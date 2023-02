Última hora y noticias en vivo de la guerra de Rusia en Ucrania de este lunes 6 de febrero

Rusia tiene sus propios programas de vehículos aéreos no tripulados, dice el Kremlin sobre los informes acerca de un proyecto iraní-ruso

Rusia tiene sus propios programas para producir vehículos aéreos no tripulados, dijo el Kremlin este lunes al comentar un informe de The Wall Street Journal sobre un supuesto proyecto conjunto entre Rusia e Irán para construir una fábrica en Rusia para producir aviones no tripulados para la guerra en Ucrania.

Según funcionarios citados por ese medio, Moscú y Teherán acordaron construir una fábrica que podría hacer al menos 6.000 aviones no tripulados diseñados por Irán, y los dos países tienen como objetivo construir un avión no tripulado más rápido que podría plantear nuevos retos para las defensas aéreas ucranianas. CNN no ha podido verificar de forma independiente estas afirmaciones.

"Rusia tiene una serie de programas propios para crear vehículos aéreos no tripulados para una variedad de propósitos", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una llamada regular con los periodistas.

"Estos programas se están llevando a cabo, y el presidente [Putin] ha aprobado recientemente una lista de instrucciones para el desarrollo del campo de los vehículos aéreos no tripulados", añadió.

Peskov se refería al documento publicado por el Kremlin a finales de diciembre en el que se esbozaba la estrategia de Rusia en el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados. En el decreto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenaba al Gobierno crear una comisión para controlar el desarrollo de aviones no tripulados.

El decreto también ordena elaborar una estrategia para el desarrollo de drones que prevea la producción en serie de sistemas aéreos no tripulados y sus componentes, el desarrollo de la infraestructura necesaria, la estimulación de la demanda de sistemas aéreos no tripulados de producción nacional y la formación del personal necesario.