La Fiscalía y la defensa esperan que un tribunal superior revise antes de fin de año las condenas por el crimen de Báez Sosa

El primer día de los condenados por el caso Báez Sosa tras la condena 1:40

(CNN Español) -- Las condenas por el crimen del joven Fernando Báez Sosa, quien en 2020 fue brutalmente asesinado a golpes a sus 18 años, aún tienen camino por recorrer en la Justicia argentina.

Tanto la Fiscalía de Dolores como la querella y la defensa de los ocho sentenciados ya anunciaron que recurrirán —como se nombra a la apelación en esta instancia— ante un tribunal superior para que el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Dolores sea revisado. Serían jueces del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, máxima corte penal de la jurisdicción e instancia previa a la Corte Suprema de la provincia, los encargados de analizar los planteamientos de las tres partes.

Este lunes, los tres jueces que llevaron el caso contra los ocho acusados durante las últimas semanas condenaron a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi a prisión perpetua por el “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves". Los otros tres acusados, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, fueron condenados a 15 años de cárcel como partícipes necesarios. Los ocho tienen entre 21 y 23 años.

En Argentina, el debate entre juristas sobre qué es la prisión perpetua no está zanjado, ya que no existe una delimitación clara de esta pena en el Código Procesal Penal. Diversas reformas legislativas a lo largo de las últimas dos décadas han endurecido el concepto de prisión perpetua (que anteriormente no existía en Argentina como tal) y en el caso de los condenados por el crimen de Báez Sosa implica 50 años de prisión.

Durante el juicio, se determinó que Báez Sosa murió a causa de los golpes recibidos por parte de cinco de los imputados, todos exjugadores de rugby, durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida de una discoteca en la localidad de Villa Gesell, en la costa de la provincia de Buenos Aires. Según la autopsia, el joven murió de un “traumatismo de cráneo”, como consecuencia del ataque a golpes de puño y patadas.

Acusado se desmaya durante la lectura del veredicto del caso Báez Sosa 1:06

La Fiscalía adelantó que recurrirá la sentencia de los tres condenados como partícipes necesarios, ya que los fiscales del juicio habían solicitado la pena perpetua para todos.

La querella, representada por el abogado de los padres de Báez Sosa, Graciela Sosa y Silvio Báez, también había solicitado la pena perpetua.

Ambas partes recurrirán la sentencia ante el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, según confirmaron a CNN.

El abogado defensor de los ocho exjugadores de rugby había solicitado la absolución de todos los acusados o que fueran juzgados por el delito de homicidio en riña, que implica penas de entre dos y seis años de prisión. Este delito para el que la ley argentina prevé penas menores, implica "haber querido intervenir en la riña o agresión desplegando violencia sobre otro, en forma espontánea y sin ninguna finalidad determinada y conjunta" de los agresores. La defensa sostenía que no había existido premeditación para golpear a Báez Sosa. Sin embargo, el tribunal determinó lo contrario, de acuerdo a la sentencia.

La defensa también adelantó a CNN que recurrirá a dicho tribunal superior para pedir la revisión de las condenas.

El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, explicó a CNN cómo continúa el proceso de este caso ante la Justicia de la provincia de Buenos Aires.

“Dentro de los siete días desde la comunicación de la sentencia, las partes deben realizar una reserva para recurrir al Tribunal de Casación penal de la provincia de Buenos Aires. La Fiscalía, de hecho, ya lo hizo para este caso”, afirmó el funcionario.

“Luego, dentro de los 20 días de dictada la sentencia, se tiene que presentar el recurso ante el tribunal oral en la ciudad de Dolores, y así se da intervención a Casación, máximo tribunal penal de la provincia, ubicado en la ciudad de La Plata”, dijo Escoda.

La Casación tiene un plazo perentorio de seis meses para resolver los planteamientos de las partes, que puede ser prorrogado por otros seis meses mediante resolución fundada y debido a la complejidad del caso, agregó el fiscal general de Dolores.

“Nuestra estimación es que en el transcurso de este año, o quizás antes de mediados de año, el Tribunal de Casación resuelva las cuestiones planteadas por las partes. Tras el fallo de Casación, resta la instancia de recursos extraordinarios, es decir, que las partes tienen la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires y a la Corte Suprema de la Nación, en caso de estar en desacuerdo con el fallo de Casación. Aún en este escenario, tanto la Corte provincial como la nacional pueden decidir no tratar el caso y dejar firme la sentencia de Casación por considerar que la entidad o gravedad de los planteos no requieren la intervención de los máximos tribunales”, concluyó Escoda.