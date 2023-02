El mundo genera más residuos de plástico de un solo uso que nunca, según un informe

Así se ve desde el cielo un río cubierto de plástico en Bosnia 0:47

Brisbane, Australia (CNN) -- El mundo está produciendo una cantidad récord de residuos plásticos de un solo uso, en su mayoría fabricados con polímeros creados a partir de combustibles fósiles, a pesar de los esfuerzos mundiales para reducir la contaminación por plásticos y las emisiones de carbono, según un nuevo informe publicado este lunes.



El segundo Plastic Waste Makers Index, compilado por la asociación sin fines de lucro Minderoo Foundation, encontró que el mundo generó 139 millones de toneladas métricas de desechos plásticos de un solo uso en 2021, lo que representa 6 millones de toneladas métricas más que en 2019, cuando se publicó el primer índice.

El informe encontró que los desechos plásticos adicionales creados en esos dos años equivalen a casi un 1 kilogramo (2,2 libras) más por cada persona en el planeta y fueron impulsados por la demanda de envases flexibles como plástico para envoltorios y sobres.

En los últimos años, Gobiernos de todo el mundo han anunciado políticas para reducir el volumen de plástico de un solo uso, prohibiendo productos como los popotes (pajitas) de un solo uso, los cubiertos desechables, los envases de alimentos, los hisopos, las bolsas y los globos.

En julio, California se convirtió en el primer estado de EE.UU. en anunciar sus propios objetivos, que incluyen una reducción del 25% en la venta de envases de plástico para 2032. En diciembre, el Reino Unido amplió su lista de artículos prohibidos para incluir bandejas de un solo uso, palos de globos y algunos tipos de vasos y envases de alimentos de poliestireno. También existen prohibiciones en la Unión Europea, Australia y la India, entre otros lugares.

Sin embargo, el informe concluye que el reciclaje no está aumentando con la rapidez suficiente para hacer frente a la cantidad de plástico que se produce, lo que significa que los productos usados tienen muchas más probabilidades de acabar en vertederos, playas, ríos y océanos que de llegar a las plantas de reciclaje.

publicidad

El índice menciona solo dos empresas de la industria petroquímica que reciclan y producen polímeros reciclados a gran escala: el conglomerado taiwanés Far Eastern New Century y la tailandesa Indorama Ventures, el mayor productor mundial de PET reciclado para botellas de bebidas.

Indorama Ventures ocupa también el cuarto puesto en una lista de los 20 mayores productores mundiales de polímeros vírgenes utilizados en plásticos de un solo uso. La lista está encabezada por la petrolera estadounidense Exxon Mobil, la china Sinopec y otro peso pesado estadounidense, Dow, en ese orden, según el informe.

Y al fabricar polímeros destinados al plástico de un solo uso, esas 20 empresas generaron unos 450 millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero, aproximadamente la misma cantidad de emisiones totales que el Reino Unido, según Carbon Trust y Wood Mackenzie, que analizaron los datos. El pasado mes de junio, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido afirmó que las emisiones británicas de gases de efecto invernadero se redujeron un 13 %, hasta algo más de 478 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (Mt Co2e) en el año hasta 2020.

"Demuestra, sin lugar a dudas, que el problema de la contaminación por plásticos es cada vez mayor y está siendo impulsado por los productores de polímeros, que, por supuesto, están impulsados por el sector del petróleo y el gas", afirmó Andrew Forrest, fundador de Minderoo y director ejecutivo del gigante del mineral de hierro Fortescue Metals.

Forrest propone el pago de una "prima de polímero" por cada kilogramo de polímero plástico fabricado a partir de combustibles fósiles para dar a la gente, las empresas y los Gobiernos un incentivo financiero para reciclar más.

"En el mundo avanzado, ese pago por polímero llevará a mecanizar automáticamente la recogida. En el mundo en desarrollo, hará que personas que de otro modo no tendrían trabajo, tengan trabajo asegurándose de que no hay residuos plásticos en el océano, de que no hay residuos plásticos en las calles, de que no hay residuos plásticos envenenando la vida silvestre", dijo.

El año pasado, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, máximo órgano decisorio mundial en materia de medio ambiente, acordó crear el primer tratado mundial sobre contaminación por plásticos.

Un comité intergubernamental trabaja para redactar un acuerdo jurídicamente vinculante que aborde todo el ciclo de vida del plástico, desde su producción y diseño hasta su eliminación a ser publicado para 2024.