Campaña de GoFundMe creada en memoria de Tyre Nichols ha recaudado más de US$ 1 millón desde la publicación del video de su detención el viernes

Estos son los momentos críticos que llevaron a la muerte de Tyre Nichols 8:51

(CNN) -- Una campaña verificada de GoFundMe que se inició en memoria de Tyre Nichols ha recaudado más de US$ 1.082.050 hasta este domingo por la tarde.

El GoFundMe fue creado por la madre de Nichols, RowVaughn Wells, y dice en parte: "Mi bebé solo trataba de llegar a casa para estar a salvo en mis brazos. Tyre estaba desarmado, no era amenazante y fue respetuoso con la policía durante todo el encuentro".

Según la página, las donaciones se destinarán a sufragar los gastos de los servicios de salud mental de Wells y su marido, así como su baja laboral. También añade que quieren construir un parque de patinaje en homenaje a Tyre y a su amor por el patinaje y las puestas de sol.

El fondo ha recaudado más de un millón de dólares desde que el viernes por la noche se hizo público el video de la detención de Tyre Nichols ocurrida el 7 de enero. Las donaciones ascendían a US$ 82.000 el viernes a las 8 de la tarde y se dispararon hasta los US$ 230.000 a las 10.30 de la noche del viernes. El sábado por la tarde, el total de donaciones ascendía a US$ 660.000. Este domingo por la tarde, el total de donaciones superaba los US$ 1.082.050.