Cambiaron su flota de vehículos para cuidar el ambiente. Como resultado, también lograron una "experiencia mágica" de safari

(CNN Español) -- Los amantes de la vida silvestre llegan desde países lejanos al Parque Nacional de Chobe, en Botwsana, para disfrutar un verdadero paraíso terrestre: allí está la población más numerosa de elefantes de todo África, acompañada de una larga lista de animales que incluye también leones, leopardos, cebras e hipopótamos.

El Chobe Game Lodge, el único alojamiento permanente ubicado dentro de los límites del parque, tiene desde el año 2014 una flota de vehículos eléctrica. Abandonaron el diésel en favor de la energía solar y han logrado ahorrarse cerca de 28 toneladas de emisiones de carbono y unos 9.500 litros de combustible, según la empresa.

"Toda la electricidad que se usa para alimentar los botes y los vehículos se genera en nuestros propios paneles solares. Incluso cuando estamos navegando nuestros botes se recargan con el sol", explicó a CNN Bainame Maome, guía del safari del establecimiento.

El objetivo en el cambio de la flota fue la mejor preservación del medio ambiente. Por un lado, contribuyen a disminuir las emisiones del transporte —una actividad que a nivel mundial es responsable de poco más del 15% de las emisiones totales, según Our World in Data—, y por otro minimizan la contaminación acústica, especialmente sensible en un espacio como el del parque.

"Podemos oír el ruido de otros botes. Los que funcionan con diésel o con gasolina hacen mucho ruido y los nuestros son mucho más silenciosos", explicó al respecto Tshepiso Vivan Diphupu, ambientalista del alojamiento. Esto hace que sean mejores para maniobrar, especialmente cuando los elefantes están nadando, cruzando de un lado al otro de la orilla.

Una "experiencia mágica"

Y resultó que, al tiempo que mejoraban su desempeño ambiental, también lograron una experiencia superior para los turistas que los visitan.

"Es una experiencia mágica porque los botes eléctricos son mucho más silenciosos: puedes oír a los pájaros, y a los animales. Para los observadores de pájaros es un momento muy especial. Y puedes acercarte muy fácilmente a animales potencialmente peligrosos como los elefantes y los hipopótamos, sin molestarlos", dijo a CNN Maome. (El parque, por cierto, alberga más de 450 especies de aves).

Los desplazamientos acuáticos son importantes en el Chobe, ya que el parque destaca por la concentración de animales en la orilla del río del mismo nombre. Este factor, a su vez, hace que la mejor época para visitarlo sea de mayo a octubre, que es la estación seca, porque es cuando los animales se reúnen cerca de esta fuente de agua.

El Chobe Game Lodge también tiene en marcha otras estrategias para minimizar su huella ambiental, por ejemplo el reciclaje de residuos y una iniciativa de fabricación de ladrillos que incorporan desechos como el vidrio y que luego se destinan a la fabricación de construcciones para personas necesitadas.

Una estrategia deliberada

No se trata de una acción aislada en el parque de Chobe, ubicado en la frontera norte con Namibia, Zambia y Zimbabwe. Botswana puso en marcha en el año 2002 una estrategia nacional de ecoturismo con el objetivo de conservar los recursos nacionales, explicó a CNN en 2016 el entonces ministro de Ambiente, Vida Silvestre y Turismo, Tshedidi Khama.

La conservación comenzó en el delta del Okavango, al que los lugareños suelen referirse como la "Joya del Kalahari", uno de los mayores deltas interiores del mundo.

"Hemos tomado la decisión deliberada de hacer crecer el turismo en este país y de ser imaginativos en la forma de hacerlo", declaró Khama.

Y es que recibir visitantes es un gran negocio para este país. Aunque la actividad económica dominante sigue siendo la extracción de minerales, principalmente de diamantes, la industria turística es un sector que está creciendo gracias a los tesoros naturales y, precisamente, a sus prácticas de conservación. Hoy ya es la segunda actividad económica de mayor importancia para este país de cerca de 3,2 millones de habitantes.

"En definitiva, se trata de conservar lo que tenemos. Cuidar nuestro medio ambiente, asegurándonos de que cuidamos nuestra flora y nuestra fauna", resumió Vivan. "Esto es lo más importante".