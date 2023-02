¿Llegó el fin de las cuentas compartidas sin pagar en Netflix? Todo indica que así será en 2023

El menú de Netflix para el 2023 1:43

(CNN Español) -- Netflix lo tiene claro: el uso de cuentas compartidas como lo conocemos ahora (es decir, simplemente darle tu correo y contraseña a alguien más para que use tu cuenta) es una amenaza seria para la empresa.

El pasado 19 de enero, en la presentación de sus resultados del último trimestre de 2022, la compañía de streaming dijo que esta forma de compartir las cuentas "debilita" su capacidad a largo plazo, pues más de 100 millones de hogares comparten cuenta y esto, en pocas palabras, se traduce en pérdida de ganancias.

"El uso de cuentas compartidas tan extendido en la actualidad (más de 100 millones de hogares) debilita nuestra capacidad a largo plazo para invertir en Netflix y mejorarlo, así como para desarrollar nuestro negocio", señaló la empresa en una carta dirigida a sus accionistas.

Netflix reporta ganancias en el último trimestre de la mano Merlina 1:18

Para ponerlo en perspectiva, si esos 100 millones de hogares comparten la cuenta con al menos una persona, son 100 millones de usuarios extra que no están pagando, y representan casi la mitad de los 230 millones suscriptores de pago que tiene Netflix en total (hasta diciembre de 2022).

Por ello, Netflix ha estado implementando nuevas formas para atacar este problema, por ejemplo, la opción de "Agregar una casa" que estuvo disponible en Argentina hasta descontinuarla en octubre.

Sin embargo, hay otra opción que se está probando desde marzo de 2022 y que será clave (junto al reciente servicio de Netflix con anuncios que es más barato) para acabar con el uso de cuentas compartidas.

"Miembros extra", la apuesta de Netflix para terminar con el uso de cuentas compartidas

En marzo del año pasado, Netflix introdujo una nueva función en tres países de América Latina —Chile, Costa Rica y Perú— para que los suscriptores ahí pudieran compartir su cuenta fuera del hogar de manera "fácil y segura, aunque también pagando un poco más".

Se trata de la función "Agregar miembro extra" o "Miembros extra", con la que básicamente puedes compartir tu cuenta con personas fuera de tu hogar, pero pagando un monto extra por cada miembro que se agregue.

Cabe señalar que, de acuerdo con las normas de Netflix, la cuenta de un suscriptor de pago solamente se puede compartir con las personas que viven en el mismo hogar que el suscriptor en cuestión. No obstante, si actualmente se comparte una cuenta en la mayoría de los países donde se encuentra este servicio de streaming, podría no pasar nada o que llegue una solicitud para verificar el dispositivo y así estar seguros que no se trata de un uso indebido de la cuenta, como señala el Centro de Ayuda de la compañía.

Desde marzo a la fecha, dicha función solamente se encuentra disponible en esos tres países de la región.

Pero Netflix informó en la carta de accionistas de enero que más tarde en el actual trimestre (enero-febrero-marzo de 2023) espera "comenzar a desplegar el uso compartido de pago (es decir, la función de 'miembros extra') de forma más generalizada".

¿En qué países ya no se permite compartir la cuenta sin pagar?

Al revisar el Centro de Ayuda de la compañía, CNN confirmó que, de los más de 190 países y territorios donde hay Netflix, únicamente en los tres mencionados (Chile, Costa Rica y Perú) se encuentra habilitada la función de "miembros extra".

En esos tres países, los suscriptores de los planes de pago Standard y Premium tienen permitido agregar hasta dos miembros extra, cada uno con su propia cuenta, que en realidad es una "subcuenta" vinculada a la cuenta principal con prácticamente todos los beneficios que una cuenta normal (solo no tiene el control de la suscripción).

Por cada miembro extra, el suscriptor con la cuenta principal tendrá que pagar un monto adicional:

Chile: 2.380 pesos chilenos

Costa Rica: US$ 2,99

Perú: 7,9 soles peruanos

Si compartías tu cuenta sin pagar y optas por esta función, puedes transferir tu perfil desde la cuenta principal a tu nueva subcuenta, con lo que no pierdes el avance en tus series y se mantienen tus recomendaciones personalizadas.

En esta sección agregaremos los países que vayan desplegando esta función en 2023.

Con información de Clare Duffy, de CNN