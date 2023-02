ANÁLISIS | La absurda historia real de cómo Florida inundó el país de analgésicos

FDA: 17 páginas web venden opioides ilegalmente 0:33

(CNN) -- Los titulares de hoy tratan sobre la heroína y el fentanilo, pero hay un nuevo documental extraordinario de CNN que nos recuerda a todos que la crisis de los opioides tiene sus raíces en la industria farmacéutica de Estados Unidos.

“American Pain” documenta un período de tiempo muy específico cuando un grupo de jóvenes abrió clínicas para el dolor en el sur de Florida y, con la ayuda de médicos y compañías farmacéuticas, inundaron el país con analgésicos adictivos y se enriquecieron en el proceso.

El documental es extraño y te dejará preguntándote cómo, exactamente, pudo haber sucedido esto. Traza el ascenso y la caída, en particular, de Chris y Jeff George, hermanos gemelos obsesionados con el culturismo, que de alguna manera se convirtieron en capos de los medicamentos recetados.

El film también documenta cómo las autoridades finalmente construyeron casos legales contra los propietarios de las clínicas del dolor con trabajo encubierto y la ayuda de informantes que querían detener a estas clínicas.

Hablé con el director, Darren Foster, sobre cómo llegó a contar esta historia ridícula.

La película tardó muchos años en realizarse. Foster conoció a los hermanos George por primera vez en 2009. Había estado investigando la crisis de los opioides en Kentucky, donde un sheriff le mostró frascos de pastillas de Florida. Eso lo llevó a la clínica del dolor del sur de Florida.

Al principio, los hermanos literalmente lo ahuyentaron de la clínica. Dentro de seis meses, serían objeto de la mayor investigación sobre medicamentos recetados en la historia de Estados Unidos.

Después de su enjuiciamiento, Foster convenció a los hermanos y a un sorprendente número de otras personas para que participaran en la película. Los extractos de nuestra conversación telefónica se encuentran a continuación.

Esta historia es increíble. ¿Cómo lograste que estas personas se abrieran?

WOLF: ¿Cómo pasaste de un momento de confrontación, con los hermanos persiguiéndote por la carretera, a entrevistarlos en prisión?

FOSTER: Básicamente les dije que pensaba que su historia era interesante porque pensaba que, en cierto nivel, era una acusación a la industria farmacéutica.

Los hermanos George no eran una anomalía. Había otros dueños de clínicas. “Pill Mill Vinny” – Vincent Colangelo – quien todavía estaba en libertad condicional por tráfico de heroína cuando abrió una clínica. Zach Rose, que tenía 23 años en ese momento, operaba una casa de cultivo cultivando marihuana y traficando cocaína cuando abrió su primera clínica.

Estos son los tipos con los que la industria farmacéutica pensó que era bueno asociarse para distribuir píldoras. Pensé que al contar su historia, mostraría en algún nivel que mientras estos tipos fueron a prisión, la industria farmacéutica, en cierto nivel, salió impune.

Los médicos y las compañías farmacéuticas no participaron

WOLF: Ciertamente no hay entrevistas con personas de la industria farmacéutica en la película. No hablas en cámara con los médicos que estuvieron involucrados. ¿Fue algo intencional, o esas personas simplemente no hablarían contigo?

FOSTER: Sí, exactamente eso. Cuando haces una película, tienes que averiguar cuáles son sus limitaciones. Y la restricción de esta película, en mi mente, siempre fue que quise que fuera en primera persona para quienes perpetraron esta conspiración o las personas que estaban en primera línea investigando cómo derribarla.

Eso incluía, obviamente, a los hermanos George y otros dueños de clínicas y personas que trabajaban en las clínicas, y luego las fuerzas del orden locales y las agencias federales de las fuerzas del orden que estaban allí para armar el caso.

Por supuesto, definitivamente quería entrevistar a los médicos y contacté a todos los involucrados en “American Pain”. Todos simplemente decidieron que no querían participar en esto en absoluto.

Y lo mismo con la industria farmacéutica, especialmente con los representantes farmacéuticos que los suministran. Me comuniqué con varias de esas personas que pude identificar, y ninguna de ellas quería tener nada que ver con el documental.

Tuvimos la ventaja de que pude obtener, a través de una solicitud de libertad de información, todas las escuchas telefónicas del caso, el video encubierto y muchos documentos, y creo que eso ayuda a ilustrar todo el ecosistema que permitió que estas clínicas operaran.

Los hermanos George no tenían títulos médicos. No estaban escribiendo recetas. Tenían un montón de médicos que estaban dispuestos a hacer eso por ellos. No dieron ninguna individualización de la atención. Básicamente rompieron el mismo guión para todos los que cruzaron la puerta.

Una absurda historia real que parece una farsa

WOLF: El tono de la película es casi ridículo. Es divertido a veces. Antes de darte una patada en el estómago, se desvía más hacia la ridiculez de lo que estaba sucediendo que hacia la tristeza. ¿Qué te hizo decidir ir en esa dirección?

FOSTER: El tono de la película era algo que sabía que iba a ser un buen equilibrio. Lo que realmente quiero capturar es lo absurdo.

Mirando hacia atrás una década después, es obviamente absurdo. Incluso en ese momento, era absurdo. Todos los que estaban allí en ese momento, incluyéndome a mí, sabíamos que esto era una locura, lo que estaba pasando.

Desde ciudadanos locales que vieron gente haciendo fila afuera de las clínicas, que estaban recogiendo agujas en su patio delantero, que estaban viendo gente peleando en estacionamientos, supuestamente establecimientos médicos. A las fuerzas del orden que estaban deteniendo a la gente, respondiendo a las sobredosis en los moteles locales todo el tiempo. Todo el mundo sabía que esto era absurdo.

Las únicas personas que no parecían querer levantar una bandera roja al respecto eran la industria farmacéutica. De hecho, tienen la obligación legal de informar a la DEA cuando sospechan que algo sospechoso está sucediendo con sus sustancias controladas. Pero en ningún momento ninguno de ellos levantó una bandera roja.

En cambio, siguieron abasteciendo a personas como los hermanos George y un montón de otras clínicas. En un momento, surgieron cientos de clínicas entre Broward y el condado de Palm Beach. Quería captar el tono de lo absurdo que era.

Las personas que dirigían las clínicas tenían 20 años, se lo estaban pasando bien, ganaban mucho dinero. Quería poner a la gente en ese viaje.

Quería que la gente entendiera cómo puedes dejarte llevar por esto cuando te das cuenta de que te has metido en el mayor negocio de las drogas desde los "Cocaine Cowboys", con todo el dinero que eso implica. Te dejas llevar por él.

En algún momento de la película, iba a tirar de la alfombra y entenderás las consecuencias de esto. Que la gente a lo largo del camino se estaba volviendo adicta y se estaba desarrollando una gran tragedia.

Zach Rose dice en la película que estaba cegado a lo que estaba sucediendo. El dinero lo cegó de lo mal que estaban las cosas. Sabía que la gente se estaba muriendo. Sabía que la gente que iba a su clínica se estaba muriendo. Pero el dinero lo cegó.

Creo que eso es lo que le pasó a mucha gente. Simplemente quedaron cegados por el dinero. Y, en última instancia, simplemente no les importaron las consecuencias.

Cómo ha evolucionado la crisis de los opioides

WOLF: También escribí eso cuando Zach Rose lo dijo. Dijo: “Los médicos hicieron la vista gorda, los propietarios hicieron la vista gorda, los farmacéuticos, los distribuidores y todos se llenaron los bolsillos”.

Las clínicas del dolor fueron cerradas, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado esto en los años posteriores a los eventos de la película?

FOSTER: La película en realidad no termina con una nota esperanzadora. No hay un pequeño lazo al final que diga que cerramos las clínicas y luego todo vuelve a la normalidad, porque desafortunadamente esa es la tragedia de la crisis de los opioides.

Una vez que cerraron las clínicas para el dolor, desafortunadamente, había una gran población de personas que ya eran adictas a los opioides. Cuando no pudieron encontrar las píldoras, tuvieron que encontrar otra fuente para mantener su hábito, y ahí fue cuando apareció la heroína. Había personas que hacían la transición de las píldoras a la heroína, que era más barata e incluso más potente.

Y ahora tienes la próxima evolución, esta especie de tercera ola de ataque, que es el fentanilo, que ha sido devastador en los últimos años, especialmente desde la pandemia, con las tasas de sobredosis por las nubes.

¿Por qué Florida fue la clave para esto?

WOLF: Tu reportaje en Appalachia te llevó a Florida. ¿Cómo se propagó todo desde Florida?

FOSTER: La crisis de los opioides se afianzó primero en los Apalaches y en algunos focos del noreste, pero luego con Florida, básicamente se convirtió en un problema nacional, porque había este oleoducto que se extendía entre Florida y los Apalaches, y luego entre Florida y el noreste y luego en todas partes en el medio.

Estas píldoras eran tan omnipresentes que las fuerzas del orden público llamaron a la I-95 y a la I-75 la Autopista Azul o el Oxy Express, porque había tantas píldoras que salían de Florida, de un lado a otro de la costa este, con personas que venían incluso de lugares más lejanos que eso.

¿Hubo rendición de cuentas?

WOLF: Una de las cosas que me pareció sorprendente es que todos, excepto un personaje, han estado en la cárcel y han sido liberados. Estos son grandes traficantes de drogas, esencialmente, pero la mayor parte de lo que estaban haciendo era, al pie de la letra, legal. Casi se siente como un tirón de orejas a pesar de que estos tipos pasaron años en la cárcel.

FOSTER: Chris George, Jeff George y muchos de los otros jugadores fueron algunas de las primeras personas en ser procesadas por tráfico de medicamentos recetados a este nivel. Los fiscales del caso y el FBI realmente tenían que resolverlo. ¿Cómo se procesa un caso como este cuando se trata de algo que técnicamente es una droga “legal”?

A diferencia de la heroína o la cocaína, que son ilegales en todos los ámbitos, no es tan fácil presentar un caso contra personas, médicos, propietarios de clínicas, cuando la droga que distribuyen es un producto farmacéutico legal.

Estos tipos están pasando bastante tiempo en prisión. No creo que ninguno de ellos esté contento con el hecho de haber pasado la mayor parte de su vida adulta tras las rejas.

Pero cuando miras a algunos de los otros, los médicos se bajaron. Las compañías farmacéuticas: nadie ha sido acusado penalmente por lo que sucedió en Florida.

Diría que estos muchachos se quedaron con la bolsa. Definitivamente se merecían lo que obtuvieron, pero fueron más o menos los que tuvieron que rendir cuentas.

Los reporteros locales merecen mucho crédito

WOLF: ¿Qué me estoy perdiendo?

FOSTER: Las cosas no habrían cambiado en Florida sin la atención de los reporteros locales como Carmel Cafiero y Anthony Pineda, quienes realmente estaban trabajando en esta historia y están en la película. Creo que es un testimonio de la importancia del periodismo local, los reportajes locales, porque ellos fueron los que identificaron la locura y comenzaron a hacer grandes investigaciones antes que nadie.

Creo que fue debido a su persistencia que las personas se dieron cuenta de que tenían que empezar a tomar esto en serio y finalmente forzaron cambios en Florida para cerrar las clínicas del dolor.