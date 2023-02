Tom Brady anuncia que se retira "definitivamente" del fútbol americano

NFL: ¿es Brady el mejor de todos los tiempos? 2:17

(CNN) -- El legendario quarterback Tom Brady anunció su retirada tras 23 temporadas en la NFL.

"Iré al grano de inmediato", dijo Brady en un video publicado este miércoles por la mañana en sus redes sociales. "Me retiro definitivamente. Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que, cuando me desperté esta mañana, pensé en pulsar el botón de grabar y hacérselo saber a ustedes primero. No será muy largo. Uno solo puede hacer un anuncio de retiro superemotivo, y yo agoté el mío el año pasado".

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Justamente hace un año, el 1 de febrero de 2022, Brady había anunciado su retiro del fútbol americano; sin embargo, poco más de un mes después, dijo que seguiría jugando para la temporada 2022/2023, en la cual llegó hasta la ronda de comodines con los Tampa Bay Buccaneers.

En su video de este miércoles, el siete veces campeón del Super Bowl también agradeció a su familia, amigos, compañeros de equipo y competidores por su apoyo durante su ilustre carrera

"Gracias, chicos, por permitirme vivir mi sueño absoluto", dijo Brady en el video de 53 segundos. "No cambiaría nada".

Muchos consideran a Brady como el mejor quarterback de todos los tiempos, pues condujo a los New England Patriots a seis Trofeos Vince Lombardi y a los Bucs a uno.

Durante su larga carrera, el tres veces MVP de la liga batió casi todos los récords de pases, incluidas las yardas de pase en temporada regular (89.214) y los touchdowns de pase (649). También es el jugador con más victorias en la historia de la NFL.

"El mejor de la historia", tuiteó la NFL este miércoles.

Carrera inigualable

Seleccionado 199º en la sexta ronda del draft de la NFL del 2000 por los Patriots, Brady jugó 20 temporadas en Foxborough.

Dejó New England como agente libre después de la temporada 2020 y firmó con los Bucs, donde llevó al equipo a ganar el Super Bowl en 2021.

"El más grande de todos los tiempos. Sin duda, sin debate. Ha sido un honor y un privilegio", tuiteó este miércoles JJ Watt, uno de los mejores jugadores defensivos de todos los tiempos.

Y añadió: "El grupo de recién retirados se reúne en el campo de golf cada mañana a las 10 de la mañana. Las bebidas corren a cuenta del nuevo, así que trae tu cartera".

A pesar de todos sus logros, a Brady le resultó mucho más difícil ganar durante su última temporada en la NFL.

Los Bucs terminaron con un récord de 8-9, y muchas de sus estrellas no rindieron al nivel que les ayudó a ganar un título hace dos temporadas.

Brady no se mostró como siempre, con errores inusuales y desaciertos poco característicos que se colaron en la ofensiva de Tampa Bay.

También fue un año difícil fuera del campo, ya que Brady se divorció de Gisele Bundchen, su esposa durante 13 años.

A pesar de las dificultades del último año de su carrera, Brady marcha hacia el ocaso como el poseedor de más Super Bowls que ninguna otra franquicia de la NFL, 15 veces Pro Bowler y un sólido candidato a ser no solo el mejor jugador de la NFL de todos los tiempos, sino uno de los mejores atletas de todos los tiempos en cualquier deporte.