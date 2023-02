Jessica Simpson revela romance secreto con 'gran estrella de cine'

Jessica Simpson: Nada ni nadie me robará mi alegría 1:16

(CNN) -- Que empiecen los juegos de adivinanzas.

Jessica Simpson lanzó una historia corta original en Amazon titulada “Movie Star: They Always Say They’re Single”. El proyecto describe un encuentro que Simpson dice que tuvo con un actor no identificado que "creció pensando que era tan atractivo".

Todo comenzó, revela, cuando le faltaban cinco días para volver a estar con el cantante Nick Lachey, con quien finalmente se casó.

Según su relato, era principios de septiembre de 2001 y Simpson “había pasado ese verano separada de mi primer novio real, Nick, y yo todavía no sabía cómo estar soltera”.

Ella estaba en una fiesta posterior a los MTV VMA de 2001 cuando el actor, a quien ella se refiere como Movie Star, la conoció y la "miró" de arriba abajo, "como si me estuviera desnudando con sus ojos...".

La entonces cantante de 21 años dijo que obtuvo su número de teléfono, nunca lo llamó, se encontró con él más tarde y habló sobre la posibilidad de hacer un video musical juntos, lo que nunca sucedió, y los dos perdieron el contacto una vez que ella y Lachey volvieron a estar juntos y casados.

Simpson y Lachey se divorciaron en 2006 y un productor le dijo más tarde: "Tengo a alguien que ha estado detrás de ti desde siempre, y ni siquiera lo sabes", conectándola con la estrella de cine.

Simpson escribe que se conocieron en el Hotel Beverly Hills mientras él se preparaba para una entrega de premios y fue ahí cuando compartieron su primer beso.

“Me envió un mensaje de texto durante la entrega de premios”, escribe. “El evento fue tan grande que me hizo sentir especial que todas las mujeres hermosas de Hollywood estuvieran allí y él me quisiera”.

Pero, el giro de la trama. "De hecho, había otra mujer hermosa en su vida: su novia", dijo.

“Poco después, vi una foto de Movie Star en una alfombra roja con ella”, reveló Simpson. “Nunca en un millón de años iba a ser la otra mujer”.

Después de insistirle que él y su novia se habían separado y que solo estaban siendo fotografiados juntos para evitar que se conociera la noticia de la separación, el actor anónimo continuó persiguiéndola.

Ella describe que incluso la invitó a viajar para verlo mientras filmaba, pero tuvieron que tomar autos separados al hotel donde tenían habitaciones en diferentes pisos y le aconsejaron que usara la escalera de incendios para llegar a su habitación.

Simpson dijo que finalmente se dio cuenta de que la estrella estaba tratando de "esconderme de su chica".

Según ella, no tuvieron relaciones sexuales y terminó las cosas en sus términos, pero consiguió algo para recordarlo.

“Necesitaba un trofeo por este logro, así que tomé la funda de almohada en la que dormía”, escribió. “No me importaba si era raro o si tenía que pagar por ella… y enviaría el mensaje: esto fue divertido, pero ahora tengo un recuerdo tuyo”.