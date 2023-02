Lisa Marie Presley deja una fortuna musical y una disputa familiar

Falleció Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, a los 54 años 0:56

(CNN) -- Mientras las tres hijas de Lisa Marie Presley heredan su patrimonio y su abuela impugna la validez del testamento de su difunta hija, algunos allegados a la familia dicen que la disputa legal, ahora en un tribunal de California, refleja una historia familiar de conflictos por el dinero entre la familia Presley.

Cuatro días después del servicio conmemorativo de Lisa Marie Presley en Graceland, Priscilla Presley presentó una petición para impugnar una enmienda en el testamento de su hija que se hizo en 2016. El cambio eliminó a Priscilla Presley y al exgerente comercial, Barry Siegel, como cofideicomisarios y los reemplazó con sus hijos, Riley y Benjamin Keough. Benjamin Keough murió más tarde en 2020.

La petición de Priscilla Presley afirma que no recibió notificación de la enmienda mientras su hija estaba viva, como lo exigía su fideicomiso. La petición también señala que el nombre de Priscilla está mal escrito en el documento, afirma que la enmienda no fue presenciada ni notariada y cuestiona la autenticidad de la firma de Lisa Marie.

Keough aún no ha respondido a la petición. CNN se ha puesto en contacto con sus representantes para solicitar comentarios.

Dos personas que fueron amigas de larga data de Lisa Marie Presley hablaron con CNN sobre la disputa de bienes. CNN no nombra a los amigos porque no estaban autorizados a hablar públicamente en nombre de la familia.

publicidad

Un amigo afirmó que la petición de Priscilla Presley es un "arrebato de dinero".

“Se trata de Graceland y los recuerdos que Elvis le dejó a Lisa Marie”, dijo la fuente. “Lisa era la única heredera de su patrimonio. Ella y su madre estuvieron separadas durante los últimos años. Lisa no quería que su madre supervisara la propiedad. Creo que Priscilla busca dinero y lo que hay dentro de Graceland”.

La relación de Priscilla y Lisa Marie Presley se tensó a lo largo de los años, dijeron los amigos, por sus respectivos matrimonios y divorcios, la mala gestión financiera y el trauma personal que se ha desarrollado a la vista del público como la exesposa y la única hija del "Rey de Rock and Roll”, respectivamente.

CNN hizo múltiples intentos de comunicarse con el abogado de Priscilla Presley para solicitar comentarios sobre esta historia. No hemos recibido respuesta.

En una publicación de Instagram este miércoles para conmemorar lo que habría sido el cumpleaños número 55 de Lisa Marie, Priscilla Presley describió sus esfuerzos por amar y proteger a su hija.

“Mi deseo es proteger a mis tres nietos y mantener unida a nuestra familia”, escribió. “Desde el primer momento que tuve a Lisa en mis brazos, la protegí, amé y guié, como lo he hecho con mi hijo. Nuestros corazones están rotos y tengo que aprender a vivir sin mi única hija”.

Graceland

Priscilla y Elvis Presley se divorciaron en 1973. Lisa Marie Presley era la única heredera de Graceland y el patrimonio de su padre cuando éste murió en 1977. Priscilla Presley transformó la propiedad en una lucrativa atracción turística y museo, mantenida en un fideicomiso para Lisa Marie Presley hasta que ella cumplió 25 años.

En 2004, Lisa Marie vendió el 85% de los activos de Elvis Presley Enterprises en un acuerdo por un valor de más de US$ 100 millones. Retuvo el 15% de la propiedad de Elvis Presley Enterprises, que administra las operaciones de Graceland, sus propiedades relacionadas y los archivos de Graceland. Lisa Marie también mantuvo la propiedad total de la mansión Graceland y los artículos personales de su difunto padre que se encuentran en su museo, incluidos los disfraces y los autos en exhibición, según el sitio web de Graceland.

Un fideicomiso con la propiedad de Graceland y su contenido pasará ahora a su hija, Riley Keough, una actriz y modelo consumada, junto con sus hermanas gemelas de 14 años, confirmó un representante de Graceland a CNN.

Keough ha realizado varias películas y protagonizó la primera temporada de la serie de antología de Starz, "The Girlfriend Experience".

“Riley es una mujer sofisticada de 33 años que es más que capaz de administrar la propiedad sin problemas”, dijo a CNN la segunda amiga cercana de Lisa Marie Presley.

En 2020, un ejecutivo de Presley le dijo a Rolling Stone que la herencia valía entre US$ 400 y US$ 500 millones. Lisa Marie Presley ganó anualmente siete cifras por su interés en el patrimonio, según una presentación judicial en su divorcio de 2022.

Entonces, ahora en la petición de Priscilla Presley que impugna el testamento de Lisa Marie, comenzó una lucha legal contra su nieta.

“Se trata de obtener el control de lo que queda del patrimonio de Elvis”, afirmó un amigo cercano sobre la petición de Priscilla Presley. "Es triste."

El legado de Elvis Presley

Brigitte Kruse, una subastadora de recuerdos, figura como apoderada de Priscilla en su petición.

Benny Roshan, presidente del Grupo de Litigios de Fideicomisos y Sucesiones de Greenberg Glusker con experiencia en derecho patrimonial, le dijo a CNN que se podría designar a un apoderado en situaciones en las que una persona “no puede, no quiere [o] no está disponible” para actuar.

“Esto plantea la pregunta de cuál de esos tres escenarios requiere que Priscilla presente una demanda a través de su apoderado”, dijo Roshan.

Kruse y su esposo fundaron Kruse GWS Auctions Inc. en 2009, según el sitio web de la empresa. Han colaborado con Priscilla Presley en subastas de recuerdos de Elvis en el pasado, aunque no está claro cuáles pueden ser los términos de su asociación financiera.

“Mi relación con la Sra. Presley se estableció hace años”, dijo Kruse en un comunicado a CNN. “Toda mi carrera adulta se ha dedicado a validar y proteger el legado de Elvis Presley. Ha sido un honor ser uno de los muchos conservadores de la familia Presley”.

En agosto, CNN informó que Kruse organizó una subasta de joyas “perdidas” pertenecientes a Elvis Presley.

“Era… una colección de la que todos habíamos oído hablar”, le dijo Kruse a CNN en un correo electrónico en ese momento. “Realmente era un mito y una leyenda hasta que le pusimos las manos encima”.

Priscilla Presley ayudó a curar la venta y expresó en una entrevista con Reuters que esperaba que su participación ayudara a combatir la proliferación de recuerdos falsos de Elvis, y agregó: "Quiero estar segura de que eso irá a alguien a quien le importará, lo amara”.

“Elvis se merecía que se encontrara y exhibiera esta colección para preservar su legado”, dijo Kruse en un comunicado de prensa. “Sus seguidores también necesitaban conocer esta colección después de 50 años y todas las historias adjuntas a cada pieza”.

Docenas más de artículos de recuerdo de Elvis Presley se incluyeron como parte de una subasta de “artefactos de Hollywood y la música” que comenzó en diciembre de 2022.

Kruse dijo a Reuters que los artículos, como una libreta de direcciones que pertenecía al cantante de "It's Now or Never", habían aumentado de valor desde la muerte de Lisa Marie Presley en una entrevista publicada la semana pasada.

Según un comunicado de prensa, "La libreta de direcciones telefónicas está bien documentada por un recuerdo personal de Priscilla Presley que se suma a su procedencia única". Se vendió por US$ 10.000, según la información del sitio de subastas.

La vida y carrera de Elvis Presley volvieron a ser el centro de atención a lo grande el verano pasado con la película de Warner Bros. "Elvis", protagonizada por el actor Austin Butler en el papel principal. Priscilla y Lisa Marie Presley colaboraron en apoyo del proyecto. Aparecieron juntos en los premios Globo de Oro por la película en enero, pocos días antes de la muerte de Lisa Marie. (CNN y Warner Bros. son parte de Warner Bros. Discovery).

Sin embargo, lejos del centro de atención, una de las amigas de Lisa Marie Presley le dijo a CNN que había tensión entre la madre y la hija.

“Ellos pusieron un frente unido para la película. Es un negocio familiar y sabían que si comenzaban a luchar públicamente, podría dañar el resultado final”, dijo el amigo. “Era una relación complicada”.