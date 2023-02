Rescatista española en Turquía: “Tardamos trece horas en sacar a la primera persona”

Dramático rescate de un bebé que pasó 65 horas bajo escombros en Turquía 0:56

(CNN Español) -- Lidiar con el paso del tiempo es su mayor reto ya que, a cada minuto, se hace más difícil encontrar personas con vida bajo los escombros. Es por esta razón que los cuarenta efectivos de la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam), que se encuentran desplegados en Iskenderun, Turquía, trabajan sin descanso.

Según cuentan, se han dividido en dos equipos operativos. De esta forma, pueden mantener las labores de búsqueda y rescate de víctimas tanto de día como de noche.

“Realizamos el rescate de una víctima viva el primer día que llegamos junto al equipo del Grupo Especial de Asistencia (GEA)”, nos cuenta Annika Coll, responsable del Ericam. “Fue un rescate muy complicado en una estructura muy peligrosa de un hombre de 65 años. Se tardó trece horas en sacarlo”.

“La labor está siendo ardua”, añade Victor López, miembro del Ericam. “Estamos viendo que los equipos locales e internacionales que se encuentran sobre el terreno están haciendo un esfuerzo enorme; la gente está exhausta”, dice López. No obstante, pone en valor el trabajo de todos los profesionales que se encuentran ayudando en el lugar ya que, pese al cansancio, siguen dando lo mejor para sacar a la gente que continúa atrapada entre los escombros.

El Ericam es un cuerpo de emergencias que se creó en agosto de 2007. Desde entonces, han estado presentes en otros terremotos como los de Haití en 2010 y 2021, así como el de Ecuador en 2016. Una experiencia acumulada que les ha dado soltura y conocimiento para actuar en catástrofes similares. No obstante, Coll resalta que las condiciones de trabajo en Turquía son diferentes a las anteriores. Según nos cuenta, a diferencia de Haití, Turquía “es un país grande, que está teniendo la capacidad de, por lo menos, apoyar a la población bastante bien. No les falta agua, no les falta comida. En ese sentido es un poco mejor”.

Según Janez Lenarcic, comisario europeo de Gestión de Crisis, hasta este viernes se han desplegado cerca de 1.600 efectivos europeos de diferentes países en Turquía. En el caso concreto de España, además de los 40 efectivos del Ericam, enviaron otros 50 rescatistas de la Unidad Militar de Emergencias.