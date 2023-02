El informe inicial sobre el globo chino no se envió como urgente en EE.UU., ¿por qué?

Qué es el espionaje aéreo y cómo impacta el caso del globo chino en la relación con EE.UU. 2:45

(CNN) -- Un día antes de que el presunto globo espía chino entrara en el espacio aéreo de Estados Unidos sobre Alaska, la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) envió discretamente un informe interno sobre un objeto extraño que se dirigía hacia el territorio, le dijeron a CNN funcionarios de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de EE.UU. familiarizados con el asunto.

El informe, también conocido como “confidencial”, se difundió a través de canales clasificados accesibles en todo el gobierno de EE.UU. Pero no se designó como una advertencia urgente y los altos funcionarios de defensa e inteligencia que lo vieron no se alarmaron de inmediato, según las fuentes. En lugar de tratarlo como una amenaza inmediata, EE.UU. se movilizó para investigar el objeto, viéndolo como una oportunidad para observar y recopilar inteligencia.

No fue hasta que el globo ingresó al espacio aéreo de Alaska, el 28 de enero, y luego dio un giro brusco hacia el sur, que las autoridades llegaron a creer que estaba en camino de cruzar el territorio continental de EE. UU., y que su misión podría ser espiar el país.

Esta cronología de eventos, que no se informó anteriormente, ayuda a explicar por qué los funcionarios de defensa de EE.UU. se negaron a actuar antes de que el globo cruzara el territorio estadounidense. Esa falta de urgencia se ha convertido en un punto crítico político agudo en el Capitolio, pues algunos republicanos han criticado a la administración por no dar la alarma antes.

“Nuestro gobierno sabía que un globo espía militar chino iba a ingresar al espacio aéreo sobre el territorio continental de EE.UU. al menos DOS DÍAS ANTES de que sucediera. Sin embargo, no actuaron para detenerlo”, dijo el senador Marco Rubio, el republicano de mayor rango en la Comisión de Inteligencia del Senado, en Twitter el miércoles. “Biden debe revelar a los estadounidenses cuándo supieron que el globo spay [sic] se dirigía hacia EE. UU. y explicar por qué no lo detuvieron”.

Los funcionarios familiarizados con el informe original de la DIA reconocieron el punto de Rubio de que no vieron el globo como una amenaza urgente hasta que ya estaba sobre el territorio de EE.UU., incluso cuando surgieron nuevas revelaciones sobre lo que el país sabía sobre los globos espía chinos.

Durante una sesión informativa a puertas cerradas el martes, el personal del Senado presionó repetidamente a los oficiales militares sobre quién sabía qué y cuándo. El miércoles, Rubio y el senador Roger Wicker, el republicano de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados del Senado, enviaron una carta a los principales funcionarios de defensa e inteligencia del presidente Joe Biden planteando preguntas sobre la toma de decisiones de la administración después de que el globo cruzara el espacio aéreo de Alaska.

CNN informó el martes que los funcionarios estadounidenses que seguían la trayectoria del globo lo reconocieron como parte de una conocida operación de vigilancia aérea dirigida por el ejército chino que, según las autoridades, ha volado en docenas de misiones en todo el mundo, incluida media docena cerca o dentro del espacio aéreo estadounidense. Un informe de inteligencia militar de abril de 2022, informado exclusivamente por CNN, reveló que EE.UU. había rastreado vuelos anteriores con globos similares.

Fue solo cuando el globo giró hacia el sur que “se puso extraño”, dijo a CNN un alto funcionario estadounidense. “Inmediatamente comenzamos a hablar de derribarlo”.

Aviones de combate en movimiento

El 28 de enero, cuando el globo ingresó al espacio aéreo de EE.UU. cerca de Alaska, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, o NORAD, envió aviones de combate para hacer una identificación positiva, según funcionarios de defensa, lo que refleja un cambio sutil en la urgencia.

Aún así, los oficiales que rastreaban el globo vieron pocas razones para alarmarse. En ese momento, según funcionarios estadounidenses, se esperaba que este globo volara sobre Alaska y continuara en una trayectoria hacia el norte que los funcionarios militares y de inteligencia pudieran rastrear y estudiar.

En cambio, poco después de que el globo cruzara tierra, alarmó a los funcionarios al hacer su giro inesperado hacia el sur.

El 31 de enero, el globo había cruzado fuera de Canadá y hacia territorio estadounidense. Y las preocupaciones de que el globo había sido enviado por Beijing explícitamente para espiar a EE.UU. se confirmó cuando NORAD observó que el globo “merodeaba” sobre instalaciones militares delicadas, múltiples fuentes familiarizadas con la inteligencia le dijeron a CNN.

Cuánto control ejerció China sobre la trayectoria del globo sigue siendo un tema de debate. Aunque el globo estaba equipado con hélices y un timón que le permitía girar "como un velero", según el alto funcionario de EE.UU., en gran medida se movía en la corriente en chorro, una de las razones por las que los funcionarios pudieron predecir su ruta a través de EE.UU. por adelantado.

Quién sabía qué y cuándo

Los altos funcionarios de la administración parecen no haber sido informados del globo hasta el 28 de enero o cerca de esa fecha, cuando cruzó el espacio aéreo de Alaska, incluido el general de mayor rango de Estados Unidos, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley.

Biden, según altos funcionarios de la administración, no fue informado hasta tres días después, el 31 de enero, cuando el globo salió de Canadá y entró en Estados Unidos. En ese momento, Biden pidió a los militares que presentaran opciones “inmediatamente” para derribar el globo, dijeron las autoridades.

Oficiales militares dijeron que no es necesariamente sorprendente que el presidente no haya sido informado hasta el 31 de enero, dadas las expectativas del globo en ese momento.

El “confidencial” enviado por la DIA también sale a través de los canales gubernamentales de forma rutinaria, y aunque los funcionarios estadounidenses tienen acceso a estos informes, si los leen o si esos informes se incluyen en las sesiones informativas para los principales responsables políticos es una cuestión de discreción.

“Algunos de estos lugares envían correos electrónicos y luego cuentan eso como que alguien ha sido informado”, dijo el alto funcionario estadounidense.

Preguntas sin respuesta

A medida que se filtra más información sobre el proceso de toma de decisiones de la administración sobre el globo, el Congreso se ha interesado más.

“Todavía quedan muchas preguntas por hacer sobre Alaska”, dijo a CNN un asesor republicano del Senado. “Alaska sigue siendo parte de Estados Unidos. ¿Por qué está bien transitar por Alaska sin decírselo a nadie, pero [el territorio continental de EE.UU.] es diferente?”

Algunos legisladores republicanos han planteado preguntas mordaces sobre por qué la administración Biden no se movilizó para derribar el globo antes de que cruzara hacia el territorio continental de EE.UU., ya sea mientras estaba sobre Alaska o antes.

Funcionarios militares y de inteligencia que hablaron con CNN dijeron que no se sabía que el globo se hundiría hacia el sur hasta que el globo ya estaba sobre Alaska. Antes de eso, los funcionarios no creían que representara un riesgo real para EE.UU. y, de hecho, presentaba más una oportunidad de recopilación de inteligencia.

“La conciencia del dominio estaba allí cuando se acercaba a Alaska”, dijo el comandante de NORAD, el general Glen VanHerck, a los periodistas el lunes. “Según mi evaluación, este globo no representaba una amenaza militar física para América del Norte… Y, por lo tanto, no podía tomar medidas inmediatas porque no demostraba un acto hostil o una intención hostil”.

Una vez que estuvo sobre territorio estadounidense, los funcionarios han argumentado que los beneficios de recopilar inteligencia adicional sobre el globo a medida que pasaba superaban con creces el riesgo de derribarlo sobre tierra.

EE.UU. envió aviones espías U-2 para seguir el progreso del globo, según funcionarios estadounidenses.

Un piloto se tomó una selfie en la cabina que muestra tanto al piloto como al propio globo de vigilancia, dijeron estos funcionarios, una imagen que ya ha ganado estatus de leyenda tanto en NORAD como en el Pentágono.