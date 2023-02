La actriz Gillian Anderson pide a las mujeres que le envíen sus fantasías sexuales

Gillian Anderson Crédito: James Veysey/Shutterstock

(CNN) -- La actriz Gillian Anderson le ha pedido a mujeres de todo el mundo que se pongan en contacto con ella de forma anónima para contarle sus fantasías sexuales.



Anderson, que interpreta a la franca terapeuta sexual Jean Milburn en la taquillera serie de Netflix "Sex Education", publicó un video en Instagram donde explica que está "lanzando una gran exploración sobre las mujeres y el sexo".

Sentada en un sillón color vino, la actriz de 54 años parecía relajada mientras pedía a las mujeres que le enviaran sus "deseos más personales" para un libro que, según dijo, está "comisariando".

La ganadora del Globo de Oro dijo: "Como mujeres sabemos que el sexo es algo más que sexo, pero muchas de nosotras no hablamos de ello".

"Nuestros miedos y fantasías más íntimos permanecen encerrados en nuestro interior. Hasta que llega alguien con la llave”.

"Pues aquí tienes la llave. Estoy preparando un libro con las cartas anónimas que me envíen. Un libro que explora cómo piensan las mujeres sobre el sexo, porque el sexo tiene que ver con la feminidad y la maternidad, la infidelidad y la explotación, el consentimiento y el respeto, la justicia y la igualdad, el amor y el odio, el placer y el dolor".

Gillian preguntó a los espectadores si tenían una fantasía secreta que solo compartirían con las personas en las que "más confían", si es que lo compartirían con alguien.

La actriz británico-estadounidense continuó diciendo: "Vengas de donde vengas, tengas 18 u 80 años, te acuestes con hombres, con mujeres, con personas no binarias, con todos o con nadie. Quiero conocer tus deseos más personales”.

"Abramos juntas esta conversación y creemos algo revelador".

A los participantes se les dijo que podían dirigir sus cartas al estilo "Querida Gillian" y enviarlas a través de un portal encriptado compartido en su biografía de Instagram.

Anderson, que saltó a la fama en la década de 1990 interpretando a la agente Dana Scully en "The X-Files", escribió esta semana un artículo en el periódico The Guardian en el que explicaba la motivación detrás de su inusual petición.

En él citaba el libro "My Secret Garden: Women's Sexual Fantasies", de Nancy Friday, que, según ella, "fue revolucionario, incluso provocador" y llegó a convertirse en "lectura obligatoria para todo el mundo, un bestseller mundial de varios millones de ejemplares, un clásico".

Aunque se publicó en 1973, Anderson dijo que solo leyó el libro en 2018 para prepararse para el papel de Milburn.

"Su honestidad sin filtros y llena de dolor me sacudió", dijo Anderson.

Desde que se emitió por primera vez "Sex Education", a Anderson le han preguntado a menudo si las mujeres intentan confiarle sus secretos y problemas sexuales, escribió.

"Bueno, no lo hacen", dijo. "En última instancia, eso es lo que me dio la idea de escribir un libro, un 'My Secret Garden’ para el siglo XXI, por así decirlo, que fuera revelador y profundo, y que incluyera a todos".

Alexis Kirschbaum, director de Bloomsbury Trade, dijo en un comunicado de prensa enviado a CNN este jueves: "La dirección editorial de Gillian Anderson nos ayudará a atraer una amplia gama de cartas de todos los rincones del mundo, y no puedo esperar a leer las cartas que elija incluir en su colección".