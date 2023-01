Selena Gomez responde a los comentarios sobre sus manos temblorosas

Así respondió Selena Gomez a quienes critican su cuerpo 1:01

(CNN) -- Selena Gomez responde a los comentarios de algunos de sus seguidores en las redes sociales sobre un video reciente en el que le temblaban las manos.

La estrella de “The Only Murders In The Building” publicó un video de su rutina de maquillaje y cuidado de la piel en TikTok.

“Anuncio de servicio público: obtuve la mayoría de estos productos gratis”, escribió en el pie de foto, junto con algunos consejos sobre cómo quitar el maquillaje.

Algunos notaron que sus manos no parecían estar firmes en algunos puntos. Otro usuario de TikTok hizo un video al respecto, lo que llevó a Gomez a responder en los comentarios.

“LOL, tiemblo por mi medicamento para el lupus”, escribió Gómez en los comentarios. “También lee mi advertencia. No soy una profesional".

publicidad

Documental de Selena Gomez muestra su batalla por la salud mental 2:30

El video de TikTok que criticaba las manos temblorosas de Gomez ha sido eliminado desde entonces.

La cantante y actriz ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud, que además del lupus incluyen el diagnóstico de trastorno bipolar.

El lupus es una afección inflamatoria crónica que hace que el cuerpo ataque sus propias células y tejidos sanos.

Gomez reveló que tenía lupus en 2015. Dos años después, compartió que la condición la llevó a someterse a un trasplante de riñón, donado por su amiga, la actriz Francia Raisa.