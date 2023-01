Biden planea poner fin a la emergencia nacional de covid-19 y de salud pública el próximo 11 de mayo

Video: Biden dice que la pandemia ha 'terminado' 0:33

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea poner fin a la emergencia nacional de covid-19 y a las emergencias de salud pública el próximo 11 de mayo, anticipó este lunes la Casa Blanca.

En un comunicado de política de gobierno que se opone a dos medidas republicanas para terminar las emergencias, la Casa Blanca señaló que la emergencia nacional y la emergencia de salud pública que las autoridades declararon en respuesta a la pandemia se extenderían por última vez hasta el 11 de mayo.

"Esta decisión se alinearía con los compromisos anteriores de la administración de emitir un aviso al menos 60 días antes de que termine la (emergencia de salud pública)”, se lee en el comunicado.

La declaración agregó: “Para ser claros, la continuación de estas declaraciones de emergencia hasta el 11 de mayo no impone ninguna restricción sobre la conducta individual con respecto al covid-19. No imponen órdenes de uso de mascarillas ni órdenes de vacunación. No restringen las operaciones escolares o comerciales. No requieren el uso de ningún medicamento o prueba en respuesta a casos de covid-19”.

La Casa Blanca emitió el comunicado para responder a un par de medidas en la Cámara de Representantes que buscan concluir la emergencia de salud pública y la emergencia nacional por el covid-19. El gobierno argumenta que los proyectos de ley resultan innecesarios porque de todos modos planea ponerle fin las emergencias.

La declaración también señala que la aprobación de las medidas antes del 11 de mayo tendría consecuencias no deseadas, como interrumpir los planes de la administración para terminar ciertas políticas autorizadas por las emergencias.