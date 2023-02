Falleció la actriz Melinda Dillon a los 83 años

Melinda Dillon interpreta a Rose Gator en "Magnolia". Crédito de la foto: Peter Sorel/New Line Cinema

(CNN) -- Melinda Dillon, quien participó en películas como “A Christmas Story” y “Close Encounters of the Third Kind”, murió a los 83 años, según un obituario publicado por un servicio de cremación en Long Beach, California.

El director de la funeraria en el lugar confirmó que el obituario era para la actriz.

Dillon falleció el 9 de enero de 2023, según el obituario. Ninguna causa de muerte u otra información sobre su muerte estuvo disponible de inmediato.