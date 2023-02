Esto es lo que sabemos sobre los buques de guerra de Irán que navegan frente a las costas de América Latina

Qué se sabe del ataque con drones a planta militar iraní 2:01

(CNN Español) -- Dos buques de guerra de la Armada de Irán se encuentran navegando en aguas internacionales frente a las costas de América Latina, según medios estatales iraníes y autoridades brasileñas.

La 86° flotilla, compuesta por el destructor IRIS Dena y el buque de guerra IRIS Makran, se encuentra desde fines de septiembre de 2022 dando la vuelta al mundo "con un mensaje de paz y solidaridad" y al mismo tiempo para mostrar "el creciente poder militar y naval de la República Islámica de Irán", de acuerdo con la agencia estatal iraní IRNA.

Los dos buques recibieron el 13 de enero permiso para atracar en el puerto de Río de Janeiro, entre el 23 y el 30 de enero, según un documento oficial del Ministerio de Defensa de Brasil.

No estaba claro si los buques habían finalmente atracado o no en Río de Janeiro, sin embargo. CNN se comunicó con el Estado Mayor de la Armada de Brasil pero no obtuvo una respuesta.

En los próximos días la flotilla se dirigirá al canal de Panamá, reportó la agencia iraní Tasnim, citando declaraciones del contralmirante Shahram Irani.

La presencia de los buques en América Latina también fue reportada por el contraalmirante Hamzeh Ali Kaviani, segundo al mando de la Armada de Irán, de acuerdo con la cadena estatal Press TV.

La 86° Flotilla es una de tres escuadras desplegadas actualmente por Irán en aguas internacionales: la 88° Flotilla se encuentra en el océano Índico y la 89° Flotilla en el Pacífico.

En tanto el IRIS Dena es un destructor clase Mowj —o Moudge— fabricado en Irán de 1.300 toneladas de desplazamiento, armado con misiles, torpedos y cañones, y que entró en servicio en 2021, según la agencia estatal Mehr.

Mientras que el IRIS Makran es un petrolero convertido en buque logístico de uso militar, con un peso de 121.000 toneladas (el buque más grande de la armada de Irán).

Tensiones recientes

Irán lleva décadas de tensas relaciones con Occidente, y en los últimos años ha estado en el centro del escenario mundial debido a la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear firmada en 2015 —un pacto diseñado para reducir tensiones mediante concesiones de ambas partes—, ordenada por Donald Trump en 2018, y la elección de Ebrahim Raisi, un clérigo ultraconservador, como presidente del país en 2021.

Recientemente, Irán ha vuelto al centro de la atención por la ola protestas tras la muerte de Mahsa Amini —violentamente reprimidas— y además por haber estado además proveyendo a Rusia con drones de uso militar, los cuáles fueron desplegados en combate en Ucrania, y sus fuerzas militares, especialmente las Guardias Republicanas, han tenido roces con buques estadounidenses en el golfo Pérsico.

Si el Dena y el Makran finalmente llegan a Panamá, además, lo harán en medio de otro conflicto diplomático, luego de que a mediados de enero la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) retirara su bandera a 136 buques vinculados a la empresa estatal National Iranian Oil Company (NIOC, por sus siglas en inglés), de acuerdo con la agencia Reuters.

La decisión obedece a sospechas de que estos buques pudieran estar vinculados al financiamiento de grupos terroristas, dijo la AMP en un comunicado citado por Reuters, en el contexto de las crecientes sanciones de Estados Unidos a Irán.

La Organización Portuaria y Marítima de Irán (PMO) dijo que el retiro de bandera a 136 buques es "insignificante" y que fueron resultado de "la presión política del Gobierno imperialista de Estados Unidos", de acuerdo con HispanTV, una cadena estatal iraní en idioma español.

Panamá tiene el registro de embarcaciones más grande del mundo, dando su bandera a 8.653 barcos.