Esta cafetería londinense de 136 años no necesita adaptarse a los tiempos

Londres (CNN) -- Hay una cierta nostalgia que se aferra al Soho londinense: "ya no es lo que era" es un estribillo casi constante. Carnaby Street, famosa por su moda inconformista en los llamados “Swinging Sixties”, está ahora repleta de cadenas de tiendas. Muchos de los locales más insalubres de la zona desaparecieron hace tiempo, y en su lugar hay sobre todo restaurantes que van y vienen. El ritmo del cambio es rápido y no todos los cambios son malos.



Sin embargo, el espíritu bohemio no ha abandonado totalmente el Soho. Todavía quedan algunos incondicionales que se mantienen fuertes, incluso mientras capean las réplicas de la pandemia y la alta inflación en el Reino Unido. La situación ha puesto a prueba a las instituciones más poderosas del Soho. Tras más de 90 años de actividad, la querida charcutería I Camisa se libró por poco del cierre en enero.

Frente a ella, en Old Compton Street, hay un establecimiento aún más antiguo. Algerian Coffee Stores abrió en 1887 bajo la propiedad de un ciudadano argelino al que ahora solo se recuerda como el Sr. Hassan. Posteriormente se vendió a un belga, en los años veinte, y a un inglés, en los cuarenta. Su hija se casó con un italiano, Paul Crocetta, cuyas hijas Marisa y Daniela dirigen la tienda en la actualidad. A pesar de las muchas nacionalidades que atienden la tienda, siempre ha conservado su nombre.

"Llevo trabajando aquí probablemente toda mi vida, desde que podía andar", dice Marisa Crocetta. "Mi hermana y yo veníamos los sábados a hacer trabajos muy importantes, o eso nos hacían creer. Llevamos aquí a tiempo completo, entre las dos, probablemente unos 30 años. Esto es como nuestra casa".

Tras el elegante escaparate de la tienda, repleto de cafeteras y teteras, Marisa, su hermana Daniela y su padre, Paul, venden más de 80 tipos de café en grano y 120 tés de todo el mundo, incluso de lugares poco conocidos por su cultivo, como Australia y Malawi. Algunos son "éxitos seguros", dice Crocetta, "nunca nos desharemos de ellos".

Otros proceden de ferias de alimentos y de su red de contactos. Se trata estrictamente de productos que no se encontrarían en un gran supermercado; como reconoce Crocetta, esta pequeña empresa no podría competir.

publicidad

Las pequeñas dimensiones de Algerian Coffee Stores ocultan una influencia descomunal. Aunque no puede presumir de ser la cafetería más antigua de la capital (ese título probablemente pertenezca a The Jamaica Wine House, el nombre más reciente de un local de Londres que lleva sirviendo café desde 1652), la tienda se ha ganado una reputación entre los entendidos de la cafeína, que llenan regularmente el escaso espacio del local.

"A menudo te das cuenta de si alguien es nuevo en la tienda, porque entra, echa un vistazo y a veces dice: 'vaya'", dice Crocetta. "Se quedan un poco boquiabiertos".

Aunque puede que solo una o dos tiendas sean anteriores a Algerian Coffee Stores en el Soho (la pastelería Maison Bertaux, fundada en 1871, es una de ellas), el copropietario es reacio a que se etiquete a la tienda como una institución.

"No nos consideramos necesariamente una institución internacional ni nada por el estilo", afirma. "Sinceramente, mi hermana, mi padre y yo nos vemos como una tienda".

Sin embargo, son conscientes de que son un caso atípico. "El Soho ha cambiado por completo en los últimos diez años", dice Crocetta. Sin embargo, Algerian Coffee Stores no tiene planes de alterar una fórmula ganadora y alinearse con muchos de sus vecinos más recientes.

"Nadie quiere que le demos una renovación... la gente quiere que siga como está", dice Crocetta. "Creo que es importante mantener vivo el viejo Londres y parte de su historia, porque si todo es nuevo y moderno, todo empieza a parecer igual".

A pesar de su condición de icono del Soho, no solo los londinenses van por café a la Old Compton Street. "Enviamos café a todo el mundo", dice Crocetta. "No es algo nuevo", añade, señalando un viejo cartel que anuncia la venta por correo a todo el mundo. "Obviamente es algo que ha estado en marcha probablemente desde casi el principio de la tienda". Hoy en día, es más probable que los pedidos lleguen desde su sitio web que por carta firmada y, en tiempos de dificultades económicas, Crocetta afirma que los pedidos internacionales ayudan a sostener el negocio.

En el vasto y variado mercado en línea, ¿por qué los clientes siguen acudiendo a un minorista independiente de 136 años de antigüedad?

"Puede que quieran apoyar a la tienda. Nos conocen, nos han visto, les gustamos. Les gustan algunos de los cafés: tenemos algunas mezclas de la casa que no se pueden encontrar en ningún otro sitio", reflexiona Crocetta, antes de interrumpir.

"Estamos impresionados por el apoyo que recibimos de nuestros clientes de todo el Reino Unido y de todo el mundo. Solo puedo pensar que en parte se debe al tostado, en parte a nosotros y en parte al café que ofrecemos. Es encantador".