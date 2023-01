Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania de este martes 31 de enero

La OTAN y Japón se comprometen a estrechar lazos en medio de la amenaza al "orden internacional basado en normas"

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se comprometieron este martes a estrechar lazos, afirmando que Beijing y Moscú están liderando "un retroceso autoritario contra el orden internacional basado en normas".

"El Indo-Pacífico se enfrenta a retos cada vez mayores, desde el comportamiento coercitivo de China hasta las provocaciones de Corea del Norte. Y en Europa, Rusia sigue librando su brutal guerra de agresión contra Ucrania. Esta guerra no es sólo una crisis europea, sino un desafío al orden mundial", dijo Stoltenberg en una declaración conjunta con Kishida este martes, añadiendo que él y Kishida están de acuerdo en que "la seguridad transatlántica e Indo-Pacífica está profundamente interconectada".

"Si el presidente Putin gana en Ucrania, esto enviaría el mensaje de que los regímenes autoritarios pueden lograr sus objetivos mediante la fuerza bruta. Esto es peligroso. Beijing está observando de cerca y aprendiendo lecciones que pueden influir en sus decisiones futuras", afirmó Stoltenberg.

Durante una visita este martes a la base aérea japonesa de Iruma, Stoltenberg dijo que "la guerra en Ucrania nos importa a todos, y por ello estamos también muy agradecidos por el apoyo que Japón está prestando, utilizando también los aviones y las capacidades de carga".

Japón ha proporcionado ayuda no letal a Ucrania en forma de aviones no tripulados, chalecos antibalas, cascos, tiendas de campaña y suministros médicos. Sin embargo, debido a las directrices de defensa que prohíben de hecho las exportaciones de armas, Tokio no ha entregado armamento.

Stoltenberg llegó a Tokio este lunes procedente de Corea del Sur, donde había instado a Seúl a aumentar su apoyo militar a Ucrania.

Kishida y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fueron los primeros dirigentes de sus países en asistir a una cumbre de la OTAN el año pasado, uniéndose a los líderes de la alianza en calidad de observadores.