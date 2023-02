"¿Cuándo se acabará el tiempo?": Richard Glossip ha mantenido su inocencia durante 26 años en el corredor de la muerte. Un fiscal especial ahora está revisando su caso

Richard Glossip.

(CNN) -- Al menos una vez a la semana el equipo de defensa de Richard Glossip se conecta por teléfono, a veces para ponerse al día y otras veces para elaborar una estrategia sobre cómo salvar la vida del hombre de Oklahoma que está en el corredor de la muerte.

Glossip, quien ha estado tras las rejas durante 26 años por una sentencia por asesinato que conlleva la pena capital, ahora tiene una tableta en su celda en la Penitenciaría del Estado de Oklahoma y puede usarla para hacer llamadas telefónicas por cobrar.

“Es una de las cosas más aterradoras, especialmente si eres una persona inocente, saber que te van a quitar la vida por algo con lo que no tienes nada que ver”, dijo Glossip a CNN, en una entrevista exclusiva durante una de esas llamadas telefónicas.

El mes pasado, Glossip se enteró de su novena fecha de ejecución: el 18 de mayo. Durante años, ha recibido una serie de indultos y aplazamientos, y esta última fecha llega por orden del recién elegido fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond.

“Es mi responsabilidad asegurarme de que estamos respondiendo adecuadamente a todas las pruebas que se han presentado a través de la condena y el encarcelamiento del Sr. Glossip”, dijo Drummond en un comunicado. “Las circunstancias que rodean este caso requieren una revisión exhaustiva”.

publicidad

La oficina de Drummond nombró a un fiscal especial independiente para dirigir esa revisión. El abogado de Glossip, Don Knight, lo calificó de "enormemente significativo" y dijo que era "lo correcto".

“Cualquiera que analice este caso tiene que llegar al mismo resultado y ese es el único propósito, asegurarse de que todos vean la verdad”, dijo Glossip.

En agosto, Oklahoma dijo que planeaba ejecutar a 24 presos condenados a muerte hasta 2024, a pesar de los gritos de críticos y expertos que señalaron no solo cuestiones pendientes sobre la aptitud mental o la posible inocencia de algunos, sino también la historia reciente del estado de inyecciones letales fallidas. En las últimas semanas, el estado ajustó ese ritmo a aproximadamente un hombre cada 60 días a pedido de Drummond, citando una carga para el departamento penitenciario.

Condenado por ordenar un asesinato

Glossip, exgerente de un motel, fue condenado por ordenar el asesinato, en 1997, de su jefe, Barry Van Treese.

Otro empleado, Justin Sneed, quien entonces tenía 19 años, admitió haber matado a Van Treese con un bate de béisbol en la ciudad de Oklahoma. Pero los fiscales dijeron a los miembros del jurado que Sneed lo hizo en un complot de asesinato a sueldo ideado por Glossip. Sneed recibió cadena perpetua a cambio de su testimonio contra Glossip.

Glossip siempre ha mantenido su inocencia.

Glossip fue declarado culpable y sentenciado por primera vez en 1998, pero se anuló en 2001 debido a la ineficacia del abogado defensor. Fue nuevamente declarado culpable en 2004 y nuevamente condenado a muerte.

“Lo gritas y lo gritas, y finalmente alguien se pone de pie y dice: 'Hay algo en esto'”, dice Glossip de su abogado Knight, quien comenzó a representarlo en 2015.

Ese año, pasó una hora después de la ejecución de Glossip cuando el gobernador emitió una suspensión basada en la constitucionalidad de los protocolos de ejecución del estado. Glossip ha estado al borde de la ejecución tres veces antes, incluso le sirvieron tres últimas comidas separadas, según su abogado.

Knight, junto con su asistente legal Meri Wright, ha experimentado altibajos en su búsqueda por exonerar a Glossip.

“Es difícil no sentirse apegado emocionalmente al caso, pero también al propio Rich”, dijo Wright a CNN. “Es una carga extraordinaria tratar de salvar la vida de otro ser humano”.

Noviembre de 2022 supuso otro revés legal, cuando el Tribunal Penal de Apelaciones de Oklahoma denegó una petición de audiencia sobre nuevas pruebas en el caso.

Siguió a un informe explosivo de más de 300 páginas, publicado por el bufete de abogados internacional Reed Smith, que concluyó: “Ningún jurado razonable que escuchara el registro completo habría condenado a Richard Glossip por asesinato".

El informe fue encargado por un grupo bipartidista de 34 legisladores estatales y dirigido por el republicano estatal Kevin McDugle, quien prometió derogar la pena de muerte en Oklahoma si se ejecuta a Glossip.

McDugle le dijo a CNN que el informe cambió la opinión de muchos de sus colegas que creen en la pena capital, pero quieren asegurarse de que el proceso estatal de pena de muerte sea justo.

Descubren nuevas pruebas en el caso

En el último año, Reed Smith y el equipo de defensa de Glossip han descubierto aún más evidencias que dicen que prueban la inocencia de Glossip.

Entre los documentos hay una carta de Sneed a su abogado, en la que la defensa de Glossip argumenta que pudo haber estado tratando de retractarse de su testimonio.

“Hay muchas cosas en este momento que me están carcomiendo. Hay algo que necesito limpiar”, escribió Sneed en las cartas, que fueron mostradas a CNN por la defensa de Glossip y son parte de una enmienda al informe inicial de Reed Smith.

En otra carta, Sneed escribió: “¿Tengo la opción de retractarme de mi testimonio en cualquier momento de mi vida…?”.

En una carta separada, que se mostró a CNN, el defensor público de Sneed respondió a una de sus cartas diciendo , “Puedo decir, por el tono de tu carta, que algunas cosas te están molestando […] Si te hubieras negado [a testificar contra Glossip] lo más probable es que estarías en el corredor de la muerte en este momento”.

La Oficina del Defensor Público del Condado de Oklahoma, responsable del abogado de Sneed en ese momento, se negó a comentar.

“Siempre sospechamos que Justin Sneed realmente quería, en algún momento, decir la verdad”, dijo Knight. “Pero a partir de esos papeles, pudimos decir que aunque él estaba tratando de hacerlo, su abogado en ese momento le decía: 'No lo hagas'”.

Lo que puede suceder después

El fiscal especial designado por el fiscal general del estado comenzó su inmersión profunda en el caso el mes pasado.

No hay una fecha límite para un informe sobre los hallazgos, pero será “antes de que la Junta Estatal de Indultos y Libertad Condicional se reúna, programada para el 12 de abril”, dijo a CNN un portavoz de la oficina de Drummond.

La oficina también dijo que el fiscal general habló con la familia Van Treese antes de ordenar la revisión. La hermana de Van Treese se negó a comentar con CNN para esta historia.

Mientras tanto, Glossip sigue esperando.

Dijo que ha hecho las paces con su situación y trata de lograr algo todos los días.

Escribe poesía. Con su tableta, habla todos los días con su esposa, con quien se casó el año pasado. Ve los servicios religiosos en su iglesia en la televisión para poder verla en cámara.

Dijo que espera con ansias su primer aniversario, que no habría podido celebrar si no hubiera ocurrido este último retraso.

Y reza para que más personas escuchen sus gritos de inocencia.

“He pasado por esto muchas veces”, dijo Glossip.

“Todavía da miedo, siempre dará miedo hasta que finalmente abran esta puerta y me dejen ir, o me quiten esto de la cabeza por completo, así que no tengo que preocuparme de, '¿me van a matar la próxima vez? ¿mes? ¿O el mes después de eso? ¿Cuándo finalmente se acaba el tiempo?'”.