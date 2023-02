El globo espía chino contenía tecnología para monitorear señales de comunicación, dice EE.UU.

Qué es el espionaje aéreo y cómo impacta el caso del globo chino en la relación con EE.UU. 2:45

(CNN) -- El gobierno de Joe Biden ha determinado que el presunto globo de vigilancia chino que atravesó Estados Unidos la semana pasada operaba con tecnología de vigilancia electrónica capaz de monitorear comunicaciones estadounidenses, según un alto funcionario del Departamento de Estado.

El globo “era capaz de realizar operaciones de recopilación de inteligencia de señales” y formaba parte de una flota que había sobrevolado “más de 40 países en los cinco continentes”.

“Sabemos que la República Popular China usó estos globos para vigilancia”, dijo el funcionario. "Las imágenes de alta resolución de los sobrevuelos del U-2 revelaron que el globo de gran altitud era capaz de ejecutar operaciones de recopilación de inteligencia de señales".

La inteligencia de señales se refiere a la información que se recopila por medios electrónicos, como comunicaciones y radares.

Funcionarios estadounidenses revelaron nuevos detalles sobre las capacidades del globo y las decisiones estadounidenses sobre cómo y cuándo derribarlo en sesiones informativas clasificadas y audiencias públicas el jueves, mientras que los legisladores aprobaron una resolución que condenaba a China y exigía que la administración Biden proporcione más respuestas al Congreso.

A pesar de las últimas revelaciones sobre las capacidades del globo espía, el Pentágono ha insistido desde que el objeto fue reconocido públicamente por primera vez que no le da a China capacidades más allá de las que ya tiene con los satélites espía u otros medios.

“No evaluamos que presentara un riesgo de recolección significativo más allá de lo que ya existe en los medios técnicos procesables de los chinos”, dijo el lunes el general Glenn VanHerck, comandante del Comando Norte de EE.UU. y NORAD.

Tensas sesiones informativas en el Capitolio

Funcionarios del gobierno en el Pentágono, el Departamento de Estado y la comunidad de inteligencia informaron a los legisladores en el Capitolio el jueves sobre el globo, lo que causó críticas de los republicanos por permitir que flotara a través de EE.UU. antes de que fuera derribado frente a la costa atlántica.

Mira la explosión de memes por el globo de China

Los funcionarios dijeron a los legisladores que EE.UU. ha evaluado que la operación del globo chino obtuvo poca inteligencia nueva porque los chinos parecían dejar de transmitir información una vez que EE.UU. se enteró del globo, además de las medidas de EE.UU. para proteger la inteligencia sensible de las operaciones de espionaje de China, según las fuentes.

Estados Unidos también cree que lo que han recuperado del globo derribado es beneficioso para la inteligencia estadounidense, dijeron las fuentes.

Otra fuente familiarizada con las sesiones informativas aseguró que los funcionarios dijeron que el globo les daría a los chinos una mejor recopilación de fotos y señales que los satélites, así como una mejor capacidad para orientarse y flotar más tiempo sobre los objetivos de recopilación.

En las sesiones informativas secretas del Congreso, los funcionarios de la administración argumentaron que Estados Unidos no se apresuró para derribar el globo en parte por temor a que pudiera provocar una escalada de las tensiones militares con China o incluso un conflicto militar. Biden dio la orden de derribar el globo cuando el Pentágono sintiera que era seguro hacerlo, dijeron las fuentes, por lo que el Pentágono finalmente decidió cuándo derribarlo.

La sesión informativa en la Cámara de Representantes el jueves por la mañana fue tensa, dijeron las fuentes, con varios republicanos criticando a la administración, incluida la representante republicana Marjorie Taylor Greene de Georgia, quien dijo que el Pentágono hizo que el presidente, a quien señaló que no le gusta, se vea débil por sus acciones.

En respuesta, los informantes intentaron establecer un cronograma detallado de las acciones, dijeron las fuentes.

“El Pentágono nos decía que podían mitigar en tiempo real mientras esto ocurría y creo que eso es correcto”, dijo a CNN el representante Mike Quigley, demócrata de Illinois. “Creo que la preocupación preeminente que tenían, expresada en tiempo real, fue la seguridad de los ciudadanos estadounidenses”.

Los senadores presionaron a los funcionarios de defensa en una audiencia de la Comisión de Asignaciones el jueves sobre la evaluación militar de la vigilancia china, y el senador demócrata Jon Tester de Montana les dijo a los funcionarios que no sabía cómo podían decir inequívocamente que no era una amenaza militar.

“Ustedes tienen que ayudarme a entender por qué este bebé no fue sacado mucho antes y, les digo, que esta no será la última vez. Hemos [visto] incursiones breves, ahora hemos visto una incursión larga, ¿qué sucede después?”, dijo Tester, presidente de la subcomisión de Defensa de Asignaciones del Senado.

“No entendemos porque, francamente, hemos sido informados en su comisión una y otra vez sobre los riesgos que plantea China, tanto económica como militarmente”, dijo. "China tiende a ir más allá todo el tiempo hasta que se establece una línea".

Funcionarios del Pentágono dijeron en la audiencia que al Departamento de Defensa no le preocupaba que el globo recopilara información sobre Alaska, ya que no estaba cerca de sitios sensibles.

El globo cruzó por primera vez el espacio aéreo de EE.UU. sobre Alaska el 28 de enero, dijo Melissa Dalton, subsecretaria de defensa para Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, durante la audiencia. Cuando se detectó el globo, no se determinó que tuviera una "intención hostil", señaló Sims, y los funcionarios no creían que afectaría las rutas de aviación o presentaría una capacidad significativa de recopilación de inteligencia. Eso cambió cuando el globo comenzó a desplazarse sobre los 48 estados inferiores, pero mientras estaba sobre Alaska, las autoridades determinaron que no estaba sobre una infraestructura crítica.

La Cámara aprobó el jueves una resolución simbólica que condena el globo de vigilancia de China con una votación de 419 a cero.

Estados Unidos analiza sanciones por ingreso de globo al espacio aéreo estadounidense

El funcionario del Departamento de Estado señaló que el globo era parte de una flota china desarrollada para realizar operaciones de vigilancia” con un fabricante vinculado al Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, agregó el funcionario.

Nuevo globo chino sobrevuela países de América Latina

El funcionario sugirió que Estados Unidos considera sanciones por la presencia del globo en el espacio aéreo de EE.UU., algo que los funcionarios estadounidenses han calificado repetidamente como una violación de la soberanía del país y el derecho internacional, y señaló que Estados Unidos “también explorará tomar medidas contra las entidades de la República Popular China vinculadas al EPL que apoyó la incursión del globo en el espacio aéreo estadounidense”.

Se lleva a cabo una operación de recuperación para asegurar los escombros del globo con un análisis que continúa en un laboratorio del FBI en Virginia, pero los comentarios de los funcionarios sugieren que EE.UU. ya ha establecido que el globo operaba con tecnología de vigilancia electrónica.

Sin embargo, Estados Unidos ha dicho que ha podido evitar que el globo intercepte las comunicaciones estadounidenses.

“El equipo de los globos de gran altitud era claramente para la vigilancia de inteligencia y era inconsistente con el equipo a bordo de los globos meteorológicos. Tenía múltiples antenas para incluir una matriz probablemente capaz de recopilar y geolocalizar comunicaciones. Estaba equipado con paneles solares lo suficientemente grandes como para producir la energía necesaria para operar múltiples sensores de recolección de inteligencia activa”, agregó el funcionario.

“Podríamos rastrear la ruta exacta del globo y asegurarnos de que no se realicen actividades o comunicaciones confidenciales no cifradas en sus cercanías”, afirmó un alto funcionario de la administración esta semana. “El ejército de EE.UU. tomó medidas inmediatas para protegerse contra la recopilación de información confidencial del globo, mitigando cualquier valor de inteligencia para la República Popular China”.

El gobierno buscó evitar una escalada de las tensiones con China

El presidente Joe Biden sugirió el miércoles que las relaciones bilaterales con China no se habían visto afectadas por la caída del globo, pero China reaccionó con enojo al derribo, rechazando una llamada con el secretario de Defensa Lloyd Austin, y el secretario de Estado Antony Blinken canceló un viaje de alto perfil a Pekín el viernes. Las nuevas sanciones en respuesta al globo probablemente aumentarían aún más las tensiones.

“Sabemos que todos estos globos son parte de una flota de globos de la RPC desarrollada para realizar operaciones de vigilancia. Este tipo de actividades a menudo se llevan a cabo bajo la dirección del Ejército Popular de Liberación (EPL)”, agregó el alto funcionario del Departamento de Estado.

EE.UU derriba globo aerostático chino

Pese a eso, a los legisladores se les dijo el jueves que la orden de enviar el globo fue encargada por una parte del gobierno chino sin el conocimiento de Xi Jinping, dijeron fuentes familiarizadas con la sesión informativa. Se desconoce cuál fue el motivo.

China “ha sobrevolado estos globos de vigilancia sobre más de 40 países en los cinco continentes”, dijo el funcionario del Departamento de Estado, y señaló que “la Administración Biden se comunica directamente con los países sobre el alcance de este programa y responde cualquier pregunta”.

El funcionario dijo que, según los “mensajes y comentarios públicos de China, está claro que se han esforzado por explicar por qué violaron la soberanía de EE.UU. y todavía no tienen una explicación plausible, y se han encontrado pisándoles los talones”.

“Como vimos con el segundo globo sobre Centro y Sudamérica que acaban de reconocer, tampoco tienen explicación de por qué violaron el espacio aéreo de esos países”, afirmó el funcionario. “El programa de la República Popular China solo seguirá estando expuesto, lo que dificultará que la República Popular China use este programa”.

Jim Sciutto, Natasha Bertrand, Oren Liebermann y Clare Foran de CNN contribuyeron con este reportaje.