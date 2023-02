Los beneficios que desaparecerán cuando Biden ponga fin a la emergencia nacional de covid-19 y de salud pública en mayo

La OMS mantiene la pandemia de covid-19 como emergencia 0:49

(CNN) -- El presidente Joe Biden planea poner fin a la emergencia nacional y a la emergencia de salud pública por covid-19 el próximo 11 de mayo, según informó la Casa Blanca este lunes. Eso significa que muchos estadounidenses tendrían que empezar a pagar por las pruebas y el tratamiento contra el covid-19 cuando terminen las medidas.



La Casa Blanca, en una declaración de la política de gobierno que se opone a dos medidas republicanas de la Cámara de Representantes para terminar con las emergencias, dijo que las dos órdenes declaradas en respuesta a la pandemia se extenderían cada una por última vez hasta el 11 de mayo.

"Esta decisión se alinearía con los compromisos previos de la administración de avisar con al menos 60 días de anticipación antes de la finalización de la (emergencia de salud pública)", decía el comunicado.

Desaparecerán las prestaciones permitidas por las emergencias

La emergencia de salud pública ha permitido al Gobierno proporcionar a muchos estadounidenses pruebas, tratamientos y vacunas contra el covid-19 de forma gratuita, así como ofrecer mayores prestaciones de la red de seguridad social, para ayudar a la nación a hacer frente a la pandemia y minimizar su impacto.

"La gente tendrá que empezar a pagar algo de dinero por cosas que no tuvo que pagar durante la emergencia", dijo Jen Kates, vicepresidente sénior de la Kaiser Family Foundation. "Eso es lo principal que la gente empezará a notar".

La mayoría de los estadounidenses cubiertos por Medicare, Medicaid y planes de seguros privados han podido obtener las pruebas de covid-19 y las vacunas sin costo alguno durante la pandemia. Las personas con Medicare y seguros privados han podido obtener hasta ocho pruebas a domicilio al mes de los minoristas sin costo alguno.

Medicaid también se hace cargo del costo de las pruebas a domicilio, aunque la cobertura puede variar según el estado.

Los beneficiarios de Medicare y Medicaid también han recibido cobertura total para determinados tratamientos terapéuticos, como los anticuerpos monoclonales.

Una vez finalizada la emergencia, los beneficiarios de Medicare tendrán que hacer frente en general a los gastos de las pruebas caseras y de todos los tratamientos. Sin embargo, las vacunas seguirán estando cubiertas sin costo alguno, al igual que las pruebas ordenadas por un profesional sanitario.

Los programas estatales de Medicaid tendrán que seguir cubriendo gratuitamente las pruebas de covid-19 ordenadas por un médico y las vacunas. Pero los afiliados pueden tener que pagar los tratamientos de su bolsillo.

Los que tengan seguro privado podrían tener que pagar por las pruebas de laboratorio, aunque las solicite un proveedor. Las vacunas seguirán siendo gratuitas para los asegurados privados que acudan a proveedores de la red, pero los proveedores de fuera de la red podrían incurrir en un costo.

Las vacunas contra el covid-19 serán gratuitas para quienes tengan seguro, incluso cuando termine la emergencia de salud pública, debido a varias leyes federales, entre ellas la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, también conocida como Obamacare, y las medidas de la era de la pandemia, la Ley de Reducción de la Inflación y un paquete de ayuda para 2020.

A los estadounidenses con seguro privado no se les ha cobrado por el tratamiento con anticuerpos monoclonales desde que el gobierno federal los prepagó. Sin embargo, es posible que se le cobre a los pacientes por la visita a la consulta o la administración del tratamiento. Pero eso no está vinculado a la emergencia de salud pública, y los tratamientos gratuitos estarán disponibles hasta que se agote el suministro federal. El gobierno ya ha agotado algunos de los tratamientos, por lo que es posible que los asegurados privados ya estén asumiendo parte del costo.

Los no asegurados tenían acceso a pruebas, tratamientos y vacunas gratuitos a través de otro programa de ayuda para pandemias. Sin embargo, la financiación federal se agotó en la primavera de 2022, lo que dificultó la obtención de servicios gratuitos para las personas sin cobertura.

El gobierno federal se ha estado preparando para trasladar la atención de covid-19 al mercado comercial desde el año pasado, en parte porque el Congreso no autorizó financiación adicional para comprar vacunas, tratamientos y pruebas adicionales.

Pfizer y Moderna ya han anunciado que los precios comerciales de sus vacunas contra el covid-19 oscilarán probablemente entre US$ 82 y US$ 130 por dosis, unas tres o cuatro veces más de lo que pagó el gobierno federal, según Kaiser.

Disposiciones de Medicare

La emergencia de salud pública también ha supuesto fondos adicionales para los hospitales, que han recibido un aumento del 20% en la tasa de pago de Medicare por tratar a pacientes con covid-19.

Además, se ha exigido a los planes Medicare Advantage que cobren a los afiliados afectados por la emergencia y que reciben atención en centros fuera de la red lo mismo que si estuvieran en centros de la red.

Esto terminará una vez que expire la emergencia de salud pública.

Menor impacto

Pero varias de las mejoras más significativas de los programas de asistencia pública ante una pandemia ya no están vinculadas a la emergencia de salud pública. El Congreso cortó la conexión en diciembre como parte de su paquete de financiación del gobierno para el año fiscal 2023.

En particular, a partir del 1 de abril, los estados podrán comenzar a procesar las evaluaciones de elegibilidad Medicaid y a dar de baja a los residentes que ya no reúnan los requisitos. Dispondrán de 14 meses para revisar la elegibilidad de sus beneficiarios.

Como parte de un paquete de alivio de covid-19 aprobado en marzo de 2020, se prohibió a los estados expulsar a las personas de Medicaid durante la emergencia de salud pública a cambio de fondos federales de contrapartida adicionales. Desde entonces, el número de inscritos en Medicaid se ha disparado hasta alcanzar la cifra récord de 90 millones de personas, y se espera que millones pierdan la cobertura una vez que los estados empiecen a seleccionar a los beneficiarios.

Según un análisis publicado en agosto por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), unas 15 millones de personas podrían quedar excluidas de Medicaid cuando finalice el requisito de inscripción continua. Alrededor de 8,2 millones de personas dejarían de cumplir los requisitos, pero 6,8 millones de personas serían dadas de baja aunque siguieran cumpliendo los requisitos, según las estimaciones del departamento.

Sin embargo, muchos de los que se den de baja de Medicaid podrían optar por otra cobertura.

Los beneficiarios de los cupones de alimentos han recibido un impulso durante la emergencia de salud pública. El Congreso aumentó los beneficios de los cupones de alimentos al máximo para el tamaño de su familia en un paquete de ayuda para la pandemia de 2020.

El gobierno de Biden amplió el impulso en la primavera de 2021 para que los hogares que ya recibían la cantidad máxima y los que solo recibían una pequeña prestación mensual recibieran un suplemento de al menos US$ 95 al mes.

Esta ayuda extra finalizará en marzo, aunque varios estados ya han dejado de proporcionarla.

Sin embargo, el Congreso amplió una serie de flexibilidades ante la pandemia como parte del paquete de financiación del gobierno.

Un mayor número de afiliados a Medicare podrán recibir atención a través de la telesalud durante una emergencia de salud pública. El servicio ya no se limita solo a quienes viven en zonas rurales. Pueden realizar la consulta de telesalud en casa en lugar de tener que desplazarse a un centro sanitario. Además, los beneficiarios pueden utilizar teléfonos inteligentes y recibir una gama más amplia de servicios a través de la telesalud.

Estas medidas continuarán hasta 2024.

Impacto en la FDA

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) informó este martes que, cuando la administración de Biden ponga fin a la emergencia, las autorizaciones de uso de emergencia existentes para vacunas, pruebas o tratamientos contra el covid-19 no se verán afectadas, y la agencia podrá seguir emitiendo autorizaciones de uso de emergencia.

"Es importante destacar que la finalización de la emergencia de salud pública declarada por el HHS en virtud de la Ley de Servicios de Salud Pública no afectará a la capacidad de la FDA para autorizar dispositivos (incluidas pruebas), tratamientos o vacunas para uso de emergencia. Las autorizaciones de uso de emergencia (EUAs) existentes para productos seguirán en vigor y la agencia podrá seguir emitiendo nuevas EUAs en el futuro cuando se cumplan los criterios para su emisión", dijo la agencia en un comunicado a CNN.

Desde el inicio de la emergencia de salud pública por covid-19, "ha permitido a la FDA proporcionar importantes herramientas y flexibilidades a los fabricantes, centros sanitarios, proveedores, pacientes y otras partes interesadas", según el comunicado.

Además de la emergencia de salud pública, el HHS ha emitido otras dos declaraciones de emergencia que proporcionan un acceso más amplio a las medidas médicas contra el covid-19. Por ejemplo, las autorizaciones de uso de emergencia para pruebas, tratamientos y vacunas no están vinculadas a la emergencia de salud pública, pero el HHS tendrá que determinar cuándo poner fin a la declaración que permite su uso.

Muchas pruebas están a disposición del público en virtud de la autorización de uso de emergencia, aunque la FDA ha concedido varias autorizaciones de comercialización permanente. Se han aprobado algunas terapias, como el remdesivir, para tratar el covid-19, aunque otras siguen estando disponibles bajo autorización de uso de emergencia.

Paxlovid y otros fármacos antivirales orales disponibles bajo autorización de uso de emergencia seguirán estando cubiertos por Medicare a pesar de que aún no ha sido plenamente aprobado por la FDA, gracias a una disposición que implementó el Congreso como parte del paquete de gastos del gobierno para el año fiscal 2023 que se aprobó en diciembre.

Medicare no suele cubrir los tratamientos disponibles bajo autorización de uso de emergencia, pero lo ha hecho durante la pandemia como parte de la emergencia de salud pública.

Las vacunas desarrolladas por Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson y Novavax también se pusieron inicialmente a disposición a través de la autorización de uso de emergencia, aunque desde entonces algunas han sido totalmente aprobadas por la FDA para determinadas edades.

El HHS también emitió otra declaración que proporciona inmunidad de responsabilidad a los farmacéuticos que administran vacunas contra el covid-19 a niños y a los profesionales sanitarios que vacunan a personas en estados fuera del estado en el que están autorizados. El plazo expira en octubre de 2024.

Respuesta de la Casa Blanca

La Casa Blanca intervino porque los demócratas de la Cámara de Representantes estaban preocupados por votar en contra de la legislación republicana para poner fin a la emergencia de salud pública que se va a presentar esta semana sin un plan de la administración de Biden, dijo un alto asesor demócrata a CNN.

"Los demócratas estaban preocupados por la óptica de votar en contra de los republicanos para poner fin a la emergencia de salud pública, en ausencia de una comprensión de si y cómo teníamos la intención de hacerlo desde la Casa Blanca", dijo el asesor. "En cuanto vimos este proyecto de ley, obviamente preocupó a la Casa Blanca. Así que era importante que se pronunciaran".

La administración sostiene que los proyectos de ley son innecesarios porque tiene la intención de poner fin a las emergencias de todos modos. Y señaló que la continuación de las declaraciones hasta mediados de mayo no conlleva ninguna restricción.

"Para ser claros, la continuación de estas declaraciones de emergencia hasta el 11 de mayo no impone ninguna restricción en absoluto sobre la conducta individual con respecto al covid-19", dijo la declaración de la Casa Blanca.

"No imponen mandatos de uso de mascarillas ni de vacunas. No restringen el funcionamiento de escuelas o empresas. No exigen el uso de ningún medicamento o prueba en respuesta a casos de covid-19".

La Casa Blanca dijo que prorrogaría las emergencias por covid-19 una última vez para garantizar una reducción ordenada de las autoridades clave en las que los estados, los proveedores de atención sanitaria y los pacientes han confiado durante toda la pandemia.

Un funcionario de la Casa Blanca señaló el éxito de la campaña de vacunación y la reducción de los casos de covid, hospitalizaciones y muertes como justificación para levantar las declaraciones de emergencia. El funcionario dijo que una prórroga final permitirá una transición suave para los proveedores de atención médica y los pacientes, y señaló que los centros de atención médica ya han comenzado a prepararse para esa transición.

La administración está revisando activamente las políticas flexibles que fueron autorizadas bajo la emergencia de salud pública para determinar cuáles pueden permanecer en vigor después de que se levante el 11 de mayo.

El asesor dijo a CNN que dependerá de cada miembro decidir qué es lo mejor para su distrito y cómo votarán sobre la legislación esta semana. La declaración del fin de la emergencia de salud pública también pondrá fin a la restricción fronteriza conocida como Título 42, lo que probablemente desencadenará un enfrentamiento en el Capitolio.

-- Annie Grayer de CNN contribuyó con este reportaje.