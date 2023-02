Lo que sabemos del funeral de Tyre Nichols este miércoles

Estos son los momentos críticos que llevaron a la muerte de Tyre Nichols 8:51

Nota del editor: este artículo contiene descripciones explícitas de violencia que pueden resultar perturbadoras.

(CNN Español) -- Después de semanas de trágicos relatos sobre la muerte de Tyre Nichols, un hombre de 29 años que murió tras ser golpeado brutalmente por cinco agentes de la Policía de Memphis, su familia llevará a cabo su funeral este miércoles en una ceremonia en la que harán presencia varios funcionarios locales y federales, y se espera que tenga un amplio cubrimiento de la prensa.

Nichols fue hospitalizado luego de su detención el 7 de enero y murió tres días después a causa de las heridas sufridas, según la Policía. Cinco agentes del Departamento de Policía de Memphis, también negros, fueron despedidos tras una investigación interna y enfrentan cargos penales.

El viernes pasado las autoridades revelaron las violentas imágenes de la golpiza que sufrió Nichols, provocando protestas generalizadas en varias ciudades de Estados Unidos. Mientras que la jefa de Policía de Memphis, Cerelyn "CJ" Davis, condenó la conducta de los agentes y dijo que se sigue investigando a otros uniformados.

A pesar de su trágica muerte, se espera que los dolientes lleguen a la iglesia cristiana Mississippi Boulevard en Memphis para celebrar la vida de Nichols en lugar de concentrarse en las desgarradoras imágenes de la golpiza que lo dejó en una cama de hospital durante días con la cara muy hinchada y magullada antes de su muerte, lo que provocó protestas en todo el país.

El funeral de Nichols se llevará a cabo menos de una semana después de la publicación, este viernes por la noche, de las imágenes del ataque a Nichols que sacudieron a una nación acostumbrada a los videos de brutalidad policial, especialmente contra personas de color. Los cinco oficiales acusados de la muerte de Nichols son negros.

Esto es lo que sabemos del funeral de Nichols.

¿Cuándo será el funeral?

El funeral de Nichols está previsto para este 1 de febrero a las 10:30 a.m., hora local (11:30 a.m. ET) en la Iglesia Cristiana Mississippi Boulevard, ubicada en 70 N Bellevue Boulevard.

Se espera que durante el funeral el ataúd esté cerrado, según un comunicado de la Iglesia.

¿Quién oficiará la ceremonia?

El reverendo Lawrace Turner, pastor principal de la iglesia y secretario-tesorero de la Junta de The National Action Network, un grupo de defensa de los derechos civiles, oficiará la ceremonia.

También estará presente el reverendo Al Sharpton, un reconocido activista de derechos civiles, que hará un elogio fúnebre a Nichols, según un comunicado de la Iglesia. En un papel dolorosamente familiar, Sharpton pronunciará un elogio que rendirá homenaje a la vida de Nichols y servirá como un llamado de atención a la justicia.

Este martes, las familias de Sharpton y Nichols se reunieron en la sede de Mason Temple Church of God In Christ en Memphis, donde Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso "He estado en la cima de la montaña" la noche antes de que lo mataran.

“Continuaremos en nombre de Tyre para dirigirnos a la cima de la montaña de Martin”, dijo Sharpton desde el “terreno sagrado” en el que MLK pronunció su discurso hace 55 años.

Sharpton dijo que la golpiza policial fatal de Nichols “es una vergüenza para este país”.

“Gente de todo el mundo vio la cinta de video de un hombre, desarmado, sin provocación, siendo asesinado a golpes por agentes de la ley”, dijo Sharpton.

¿Qué papel tienen las unidades especiales como Scorpion en Memphis? 2:14

Algunos asistentes

Representando a otras personas negras asesinadas por la policía, se espera que Tamika Palmer, cuya hija Breonna Taylor recibió un disparo mortal en su casa de Louisville, Kentucky, por parte de la policía durante una redada fallida en marzo de 2020, asista al servicio.

También se espera a Philonise Floyd, el hermano menor de George Floyd, cuyo nombre reverberó en todo el país luego de su muerte en mayo de 2020 después de que un policía de Minneapolis se arrodilló en su cuello y espalda durante más de 9 minutos.

También se espera que la vicepresidenta Kamala Harris asista al funeral, según un funcionario de la Casa Blanca. Harris se unirá a otros funcionarios de alto nivel de la administración de Biden, incluida la directora de la Oficina de Compromiso Público de la Casa Blanca, Keisha Lance Bottoms, y el asesor principal del presidente, Mitch Landrieu.

Habrá transmisión en vivo

La Iglesia informó que para este servicio fúnebre habrá transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en Facebook y YouTube, dice en el comunicado.

También se espera que haya una conferencia de prensa justo después de la ceremonia.

-- Con información de Nick Valencia, Jamiel Lynch y Phil Mattingly, Christina Zdanowicz, Jaide Timm-Garcia y Nouran Salahieh de CNN.