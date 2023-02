Comen helado y leen 'Harry Potter', pero estas youtubers de Corea del Norte no son lo que parecen

Publican una rara foto de Kim Jong Un con la que se cree es su hija 2:17

(CNN) -- La joven busca en un refrigerador de paletas de hielo y saca varias para mostrárselas a la cámara.

"Este es el sabor leche, la foto es muy bonita", dice en inglés, señalando el empaque de dibujos animados con una sonrisa. "Y este es sabor durazno".

Tras elegir por fin un cono de helado, lo muerde y dice: "La galleta está muy rica".

El video, de cuatro minutos de duración, ha acumulado más de 41.000 visitas en YouTube, pero no se trata de un vlog cualquiera. La mujer, que se hace llamar YuMi, vive en Corea del Norte, quizá el país más aislado y hermético del mundo.

Su canal de YouTube, creado el pasado mes de junio, es una de las varias cuentas de redes sociales que han aparecido en internet en los últimos dos años, en las que residentes norcoreanos dicen compartir su vida cotidiana.

publicidad

Pero los expertos afirman que no todo es lo que parece en estos videos, y que las imágenes contienen indicios reveladores de que las vidas que se muestran distan mucho de ser la norma para las millones de personas empobrecidas bajo la dictadura del líder Kim Jong Un.

En su lugar, sugieren que YuMi y otras personas como ella están probablemente relacionadas con altos funcionarios y pueden formar parte de una campaña de propaganda destinada a mejorar la imagen internacional del país como un lugar más cercano -incluso turístico- de lo que podría sugerir su constante discurso sobre las armas nucleares.

Los videos de YuMi "parecen una obra de teatro bien preparada" por el gobierno norcoreano, afirma Park Seong-cheol, investigador del Centro de Base de Datos para los Derechos Humanos de Corea del Norte.

Indicios reveladores

Durante décadas, Corea del Norte ha estado comparativamente aislada del resto del mundo, con fuertes restricciones a la libertad de expresión, la libre circulación y el acceso a la información.

Su pésimo historial en materia de derechos humanos ha sido criticado por la Organización de las Naciones Unidas. El uso de internet está muy restringido; incluso los pocos privilegiados que pueden utilizar teléfonos inteligentes solo pueden acceder a una intranet gubernamental fuertemente censurada. Los materiales extranjeros, como libros y películas, están prohibidos, y a menudo se imponen severos castigos a quienes son sorprendidos con contrabando en el mercado negro.

Por eso YuMi, que no solo tiene acceso a un dispositivo de grabación, sino también a YouTube, no es una norcoreana cualquiera, dicen los expertos.

"Conectarse con el mundo exterior es algo imposible para un residente", afirma Ha Seung-hee, profesor investigador de Estudios sobre Corea del Norte en la Universidad de Dongguk.

YuMi no es la única youtuber norcoreana que llama la atención: una niña de 11 años que se hace llamar Song A debutó en YouTube en abril de 2022 y ya tiene más de 20.000 suscriptores.

"Mi libro favorito es Harry Potter, escrito por J. K. Rowling", afirma Song A en un video, en el que sostiene el primer libro de la serie, algo especialmente llamativo si se tienen en cuenta las estrictas normas norcoreanas que prohíben la cultura extranjera, sobre todo la occidental.

El video muestra a Song A hablando con acento británico y sentada en lo que parece un idílico dormitorio infantil con un globo terráqueo, una estantería, un peluche, una foto enmarcada y cortinas rosas.

Lujos para "una clase especial"

Los alegres retratos de la vida cotidiana en Pyongyang también podrían dar una pista sobre la posición social y la identidad de sus creadores.

Los videos de YuMi la muestran visitando un parque de atracciones y un cine interactivo, pescando en un río, haciendo ejercicio en un gimnasio cubierto bien equipado y visitando una cueva de piedra caliza donde jóvenes estudiantes ondean la bandera norcoreana al fondo.

Song A visita un parque acuático repleto de atracciones, recorre un centro de exposiciones de ciencia y tecnología, y filma su primer día de vuelta a la escuela.

El experto Park afirma que estas representaciones no son falsas al 100%, pero sí muy engañosas y no representan la vida normal.

Ha habido informes de que la élite adinerada de Corea del Norte, como los altos funcionarios del gobierno y sus familias, tienen acceso a lujos como aire acondicionado, scooters y café. Y las instalaciones mostradas en los videos de YouTube existen, pero no son accesibles a la mayoría de la gente y solo se conceden a "personas especiales de una clase especial", afirmó Park.

También es probable que estas instalaciones no estén abiertas ni funcionen con regularidad como dan a entender los videos, dijo. "Por ejemplo, el suministro eléctrico en Corea del Norte no es lo suficientemente fluido como para hacer funcionar un parque de atracciones, así que he oído que solo lo hacen funcionar los fines de semana o en un día especial, como cuando graban un video", añadió Park.

Corea del Norte es conocida por sus frecuentes apagones y escasez de electricidad; solo alrededor del 26% de la población tiene acceso a la electricidad, según estimaciones de 2019 del CIA World Factbook. Estos apagones fueron captados en imágenes nocturnas por satélite en 2011 y 2014 que mostraban a Corea del Norte envuelta en la oscuridad, casi mimetizada con el oscuro mar que la rodea, en marcado contraste con las deslumbrantes luces de las vecinas China y Corea del Sur.

La fluidez en inglés de las youtubers y su acceso a lujos poco comunes sugieren que ambas tienen un alto nivel educativo y que probablemente estén emparentadas con funcionarios de alto rango, dijo Park.

Algunos desertores han declarado anteriormente a CNN que algunos norcoreanos aprenden inglés británico en sus clases de inglés. El British Council, una organización con sede en el Reino Unido, también dirigió un programa de capacitación de maestros de inglés en Corea del Norte, enviando maestros allí durante más de una docena de años antes de que se detuviera en 2017.

Un nuevo estilo de propaganda

La propaganda norcoreana no es nueva; las campañas anteriores han presentado carteles de estilo soviético, videos de tropas marchando y pruebas de misiles, e imágenes de Kim Jong Un en un caballo blanco.

Pero los expertos dicen que los videos de YouTube, y las cuentas similares de Corea del Norte en las redes sociales en plataformas chinas como Weibo y Bilibili, ilustran una nueva estrategia: la familiaridad.

"Corea del Norte se esfuerza por enfatizar que Pyongyang es una 'ciudad ordinaria'", dijo Park, añadiendo que los líderes "están muy interesados en cómo el mundo exterior los ve".

Ha, profesor de investigación, dijo que Corea del Norte podría estar tratando de presentarse como un "país seguro" para fomentar un mayor turismo para su maltrecha economía, especialmente después de los estragos de la pandemia del covid-19.

Aunque todavía no ha reabierto sus fronteras a los turistas, "la pandemia va a terminar en algún momento, y Corea del Norte se ha concentrado en el turismo con fines económicos", afirmó Ha.

Antes de la pandemia, había pocas opciones de visitas guiadas por guías del Ministerio de Turismo. Las visitas estaban cuidadosamente coreografiadas, diseñadas para mostrar el país de la mejor manera posible. Aun así, muchos países, incluido Estados Unidos, advierten a sus ciudadanos que no visiten el país.

Tras el inicio de la pandemia, "se habló (en Corea del Norte) de abandonar las formas anteriores de propaganda e implantar otras nuevas", explicó Ha. "Después de que Kim Jong Un ordenara (a las autoridades) ser más creativas en su propaganda, empezaron a aparecer videos vlog en YouTube".

Un artículo de 2019 en el periódico estatal norcoreano Rodong Sinmun, citando a Kim, declaró que la propaganda y los canales de noticias del país deben "descartar audazmente el viejo marco de redacción y edición con convenciones establecidas y métodos convencionales".

El uso del inglés por parte de las YouTubers puede reflejar este esfuerzo por llegar a espectadores de todo el mundo. Tanto YuMi como Song A incluyen nombres en inglés para sus canales: YuMi también se hace llamar "Olivia Natasha" y Song A "Sally Parks".

¿Por qué YouTube?

Corea del Norte ha publicado otros tipos de propaganda en YouTube en la última década, aunque sus videos oficiales a menudo son retirados por los moderadores.

En 2017, YouTube retiró el canal estatal de noticias norcoreano Uriminzokkiri, y el canal Tonpomail controlado por coreanos étnicos en Japón leales a Pyongyang, diciendo que violaban los términos de servicios de la plataforma y las directrices de la comunidad.

Otro canal de YouTube llamado Echo of Truth, supuestamente dirigido por una residente norcoreana llamada Un A que se filmaba a sí misma disfrutando de actividades cotidianas en Pyongyang, fue retirado a finales de 2020.

Pero los cierres causaron la protesta de algunos investigadores que afirmaron que los videos proporcionaban una valiosa visión de Corea del Norte y sus dirigentes, aunque fueran propaganda.

Cuando CNN pidió a YouTube que comentara sobre estos canales eliminados, y los de Song A y YuMi, un portavoz dijo que la plataforma "cumple con todas las sanciones aplicables y las leyes de cumplimiento comercial, incluso con respecto al contenido creado y subido por entidades restringidas".

"Si descubrimos que una cuenta infringe nuestras condiciones de servicio o las directrices de la comunidad, la desactivamos", añade el portavoz.

Según los expertos, los videos de YuMi y Song A podrían ser un intento de Pyongyang de llegar al público sin llamar la atención de los moderadores.

Y por muy guionizados que estuvieran, también ofrecían una valiosa ventana al país, dijeron los expertos.

"La gente ya sabe que (los videos) se crearon con fines propagandísticos... el público ya es consciente", dijo Ha. Pero, añadió, "creo que debería haber una educación y un debate adecuados sobre cómo debemos percibir (esos) contenidos en lugar de limitarnos a cerrar las puertas".