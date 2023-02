Meghan y Harry deberán testificar en la demanda de Samantha Markle por difamación, decide una jueza

Príncipe Harry alega haber sido agredido por su hermano 0:41

(CNN) -- El príncipe Harry y Meghan deberán declarar como parte de un caso de difamación contra la duquesa en Estados Unidos que presentó su hermanastra, Samantha Markle, según dictaminó este martes una jueza de Florida.

Markle demandó a Meghan por "difamación y falsedad perjudicial" tras la entrevista que la pareja concedió en 2021 a Oprah Winfrey, y pide una indemnización por daños y perjuicios superior a US$ 75.000.

La demanda de Markle de marzo de 2022 afirma que Meghan hizo "declaraciones demostrablemente falsas y maliciosas... a una audiencia mundial", incluidos los "aproximadamente 50 millones de personas en 17 países" que vieron la entrevista.

Meghan presentó una moción en septiembre del año pasado para detener las declaraciones, el testimonio extrajudicial bajo juramento de un testigo utilizado para recopilar información, en el caso.

La jueza que presidía el tribunal, Charlene Edwards Honeywell, desestimó la moción al dictaminar que Meghan "no demuestra que circunstancias inusuales justifiquen la suspensión solicitada, o que se producirá un perjuicio o una carga indebida si el Tribunal no impone una suspensión", informó la agencia británica PA Media.

publicidad

"La demandada Markle no satisface el alto estándar requerido para suspender el proceso pendiente de la resolución de una moción dispositiva".

Markle dijo en la presentación inicial que Meghan la difamó en la entrevista cuando dijo que creció como "hija única".

La presentación dice que "Meghan... publicó y difundió mentiras falsas y maliciosas", que han sometido a Samantha Markle "a la humillación, la vergüenza y el odio a escala mundial", y difundió "mentiras en todo el mundo" sobre su padre, Thomas Markle.

Se alega que Meghan orquestó "una campaña premeditada" para "difamar y destruir la reputación y credibilidad de su hermana y de su padre con el fin de preservar y promover la falsa narrativa de ir "de la pobreza a la realeza".

Los últimos acontecimientos en el caso siguen a la publicación de las memorias del príncipe Harry el mes pasado y la serie de Netflix de seis partes de la pareja que se emitió en diciembre, en la que Meghan habló sobre su relación con Markle.

"Mi hermanastra, a quien no había visto en más de una década, y eso que solo fue un día y medio, de repente, sentí que estaba en todas partes", dijo Meghan en el documental.

"No sé tu segundo nombre. No sé tu fecha de nacimiento. Le estás diciendo a esta gente que tú me criaste y me pusiste el apodo 'Princesa Pushy (prepotente)'".

Una declaración mostrada en el episodio decía: "Samantha Markle sostiene que ella y Meghan tuvieron una relación cercana hasta 2018 y que los medios fabricaron citas que se le han atribuido".

-- Amarachi Orie de CNN contribuyó con este reportaje.