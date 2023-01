Donna Kelce es la primera madre en tener hijos en distintos equipos que se enfrentan en el Super Bowl

(CNN) -- Ver triunfar a tus hijos es lo que todo padre desea. Pero para Donna Kelce, el éxito de sus dos hijos supondrá un conflicto de intereses.



Los dos hijos de Donna, Jason y Travis, son estrellas de la NFL, ambos incondicionales de sus respectivos Eagles de Filadelfia y Chiefs de Kansas City, y el domingo toda la familia Kelce tuvo un día para recordar, ya que tanto los Eagles como los Chiefs ganaron su pase para el Super Bowl LVII, que se disputará en Arizona, donde se enfrentarán por el Trofeo Lombardi.

Cuando lo hagan, Donna se convertirá oficialmente en la primera madre que ha tenido dos hijos que se han enfrentado en el Super Bowl, según el Salón de la Fama del Fútbol Profesional.

Donna conmemoró la llegada de sus hijos al Super Bowl tuiteando: "#HeightsHighandUCBearcatSuperBowl", en referencia a que sus dos hijos estudian en el Cleveland Heights High School y en la Universidad de Cincinnati.

Aunque en realidad no saltarán al campo al mismo tiempo, ya que ambos juegan en la ofensiva, Jason es un centro All-Pro y Travis es un ala cerrada All-Pro, es probable que el partido resulte difícil de ver para Donna, ya que cada uno de sus hijos intentará conseguir el segundo título de Super Bowl de su carrera.

Ambos desempeñaron papeles vitales para que sus equipos llegaran a la final de la temporada 2022: Jason fue una roca para los Eagles en su dominante victoria sobre los 49ers de San Francisco, en el Campeonato de la NFC, y Travis terminó con siete recepciones para 78 yardas y un touchdown contra los Bengals de Cincinnati, en el Campeonato de la AFC.

Desafortunadamente para Donna, a diferencia de lo que ha hecho en el pasado, no pudo ver a sus dos hijos en acción en sus partidos del campeonato debido a los horarios de los partidos del domingo.

Officially done being a Chiefs fan this season!!

— Jason Kelce (@JasonKelce) January 30, 2023