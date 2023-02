Acusan a un padre de California de intento de asesinato tras supuestamente arrojar a su familia por un acantilado

El rescate de cuatro personas que cayeron en un Tesla por un acantilado 1:25

(CNN) -- Un padre de California fue acusado de tres cargos de intento de asesinato luego de que supuestamente condujera un automóvil por un acantilado junto al mar, con su esposa y sus dos hijos adentro, a principios de este mes, dijeron los fiscales ante la corte este lunes.

Los fiscales acusan a Dharmesh Patel, de 41 años, de desviar intencionalmente su Tesla desde la autopista de la costa del Pacífico llamada Devil's Slide, lo que hizo que la familia entera cayera unos 76 metros hacia una playa rocosa que se encontraba debajo. Las cuatro personas que viajaban en el automóvil sobrevivieron.

Dos de los tres cargos contra Patel incluyen violencia doméstica y lesiones corporales graves, dijo el fiscal de distrito del condado de San Mateo, Steve Wagstaffe, durante una conferencia de prensa este lunes.

La esposa de Patel todavía se encuentra hospitalizada porque sufrió “lesiones graves”, mientras que el hijo de 7 años de la pareja también resultó herido, dijo Wagstaffe, aunque no está claro el alcance de las lesiones del niño.

“Sin embargo, milagrosamente, el niño de cuatro años salió con solo algunos moretones, y eso no califica para una lesión corporal significativa”, dijo Wagstaffe, explicando por qué eso no se incluyó en el tercer cargo.

publicidad

Aunque las víctimas no fueron nombradas en los documentos de acusación, la Patrulla de Carreteras de California había dicho anteriormente que los pasajeros del vehículo eran la esposa del conductor y sus dos hijos.

Patel compareció ante el tribunal del condado de San Mateo este lunes y no se declaró culpable, lo que se espera que haga en su próxima comparecencia ante el tribunal, el 9 de febrero.

El juez de la corte superior Jeffrey Finigan ordenó que Patel fuera detenido sin derecho a fianza. El abogado de Patel, Joshua Bentley, dijo que planea presentar una moción para obtener la libertad bajo fianza en una fecha posterior. Bentley se negó a hablar con CNN sobre el asunto.

Los investigadores todavía están investigando los motivos de Patel, pero creen que hay suficiente evidencia de las cámaras de vigilancia y de los relatos de testigos presenciales para demostrar que sus acciones, el 2 de enero, fueron intencionales, dijo Wagstaffe. La esposa también hizo una declaración "incriminatoria" a los socorristas en el sitio en donde ocurrió el incidente, dijo, pero no compartió más detalles.

Los investigadores no han podido hablar con la esposa de Patel porque su abogado está rechazando las entrevistas hasta que esté “físicamente lista para hacerlo”, dijo Wagstaffe.

Finigan negó la solicitud de los fiscales de una orden de no contacto y, en cambio, les otorgó una orden de no acoso que le permite a Patel contactar a su esposa e hijos, pero debe ser “pacífica y no amenazante”, dijo el fiscal de distrito.

No hay indicios en este momento de que el Tesla de Patel no funcionara bien en el momento del incidente, pero la Patrulla de Carreteras del estado está examinando el automóvil para determinar si hubo algún problema, dijo el fiscal de distrito. Los fiscales esperan que ese proceso tome varios meses, agregó.

Patel ha estado hospitalizado desde el accidente, dijo Wagstaffe, pero los fiscales fueron informados el viernes de que había sido dado de alta y encarcelado.

Si bien la familia vive en Pasadena, parece que estaban en el área visitando a familiares en el momento del incidente, dijo.

Elizabeth Wolfe, Brandon Griggs, Faith Karimi, Aya Elamroussi, Stella Chan y Holly Yan, de CNN, contribuyeron a este informe.