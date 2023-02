OPINIÓN | ¿Qué le está pasando a tu pelo? ¡Un problema nuevo y muy 2023!

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion

(CNN Español) -- –¿Qué le está pasando a mi pelo? –me pregunta una amiga sorprendida–. Se me está cayendo más de lo normal y se me ha vuelto muy fino. Yo tenía una ‘mata’ de pelo y ahora ya no… ¡Fíjate!



Últimamente he oído esta pregunta cada día más. Y es sorprendente la gran cantidad de personas, de distintas edades, confrontando esta nueva realidad. Mujeres y hombres –desde los más jóvenes, pasando por la mediana edad, hasta las personas ya mayores– se preguntan qué está pasando con su pelo que, de pronto, se les está cayendo gradualmente, y volviendo mucho más fino y empobrecido. Y de este tema de gran actualidad, se están escribiendo infinidad de artículos y amplios reportajes en TV y en medios digitales.

¡También es interesante como muchas personas no hablan de este problema! Les da vergüenza que pueda parecer señal de envejecimiento (como el proceso natural de la menopausia) o algo que solo ocurre con una edad avanzada. Una realidad muy interesante porque, precisamente cuando ocurre, ¡es más importante que nunca cuidar el cabello y enfrentar lo que sucede! Las causas son muchas –incluyendo causas físicas y hormonales– además de existir razones en que se “sospecha” el origen, pero no sabemos la realidad.

Por otra parte, la alopecia areata, o pérdida súbita de una gran parte del cabello, es una enfermedad completa y diferente a la pérdida gradual a la que me refiero. Y es cuando el sistema inmunológico ataca los folículos capilares, lo que puede ocurrir por factores genéticos o ambientales. Esto, algunos recordarán, le ocurrió a la princesa Carolina de Mónaco y la causa podría estar relacionada con el estrés tras la trágica y súbita muerte de su joven esposo Stefano Casiraghi.

Por supuesto, los médicos dermatólogos (y muy en especial los que se dedican a la pérdida de cabello) son los que pueden hacer un diagnóstico correcto y estudiar a fondo el cuero cabelludo. En la famosa Clínica Mayo recomiendan consultar un médico desde los primeros indicios de una inusual pérdida del cabello. “La pérdida del cabello puede aparecer de muchas maneras, según la causa. Puede aparecer de repente o progresivamente...”, y es recomendable consultar un médico y saber qué lo está causando.

La pérdida de cabello y la pérdida de su textura y su fuerza también han sido atribuidas a las todavía imprecisas consecuencias del covid-19. Un estudio de los Centros para el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC) sobre los efectos a largo plazo del covid encontró que entre 603 personas que resultaron positivas al virus, 58,3% habían reportado pérdida de pelo como uno de los síntomas.

Hay muchos factores a los que se puede atribuir esto. Entre ellos, pueden contribuir es el estrés, tanto mental como físico.

Como me dijo el famoso estilista de pelo Orlando Pita –quien entre sus clientas tiene a personalidades como Madonna, Matthew McConaughey e infinidad de modelos famosas–, muchas personas que trabajan continuamente y llevan un ritmo de vida muy intenso, lo atribuyen al estrés: “Y no solo un estrés emocional, sino físico, pues estamos dándole al cuerpo un exceso de estrés físico, pues con nuestros teléfonos y nuestra forma de vivir, trabajamos 24/7, sin descanso y siempre a la orden. Vivimos pendientes a una llamada, un texto, un mensaje, durmiendo poco y mal, y esto le da exceso de estrés físico al cuerpo”.

Pita también me dijo algo interesante, pues había observado entre sus clientas (muchas de ellas jóvenes) que al usar botox en la frente, a veces les inyectan un poco más en el comienzo del cuero cabelludo, dentro del cabello, para que se mantenga lisa la frente, y que ha observado en clientes que han tenido este proceso, una incipiente caída de pelo. Dato muy interesante.

De hecho, un estudio observacional de 2016 de la National Library of Medicine, registró casos de varias mujeres que luego de múltiples aplicaciones de botox para arrugas en la frente, habían experimentado regresión de la línea del cabello.

Otros estilistas con los que hablé —como la conocida neoyorquinomexicana Alexa Rodulfo, cuyas clientas incluyen a Carolina Herrera y su hija Carolina Herrera Báez— insisten en que la solución para este nuevo problema “es cuidarse el cabello lo más posible. Existen productos con fórmulas para fortalecer los folículos, igual que vitaminas, como la A, la C, biotina, y minerales como el zinc”. Rodulfo me dice que “hay ayudas muy efectivas, pero no hay milagros” y añade que “estos productos como Rogaine, o las superpopulares (y carísimas) pastillas del suplemento vitamínico Nutrafol –y otros productos creados por dermatólogos en distintos países– requieren usarlos con constancia. Pues cuando se interrumpe el tratamiento vuelve la caída del cabello”.

Muchos dermatólogos coinciden que existe un aumento en la caída gradual del pelo, en su fragilidad y en su textura (se dice en inglés hair thinning), en que el pelo pierde volumen y adquiere una textura mucho más fina. Hay un tratamiento médico aprobado para ello: el minoxidil, creado para combatir la hipertensión arterial, y formulado especialmente para usar en el pelo. Y aunque el producto se vende sin necesidad de receta médica, es recomendable se use con la supervisión de su médico internista o dermatólogo.

Este problema –algo nuevo en nuestro estilo de vida en 2023– puede mejorar su apariencia con champús y sérums o sueros especiales. Marcas expertas en cuero cabelludo como Philip Kingsley –y los productos de Bumble & Bumble– del famoso Salón de Peluquería de Manhattan, ofrecen productos para aportar más volumen y espesura al pelo. En B&B además de champús “voluminizadores”, sus productos especializados incluyen el Bb Thickening DrySpun Texture Spray y el Bb Thickening Plumping Mask, una excelente mascarilla capilar que aporta grosor al cabello. Y su colorista estrella, Stephanie, me dijo que cada día veía “más clientas preocupadas por este problema, y muchas se teñían menos a menudo ¡o se dejaban las canas!”.

También existen regímenes que enfocan “la buena salud del cuero cabelludo”, como el especializado método danés Harklinikken en Nueva York, que usan muchísimas celebridades. Hay testimonios de clientes que aseguran que les ha funcionado —conozco el caso de una persona que asegura que le ha ayudado muchísimo—pero no ha sido probado clínicamente contra la caída del pelo. Es un sistema caro de productos creados a la medida de cada cliente, con énfasis en optimizar la salud y limpieza del cuero cabelludo.

Resumiendo: este problema que afecta nuestro estilo de vida debe enfrentarse enseguida y con constancia. Y si es posible buscando ayuda de profesionales especializados, ya sean médicos dermatólogos como esteticistas con experiencia.