Detrás de la música: conoce a David Murillo, el compositor colombiano que conquistó a Netflix

"¿Quién mató a Sara?" y las terapias de conversión 2:22

(CNN Español) – La música colombiana no solo está triunfando en los listados de Spotify o YouTube con artistas como Maluma, Karol G, Blessd o Shakira.

Otro artista, David Murillo, brilla pero desde una palestra poco reconocida, desde la composición. Murillo es el encargado de crear ambientes sonoros y la música de varias series de una de las plataformas de streaming más populares: Netflix.

En los últimos tiempos hemos visto cómo las composiciones en series de televisión o streaming son discutidas entre el público general. La música en una producción de estos niveles es tan poderosa que puede evocar sentimientos, o revivir temas después de décadas. Tal como lo hizo “Stranger Things”, también de Netflix, con “Running Up That Hill (A Deal with God) de Kate Bush o “Long, Long Time” de Linda Ronstadt más recientemente en “The Last of Us” de HBO. (HBO es parte de Warner Bros. Discovery, nuestra compañía matriz).

Ahí es en donde entra la obra del compositor colombiano David Murillo. Él es el artista detrás de la atmosfera sonora de series como “¿Quién mató a Sara?” y “Dale gas” de Netflix o de cintas como la “La ciénaga: Entre el mar y la tierra”.

Su vida se reparte entre la producción musical –en donde también ha trabajado con artistas como Lola Índigo para “4 Besos” o “Santería”– y con la ardua labor de generar sentimientos en la audiencia que los mantenga al borde de la silla.

publicidad

La música colombiana en Netflix

David Murillo llegó a Netflix gracias al trabajo que hizo para la cinta original de esa plataforma “Se busca papá”.

“Nosotros veníamos demostrándole a Netflix que podíamos entregar música en tiempos muy cortos y en realidad muy en sincronía a lo que quería la productora, el director y el estudio, porque, por supuesto, ellos hacen parte de la conversación”, dijo Murillo a Zona Pop CNN.

Esa sincronía con todo el equipo llevó a Murillo a ganarse la confianza de la compañía para encarar los arreglos musicales de su primera serie con la plataforma, “¿Quién mató a Sara?”.

Con tres temporadas, la producción fue una de las series latinas más exitosas de Netflix.

“La música en ¿Quién mató a Sara? no es simplemente comentar un poco y de cierta manera acompañar la acción. No, la música desde el principio en la concepción de la serie era un personaje más”, dijo Murillo a Zona Pop CNN en una entrevista.

Y eso fue lo que ocurrió. La música logró convertirse en el protagonista omnipresente que iba llevando escena a escena a los espectadores. Eso, dice Murillo, solo lo pudo lograr componiendo con transparencia.

“Debía tener la transparencia en momentos donde se comunica demasiada información al oyente o a la audiencia y debíamos tener que mantener el interés e hilar de cierta manera ese suspenso y esa intriga sobre lo que viene”, dice el compositor colombiano.

¿Por qué decantarse por la composición?

Su pasión por la actuación y todo lo musical, explica, lo llevó a dedicarse a una carrera quizás no considerada como primera opción para aquellos que quieren entrar a la industria musical.

Habrá unos que eligen ir de frente y convertirse en cantantes. Pero otros, como Murillo, se vieron más atraídos por la producción musical y la composición cinematográfica.

Pero esta no es una afición cualquiera para él. Murillo comenzó a estudiar música a los cuatro años, formó parte del Sistema de Orquestas de Colombia hasta que llegó al Berklee College of Music, una de las instituciones más prestigiosas para el estudio de la música.

Allí, gracias a una beca que obtuvo de Howard Shore –el compositor detrás de la franquicia de “El señor de los anillos”– se especializó en música para cine, producción electrónica, diseño sonoro y composición musical para videojuegos.

Esta última, es una rama musical que recién va a ser reconocida en los Premios Grammy de 2023 y en donde artistas del mainstream latino comienzan a colaborar. Tal es el caso de Nathy Peluso que en 2022 lanzó “Emergencia”, un tema inspirado en el juego de PlayStation “Horizon Forbidden World”.

Música con sello ‘Hecho en Medellín’

Medellín se ha convertido en un epicentro de la música en Latinoamérica. El reguetón, entre otros géneros, hizo que la ciudad llegara musicalmente a cada rincón del planeta.

También de Medellín nacieron fenómenos que entrelazan la música y la actuación. Ejemplos claros son “La reina del flow”, una producción original de Caracol Televisión pero que posteriormente llegó a Netflix y causó furor. Y de la región de Antioquia también salió “Canto para no llorar”, la serie también de Caracol y que está en Netflix, sobre la vida de la cantante de música popular Arelys Henao.

Pero, ¿qué es lo que tiene Medellín que sigue atrayendo a la gente? Para Murillo, la clave está en el mestizaje musical de la región, algo que se traslada también a sus composiciones.

“Creo que Medellín viene siendo una parte muy integral de lo que pasó en Colombia y es ese mestizaje musical. Por supuesto, la africana hace parte de nuestros géneros tropicales, como lo puede ser la salsa, el merengue. La percusión, por ejemplo, para nosotros es demasiado importante y eso se refleja no solamente en el reguetón, sino también en todos los géneros que nos motivan a movernos”, explica el compositor.

El legado en cuanto a la lírica en la ciudad tampoco se puede pasar por alto, dice. Para Murillo, “Medellín en algún momento era casi la capital del tango” y agrega que los boleros con sus ricas letras también conquistaron a la región.

Todo esto junto es lo que hace que el sello ‘Hecho en Medellín’ resalte en cada rincón del mundo.

“Esas texturas musicales hacen de Medellín una capital de música muy interesante que tiene, de cierta manera, inclusive en el género urbano, una identidad muy diferente al reguetón puertorriqueño. Muy diferente a lo urbano dominicano que hoy están haciendo en Miami. A partir de ese mestizaje de nuestra historia, Medellín tiene una parte que aportar muy importante en el mundo musical”, explica.