¿Adiós a Netflix? Llega el fin de las cuentas compartidas en España y los usuarios parecen molestos

(CNN Español) -- Netflix anunció que a partir de este miércoles restringirá en España y otros tres países el acceso a las cuentas compartidas. Es decir, ya no permitirá que otros usuarios puedan ingresar a una cuenta solo con correo y contraseña y disfrutar de la programación de la plataforma.

La medida ya se ha aplicado en algunos países de América Latina como Chile, Costa Rica y Perú. Allí, desde marzo del año pasado, está disponible una nueva función para que los suscriptores puedan compartir su cuenta fuera del hogar de manera "fácil y segura, aunque también pagando un poco más".

Se trata de la función "Agregar miembro extra" o "Miembros extra", con la que básicamente pueden compartir sus cuentas con personas fuera de su hogar, pagando un monto extra por cada miembro que se agregue.

Ahora el turno es para España, Canadá, Nueva Zelandia y Portugal. ¿La razón? Netflix dice que está perdiendo capacidad para crear historias. O algo más sencillo: está perdiendo dinero.

"Ahora hay más de 100 millones de hogares que comparten sus cuentas, lo que reduce nuestra capacidad de invertir en la creación de grandes historias, contadas con series y películas de la máxima calidad", dice un comunicado de la compañía.

La compañía ayudará a los usuarios de estos cuatro países a configurar sus cuentas para que las usen únicamente personas que vivan en una misma casa, a gestionar el acceso y los dispositivos de quienes usan una misma cuenta, y transferir el perfil de una persona a una nueva cuenta, es decir, conservar sus recomendaciones personalizadas, el historial de contenido que se ha visto, listas y más.

Sin embargo, la compañía advirtió que este nuevo modelo permitirá que los usuarios vean sus contenidos y accedan a su cuenta cuando estén de viaje o iniciar sesión en otro televisor, por ejemplo de un hotel o un alquiler vacacional.

El cobro de un monto extra

Y como se trata de cobrar por ver, Netflix puso en funcionamiento en España, Canadá, Nueva Zelandia y Portugal la opción de agregar un suscriptor extra pagando un monto adicional a la suscripción, para, máximo, dos personas que no convivan en el mismo hogar.

"Cada una de esas subcuentas tendrá un perfil, recomendaciones personalizadas, nombre de usuario y contraseña propios, a un coste adicional de 5,99 € al mes por persona (en España)", dijo la compañía en un comunicado.

En los países de América Latina que tienen este modelo ya activo, por cada miembro extra, el suscriptor con la cuenta principal tendrá que pagar un monto adicional:

Chile: 2.380 pesos chilenos

Costa Rica: US$ 2,99

Perú: 7,9 soles peruanos

De acuerdo con las normas de Netflix, la cuenta de un suscriptor de pago solamente se puede compartir con las personas que viven en el mismo hogar que el suscriptor en cuestión. No obstante, si actualmente se comparte una cuenta en la mayoría de los países donde se encuentra este servicio de streaming, podría no pasar nada o que llegue una solicitud para verificar el dispositivo y así estar seguros que no se trata de un uso indebido de la cuenta, como señala el Centro de Ayuda de la compañía.

Críticas a Netflix por los cambios

Usuarios en España han usado sus redes sociales para criticar a la compañía por implementar este cambio y frenar el uso compartido de las cuentas.

Muchos han usado el hashtag #AdiósaNetflix para expresar sus molestias por un cobro adicional.

He defendido la forma de trabajar de Netflix desde que estoy suscrita, pero el cambio de estrategia en cuanto a las cuentas compartidas no tiene defensa posible. Es una estafa y una falta de respeto para los clientes, que vemos que sus producciones son cada vez más mediocres👎🏻👎🏻 pic.twitter.com/JGvSmgr4mO — 💜 La Quisquillosa 💫🐝 (@LaQuisquillossa) February 8, 2023

Una cuenta premium ya tenía como concepto el poder compartirla con hasta 4 usuarios sin importar la residencia. Entiendo que, cuando las cuentas no cuadran, es difícil encontrar la manera de paliar las pérdidas, pero sangrar a los usuarios no es la solución y pronto recularéis. — El Analista De Bits (@analistadebits) February 8, 2023

Me suscribí a Netflix cuando mi hermana vivía en Irlanda para que ella tuviese cosas para ver allí (aún no estaban en España). Hoy aquello sería imposible si no es abriendo mas la billetera. Habrá que ir diciendo adiós a Netflix. Fue bonito mientras duró. https://t.co/PGIBy3hyCO — Daniel | ElTabernero (@ElTabernero) February 8, 2023

Adiós a Netflix para mí, que solo piso mi casa cada 2 meses. No puedo conectarme al Wifi de mi casa cada mes.

Y yo no comparto con naide. — Carlos (@GenioAtrapao) February 1, 2023

Pero Netflix ha recalcado que cada cuenta "está diseñada para un solo hogar" y les da a los suscriptores opciones de varios planes que se ajusten a sus necesidades.

-- Con información de Clare Duffy, de CNN, y Uriel Blanco de CNN en Español.