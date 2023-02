Muere a los 94 años Burt Bacharach, escritor de éxitos clásicos del pop como "Raindrops Keep Fallin' on My Head"

Burt Bacharach murió a los 94 años.

(CNN) -- Burt Bacharach, aclamado compositor y autor de canciones detrás de docenas de éxitos pop suaves de las décadas de 1950 a 1980, murió este jueves, según confirmó un familiar a CNN.

Los éxitos de Bacharach incluyen "Raindrops Keep Fallin' on My Head", "(They Long to Be) Close to You" y el tema de la película "Arthur".

Tenía 94 años.

Figura importante en la música pop del siglo XX, Bacharach logró grandes éxitos en una variedad de géneros, desde Top 40 hasta country, ritmo y blues y bandas sonoras de películas. Escribió canciones exitosas para una amplia gama de artistas, incluidos Dusty Springfield, Dionne Warwick, Tom Jones, Neil Diamond, The Carpenters y Christopher Cross.

Muchas de sus canciones fueron clasificadas, quizás injustamente, como "fáciles de escuchar", un estilo de música suave y anticuado con pocas asperezas. La mayoría estaban muy alejadas de los sonidos del rock and roll, funk, disco u otros géneros populares de su época.

Sin embargo, Bacharach junto a su antiguo colaborador Hal David produjo muchas de las canciones más pegadizas de la época. Muchas de elloas, "Say a Little Prayer", "Walk on By", "Do You Know the Way to San Jose", se convirtieron en éxitos para Warwick, una de las vocalistas femeninas más vendidas de la década de 1960.

Bachrach también escribió éxitos como "Magic Moments" de Perry Como, "Baby It's You" de The Shirelles, "¿What's New Pussycat?" de Tom Jones, "What the World Needs Now is Love" de Jackie DeShannon, "This Guy's In Love With You”, “Heartlight” de Neil Diamond y el dúo Patti Labelle-Michael McDonald “On My Own”.

Uno de sus éxitos más grandes e impactantes fue "That’s What Friends Are For", la colaboración benéfica entre Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder que encabezó las listas en 1986 y recaudó millones para la investigación del SIDA.

“Nunca tengas miedo de algo que puedas silbar”, le dijo Bachrach a Scott Simon de NPR en 2013.

A lo largo de su larga carrera, Bachrach ganó casi todos los premios importantes de la música, incluidos seis premios Grammy, tres premios Oscar y, con Hal David, el Premio Gershwin a la Canción Popular, otorgado por la Biblioteca del Congreso. En 2008 los Grammy lo proclamaron el mayor compositor vivo.