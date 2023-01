Resumen de noticias sobre la muerte de Tyre Nichols: Policía de Memphis cerrará la unidad SCORPION

"En esencia, vimos a un hombre morir a manos de la Policía": legislador de Memphis describe video del arresto de Tyre Nichols

Martavius Jones, presidente del Concejo Municipal de Memphis, se mostró afectado al hablar sobre el video que se publicó del encuentro mortal entre Tyre Nichols y la policía de Memphis.

“En esencia, vimos a un hombre morir a manos de la policía”, dijo Jones a CNN. El legislador comenzó a llorar al pensar en las imágenes y comentó: "Todos sabíamos el destino de ese joven".

Cuando se le preguntó por su reacción al video, Jones inicialmente no pudo pronunciar ninguna palabra. Se apartó de la cámara y se cubrió la cara antes de agarrar un pañuelo y sacudir la cabeza.

“Esta fue una parada de tráfico”, dijo. “No se suponía que terminaría así”.

Jones dijo que su mandato en el concejo municipal terminará pronto, pero antes de dejar su cargo prometió hacer algo para "construir un mejor Memphis para el señor Nichols", algo que reconoció que requeriría conversaciones difíciles. Específicamente, Jones señaló la cultura de la vigilancia y la mentalidad que tienen los oficiales al detener a los negros.

“Tenemos que dejar que su legado, su sacrificio, el sacrificio de que su madre ya no tenga a su hijo, no podemos dejar que esto no se aborde. No podemos dejar que esto no se aborde”, dijo.

“Tenemos que hacer algo”, dijo. “No se suponía que esto sucediera en nuestra comunidad”, agregó.