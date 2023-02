El agente de la estrella de fútbol de Ghana se desmiente y dice que Christian Atsu "aún no fue encontrado" tras el terremoto en Turquía

El terremoto de Turquía y Siria, ¿por qué fue tan mortífero? 4:01

(CNN) -- El agente de la estrella del fútbol ghanés Christian Atsu dijo este jueves que aún se desconoce el paradero del jugador, desmintiendo la información de días atrás cuando le dijo a CNN que el extremo del Hatayspor había sido rescatado de los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que golpeó el sur de Turquía.

"Actualmente estoy en Estambul. La situación sigue siendo la misma, aún no se ha encontrado a Christian Atsu. A menos que vea a Christian o hable con él, no tengo más actualizaciones", dijo Nana Sechere en las redes sociales este jueves.

Este miércoles, Sechere tuiteó que había sido rescatado, contrariamente a informes anteriores de que Atsu seguía desaparecido.

"Después de la actualización de ayer (martes) del club de que Christian había sido sacado con vida, todavía tenemos que confirmar el paradero de Christian. Como pueden imaginar, este sigue siendo un momento devastador para su familia y estamos haciendo todo lo posible para localizar a Christian", dijo.

Sechere le había dicho originalmente a CNN el martes que tenía una "confirmación oficial" de Hatayspor de que Atsu "estaba en el hospital y en estado estable".

En un mensaje de WhatsApp a CNN este jueves, Sechere dijo que "todas las actualizaciones que proporcioné provienen de mis comunicaciones con el club, el Consulado Británico en Estambul, el Consulado de Ghana, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Federación del Fútbol Turco".

"Todavía no puedo localizar a Christian. Todos mis esfuerzos están puestos en encontrarlo", dijo.

Para aumentar la incertidumbre, la embajadora de Ghana en Turquía, Francisca Ashietey-Odunton, que reside en Ankara, le dijo a CNN este jueves que su oficina no está segura del paradero del hombre de 31 años y que se están realizando esfuerzos para encontrarlo.

“El martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores [turco] aquí me informó que querían confirmar si Christian Atsu había sido encontrado y rescatado, y enviado a un centro médico. Sin embargo, en toda la confusión, que es comprensible dadas las circunstancias, todavía no están seguros a qué hospital o centro de salud en particular lo han enviado”, dijo Ashietey-Odunton.

“El miércoles nuevamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores me aseguró que están trabajando arduamente para averiguar a qué instalación lo enviaron y me responderán lo antes posible porque les he dicho que necesito ir a verlo", añadió.

CNN se comunicó nuevamente con Ghana FA y Hatayspor este jueves para obtener más información.