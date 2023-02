Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania de este viernes de febrero

El director de la CIA dice que los próximos 6 meses serán cruciales para el resultado de la guerra en Ucrania

La CIA evalúa que los próximos seis meses serán “absolutamente cruciales” para determinar el resultado final de la guerra en Ucrania, dijo este jueves el director de la agencia, Bill Burns.

“Creo que serán claves —porque no evaluamos que (el presidente de Rusia Vladimir Putin) se tome en serio las negociaciones—, nos parece que la clave estará en el campo de batalla en los próximos seis meses”, dijo Burns, dirigiéndose a una audiencia en la Universidad de Georgetown. Eso incluye “perforar la arrogancia de Putin, dejando en claro que no solo no podrá avanzar más en Ucrania, sino que a medida que pasa cada mes, corre un riesgo cada vez mayor de perder el territorio que ha tomado ilegalmente hasta ahora”.

El líder ruso, indicó Burns, está “apostando a que puede hacer que el tiempo trabaje para él”. Putin cree que puede “aplastar” a Ucrania, mientras que la fatiga política se apoderará de Europa y Estados Unidos se distraerá, dijo Burns.

Pero Burns señaló que le dijo a uno de sus homólogos rusos, Sergey Naryshkin, en noviembre que “ese cálculo ruso es tan defectuoso como lo fue la decisión original de ir a la guerra el 24 de febrero pasado”.