronautas eran pilotos de pruebas militares, blancos y de sexo masculino. Más de un tercio de los 41 astronautas de la generación Artemis son mujeres y 12 son personas de color.

La generación de astronautas Artemis también es diversa profesionalmente, con solo 16 pilotos en sus filas. El resto son "especialistas de misión" expertos en biología, geografía, oceanografía, ingeniería y medicina.

Casi una docena de funcionarios y astronautas actuales y anteriores de la NASA dijeron a CNN que esperaban que se nombrara a varios pilotos de prueba para la tripulación de Artemis II, ya que la misión supone el primer vuelo de prueba tripulado a la Luna desde el programa Apolo.

"El simple hecho de tener el valor de ser los primeros en llegar a la Luna y de hacerlo con calma requiere cierta habilidad, experiencia y madurez", dijo Reisman, exastronauta. "Vamos a ir más allá de la órbita terrestre baja por primera vez en mucho tiempo, en el que es apenas el segundo vuelo de este vehículo".

Si Wiseman, un hombre blanco, es seleccionado, eso significa que las demás plazas tendrán que ir a parar casi con toda seguridad al menos a una mujer y al menos a una persona de color.

Personas familiarizadas con el proceso cuentan a CNN que, junto con Wiseman, hay un puñado de otros candidatos encabezando la lista. Entre ellos está Victor Glover, un aviador naval de 46 años que regresó a la Tierra tras su primer vuelo espacial en 2021 después de pilotar el segundo vuelo tripulado de la nave espacial Crew Dragon de SpaceX y pasar casi seis meses a bordo de la Estación Espacial Internacional. El veterano de cuatro caminatas espaciales obtuvo un máster en ingeniería mientras trabajaba como piloto de pruebas.

Randy Bresnik, de 55 años, es también aviador naval condecorado y piloto de pruebas que voló en misiones de combate en apoyo de la Operación Libertad Iraquí. Ha volado en dos misiones a la Estación Espacial Internacional: una en el transbordador espacial y otra en una nave rusa Soyuz. A menudo se menciona a Bresnik como uno de los principales contendientes para Artemis porque, desde 2018, ha supervisado el desarrollo y las pruebas de la oficina de astronautas de todos los cohetes y naves espaciales que se utilizarán en las misiones Artemis.

Hay cuatro mujeres que, según cuentan a CNN personas familiarizadas con el proceso, encabezan la lista de probables candidatas. Entre ellas están Christina Koch y Jessica Meir, ambas hicieron historia en 2019 cuando juntas realizaron la primera caminata espacial exclusivamente femenina.

Koch, de 43 años, veterana de seis caminatas espaciales, también tiene el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio. Koch, ingeniera eléctrica, y Meir, bióloga de 45 años, fueron seleccionadas como especialistas de misión en la promoción de astronautas de la NASA de 2013 tras pasar temporadas en bases científicas remotas en regiones polares. Esa experiencia de supervivencia en climas hostiles y entornos incómodos es fundamental para una tripulación que estará apretada dentro de una cápsula de 5 metros de ancho y con forma de gota de goma durante unos 10 días.

"Nos enorgullecemos de nuestro comportamiento expedicionario: ser un buen compañero de equipo, vaciar el contenedor de basura cuando está lleno, limpiar el lavavajillas cuando tus padres te lo piden. Ese tipo de cosas", dijo Wiseman en agosto. "Eso es realmente lo que buscamos en esas primeras misiones Artemis. Experiencia técnica. Jugador de equipo".

Anne McClain es una piloto condecorada del ejército y graduada de West Point que voló en más de 200 misiones de combate en apoyo de la Operación Libertad Iraquí y pasó a graduarse de la Escuela Naval de Pilotos de Prueba de Estados Unidos en 2013, el mismo año en que fue seleccionada para ser astronauta de la NASA. Después de despegar en una nave espacial rusa Soyuz en 2018, la astronauta de 43 años pasó más de 200 días en el espacio en la Estación Espacial Internacional y sirvió como caminante espacial principal en dos caminatas espaciales.

Stephanie Wilson es la astronauta más veterana de esta lista. Esta astronauta de 56 años fue seleccionada hace más de un cuarto de siglo en la promoción de 1996. Wilson fue especialista de misión en tres vuelos del transbordador espacial, incluido el primer vuelo tras el desastre del Columbia en 2003, en el que murieron siete astronautas.

El último puesto de la tripulación del Artemis II lo ocupará un canadiense, y Jeremy Hansen es el astronauta más solicitado por la Agencia Espacial Canadiense. Hansen fue seleccionado para ser astronauta hace casi 14 años, pero aún está esperando su primera misión de vuelo. Este piloto de caza de 47 años se convirtió recientemente en el primer canadiense encargado de la formación de una nueva promoción de astronautas de la NASA.

Un proceso históricamente secreto

Los ocho astronautas que figuran en la lista de aspirantes de CNN son personas altamente cualificadas que se encuentran en la cima de sus carreras. Pero a veces el factor decisivo puede reducirse a algo frustrantemente pequeño.

"El problema es que pueden influir cosas triviales, como la talla del traje espacial. Si solo hay una mediana y una grande y necesitas la extragrande, estás perdido. No te asignarán a la misión", explica Reisman, exastronauta y veterano de tres caminatas espaciales. "Puede ser una locura, pequeñas cosas que dictan cómo sale todo y no siempre es el proceso más equitativo o transparente".

Normalmente, la NASA también se esfuerza por conseguir una tripulación profesionalmente diversa, con una saludable mezcla de novatos y veteranos, aspirando a una mezcla de pilotos militares y científicos ciudadanos -médicos, ingenieros, astrofísicos, biólogos y geólogos- con una serie de puntos fuertes.

"No todos los astronautas son iguales cuando se trata de hacer bien su trabajo. No todos los astronautas son igual de buenos haciendo caminatas espaciales. No todos los astronautas son igual de buenos en robótica", explica Reisman. "La norma es: si estás cualificado, estás cualificado. Si pasas la prueba, no debería importar. Pero cuando tienes misiones realmente complicadas, sí importa, y quieres poner a tu mejor equipo".

Esto es especialmente cierto para la tripulación del Artemis II, que viajará en un cohete que solo ha realizado un vuelo de prueba con éxito.

Por muy secreto que sea el proceso de selección de la tripulación de Artemis, antes era aún más confuso. Esto fue especialmente evidente durante los primeros días del programa del transbordador espacial, cuando, por primera y única vez en la historia de la NASA, una persona que no era astronauta tenía un control casi total sobre quién volaba y quién se quedaba en la Tierra: George Abbey.

"George no funcionaba por una comisión, como tampoco lo hacía Josef Stalin. La suya era la única voz que contaba", escribió Mullane, astronauta retirado, en sus memorias, "Riding Rockets", sobre el antiguo director del Centro Espacial Johnson. "Todo lo relacionado con el aspecto más importante de nuestra carrera -las asignaciones de vuelo- era tan desconocido para nosotros como lo era la materia oscura del espacio para los astrofísicos".

Para cuando el exastronauta de la NASA Scott Kelly, que famosamente pasó un año en el espacio, fue seleccionado en 1996, el poder había vuelto a recaer en el astronauta jefe. Kelly describió el proceso de asignación de vuelos como todavía "rodeado de misterio", aunque recordó un impulso hacia una mayor transparencia por parte del entonces Jefe de la Oficina de Astronautas Bob Cabana, actual administrador asociado de la NASA.

"Bob puso un gran tablero en su despacho. Tenía todos los vuelos de los transbordadores alineados y los nombres de ciertas personas escritos con lápiz junto a ellos", dijo Kelly. "Reid (Wiseman) hacía algo parecido. Era más de libro abierto. Le contaba a la gente lo que pensaba".

Ahora, Wiseman está en el otro lado, esperando junto con todos los demás astronautas en activo el anuncio de su vida, que el administrador de la NASA dijo que llegaría "más adelante en primavera".

Para los que no pasen el corte, Artemis no es ni mucho menos el único objetivo. Actualmente, los astronautas de la NASA se entrenan y vuelan a la Estación Espacial Internacional para vuelos espaciales de larga duración en la nave SpaceX Crew Dragon y en la nave rusa Soyuz. Una tercera opción, el Starliner de Boeing, está programada para transportar astronautas por primera vez esta primavera. Se espera que todos los astronautas en activo sean asignados a un vuelo. Pero solo ocho podrán volar a la Luna en Artemis II o Artemis III.

"Es una oportunidad única y especial y, francamente, voy a estar muy celoso de quien sea que elijan", dijo Reisman.