Un vistazo al “Bentley” de torres residenciales de lujo que tendrá Miami

(CNN) -- La costa de Sunny Isles Beach, Florida, recibirá una nueva adición en 2026: el brillante exterior del primer edificio residencial de Bentley Motors, que se eleva sobre un horizonte lleno de condominios y hoteles de lujo.

Con aproximadamente 228 metros de altura, Bentley Residences actualmente se convertirá en el edificio frente al mar más alto de EE.UU., según un portavoz del proyecto. Diseñado por Sieger Suarez Architects, que también entregará las próximas Waldorf Astoria Residences Miami, el edificio de 63 pisos contará con 216 unidades con vistas panorámicas al mar, una gran cantidad de comodidades y un ascensor diseñado para llevar a los residentes hasta la puerta de su casa mientras están sentados en sus autos.

“La gente compra casas unifamiliares para poder estacionar su automóvil en su garaje, para poder levantarse y caminar hacia su unidad”, dijo el presidente de la firma de arquitectura, Charles Sieger, en una videollamada. "Realmente no se puede hacer eso con los rascacielos. Así que tratamos de romper ese molde".

El "Dezervator", el sistema de ascensor vehicular patentado que lleva el nombre del desarrollador del edificio, Dezer Development, apareció por primera vez en la cercana Porsche Design Tower, que también fue diseñada por Sieger Suarez Architects.

Los cuatro ascensores, que se elevan a 243 metros por minuto, cada uno cuenta con un sistema hidráulico que utiliza etiquetas RFID para cargar automáticamente cada vehículo en el ascensor, con el conductor y los pasajeros adentro, y luego directamente a su piso.

Al principio, dijo Sieger, pensaron que el viaje en ascensor se sentiría como una montaña rusa debido a la velocidad, pero ese no fue el caso cuando él mismo lo intentó. "En realidad fue decepcionante porque estás sentado en un automóvil cómodo... y apenas sientes que te estás moviendo tan rápido", añadió.

Trasladar automóviles a hogares

En muchos sentidos, la Porsche Design Tower, que se inauguró en 2016, sentó las bases para este proyecto, dijo Sieger. Ambos adaptan los detalles estéticos más finos de los vehículos de la marca a los complejos residenciales y tienen como objetivo replicar los beneficios de las casas unifamiliares en una torre altísima, desde un amplio espacio privado al aire libre hasta garajes en unidades. En Bentley Residences, el "garaje" de cada apartamento tiene espacio para hasta cuatro autos, así como capacidad para cargar vehículos eléctricos.

El diseño del edificio en sí se inspira en el patrón de diamantes empotrados en los interiores de los automóviles, con el exterior de la torre hecho de paneles triangulares de vidrio reflectante que imitan la forma del diamante, cada uno de 7,6 cm de profundidad. (Todos los paneles estarán orientados en diferentes direcciones, señaló Sieger, para evitar el efecto abrasador del vidrio reflectante en el rascacielos "Walkie Talkie" de Londres, que derritió algunas partes de los automóviles antes de que se le colocaran cortinas para desviar el sol).

Mientras tanto, los interiores del condominio también hacen un guiño al estilo distintivo de Bentley. La textura adherente de las perillas de cambios de metal de los automóviles, por ejemplo, se aplica a los grifos de los baños, mientras que en toda la propiedad se utilizan tonos de nogal profundo, acabados muy pulidos y pieles texturizadas.

"Mucho tiene que ver con traer la naturaleza de los materiales terminados que usan en los autos, escalarlos de manera diferente", dijo Sieger sobre la adaptación de la estética de la marca. (Bentley ya ha experimentado en el espacio de diseño de interiores, con su propia línea de muebles para el hogar).

Si bien las comodidades compartidas cubren un extenso espacio de 1.858 metros cuadrados e incluyen restaurantes, bares, un gimnasio, spa, sala de juegos y cine, con asientos que se asemejan al interior de un automóvil Bentley, cada condominio también tiene muchas comodidades. Hay una sauna en el baño principal, vistas al océano Atlántico y un enorme balcón que incluye una piscina privada climatizada y una cocina al aire libre.

"La mayoría de los apartamentos no tienen balcones que sean particularmente utilizables", dijo Sieger, y señaló que, en este caso, algunos de los espacios al aire libre son "aproximadamente la mitad del tamaño de la unidad". También está parcialmente cerrado por vidrio para ayudar a mantener el viento afuera incluso en los pisos más altos.

Aunque el edificio no dará la bienvenida a los residentes hasta dentro de tres años, las unidades ya se venden, con precios que actualmente comienzan en US$ 5,25 millones y dos penthouse con un precio de más de US$ 30 millones cada uno (o alrededor de US$ 60 millones como una unidad combinada). Se espera que la construcción comience esta primavera.