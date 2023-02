Últimas noticias del terremoto en Turquía y Siria: miles de muertos y decenas de miles de heridos

Rescatan a padre e hijos en Turquía más de 76 horas después del terremoto

Más de 76 horas después del devastador terremoto del lunes en el sur de Turquía, tres hombres emergieron vivos e ilesos de los escombros en la ciudad de Gaziantep después de que familiares y vecinos desesperados se unieran a la operación de rescate para salvarlos.

Mithat Tabur y sus hijos Ersin, de 30 años, y Mustafa, de 26, fueron rescatados de los escombros de un edificio de apartamentos de ocho pisos en el suburbio Ibrahimli de la ciudad después de que los equipos de búsqueda los detectaran en lo que quedaba de su sala de estar.

La esposa de Tabur, Ayer, fue ubicada sin vida en la cocina. Los equipos de rescate ahora están tratando de recuperar su cuerpo de debajo de los escombros.

Más de 100 personas vivían en su edificio y aproximadamente una cuarta parte de los residentes lograron salir con vida.

Omer Kocok, pariente de los Tabur, le dijo a CNN la madrugada del miércoles que sus primos pudieron ponerse en contacto con los equipos de rescate a través de llamadas de teléfonos celulares, dándoles señales de vida.

“Ersin fue quien nos llamó para pedir ayuda”, dijo Omer a CNN.

Omer se ofreció como voluntario para cavar, ayudando a los rescatistas en su arduo trabajo de tamizar los escombros.

“Es nuestra responsabilidad. Ellos harían lo mismo si estuviéramos en la misma situación”, dijo.

El amigo de la escuela secundaria de Mustafa, el profesor de inglés Alptekin Talanci, dijo que Mustafa era un ingeniero civil que trabajaba para el gobierno local. Los reporteros de CNN se encontraron con Talanci afuera del edificio derrumbado, donde había estado esperando en el frío durante dos días, con la esperanza de que su amigo saliera con vida.

El día del terremoto, Talanci dijo que estaba nevando y que había ido con Mustafa a ver una película al cine.

“Al terminar me dijo que tenía que irse a su casa por si lo llamaban a palear y limpiar los caminos. Inmediatamente después de eso, ocurrió el terremoto, y traté de llamarlo pero no pude captar ninguna señal. Por la mañana, escuché que su edificio se derrumbó... Vine aquí y vi las ruinas y de repente comencé a llorar. Desde entonces he estado aquí, esperando cualquier tipo de ruido, cualquier tipo de ayuda”, dijo.

Talanci atribuye la supervivencia de los hijos Tabur y su padre al entrenamiento de Ersin como paramédico.

“Él sabía cómo sobrevivir si pasaban este tipo de situaciones. Afortunadamente, también tenía su teléfono con él", dijo Talanci.