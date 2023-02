Taylor Lautner hace un comentario extraño sobre su ex Taylor Swift que deja "en shock" a la esposa del actor

¿Ganó Taylor Swift su disputa con los Kardashian-West? 2:39

(CNN) -- Esta es una historia real de varios Taylors: la esposa de Taylor Lautner, Taylor Dome, tuvo la reacción de todos nosotros cuando el actor comentó sobre infame momento que vivió Taylor Swift con Kanye West durante los MTV Video Music Awards.

En un video de su podcast "The Squeeze", que se publicó este miércoles en TikTok, Dome le preguntó a Lautner: "Si pudieras regresar a un momento de tu vida, ¿cuál sería y qué te dirías a ti mismo?"

“Probablemente serían los MTV Video Music Award de 2009, cuando le entregué el premio a Taylor (Swift) y no sabía que lo de Kanye no era algo preparado”, dijo Lautner. Sus palabras hicieron que Dome literalmente retrocediera sorprendida y dijera: "Estoy en shock".

West, quien ahora se hace llamar "Ye", subió al escenario e interrumpió el discurso de aceptación de Swift para decir: "¡Te dejaré terminar, pero Beyoncé tiene uno de los mejores videos de todos los tiempos!".

Dome señaló que Lautner y Swift, quienes salieron brevemente en 2009, acababan de hacer pública su relación de entonces.

Lautner explicó que él le había entregado el premio a Swift y "dio cinco pasos hacia atrás y estaba parado a casi dos metros detrás de ella" cuando West saltó al escenario mientras ella hablaba.

“Apenas puedo oírlo. No puedo verlos”, dijo Lautner. “Solo asumí que todo esto era un acto preparado y ensayado, porque si no, ¿por qué Kanye West estaría saltando al escenario interrumpiendo a Taylor Swift? Simplemente no tenía sentido”.

No fue hasta que Swift se dio la vuelta y pudo ver su rostro que se dio cuenta de que no había sido planeado, explicó Lautner.

En 2016, Lautner confirmó que él fue la inspiración para la canción de Swift de 2010 "Back to December". Él y Dome se casaron el año pasado.