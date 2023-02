Las cinco mejores actuaciones en el 'Halftime Show' del Super Bowl: ¿está tu favorita en la lista?

Rihanna habla sobre su concentración absoluta en el Super Bowl 0:52

(CNN Español) – El 'Halftime Show' del Super Bowl, o espectáculo de medio tiempo, es uno de los eventos musicales más importantes del año.

Aunque ocurre en medio de un evento deportivo, seguidores del fútbol americano —y otros a los que tal vez no les gusta la disciplina— sintonizan para ver el show musical.

Se trata de la puesta en escena justo a la mitad del partido y en el que un artista —con o sin invitados— ofrecen la experiencia de un concierto, pero en un tiempo limitado: alrededor de 13 minutos.

En 2023, el 'Halftime Show' estará liderado por Rihanna. El escenario será su regreso a las tarimas en 7 años, dijo la cantante en una rueda de prensa.

Pero ¿cuáles han sido las mejores actuaciones? Estos son los espectáculos que en Zona Pop CNN escogimos.

publicidad

Los mejores 'Halftime Shows' del Super Bowl

Prince en el Super Bowl de 2007

Ni la lluvia pudo detener al icónico Prince en su presentación del 'Halftime Show' de 2007. Esta es considerada por medios como la revista Billboard como la mejor presentación en la historia del Super Bowl.

Y si ver al multifacético artista interpretar sus éxitos bajo la incansable lluvia de Miami no es suficiente, entonces tienes unos gustos muy difíciles de satisfacer.

En un video que la Liga de Fútbol Americano Estadounidense, la NFL, compartió en su canal de YouTube, dicen que ante el pronóstico meteorológico, Prince dijo que no solo podía actuar bajo la lluvia sino que le gustaría que lloviese aún más.

“¿Pueden hacer que llueva más?”, fueron las palabras del cantante, según la NFL.

El ambiente nunca fue tan apropiado para cantar “Purple Rain”. La tarima no pudo ser otra que el símbolo con el que fue conocido el artista y por el cual en 1993 cambió su nombre.

Guitarras eléctricas, música en vivo, micrófonos, fuegos artificiales, un escenario resbaladizo… nada, ni la lluvia, pudo apagar el funk de Prince.

Michael Jackson en el Super Bowl de 1993

Es increíble pensar que ya pasaron tres décadas desde esta presentación y precisamente entra en nuestra lista porque fue el espectáculo de medio tiempo que instauró una nueva norma para los artistas venideros.

La página The Hollywood Reporter dijo en 2021 que este espectáculo del considerado Rey del Pop marcó un antes y un después.

La publicación explicó que antes de Michael Jackson, el halftime show era un elemento secundario, carente de importancia, en donde solo se veían a bandas universitarias y artistas que estaban en el ocaso de sus carreras.

Si eres uno de los que recién descubre esta presentación, puede que no sea tan majestuosa como las que hemos visto a mediados de los 2010 o en esta década. Por haberse realizado en el Rose Bowl en Pasadena, California, y por la diferencia horaria, el espectáculo fue a plena luz del día y por ende, no se pudo hacer un despliegue visual espectacular de luces como hemos visto en los últimos años.

Sin embargo, Michael Jackson no necesitó de nada de eso. El Rey del Pop maravilló a los espectadores con sus impecables cualidades vocales, sus icónicas coreografías y al ser quizás una de las pocas personas que pueden estar inmóviles en una tarima por un minuto y medio sin cantar y no ser abucheado masivamente.

Parte de la presentación la puedes ver en el canal de YouTube de la NFL.

Shakira y JLo durante el Super Bowl de 2020

Quizás es debatible esta presentación de medio tiempo esté de tercera en nuestra lista. Sin embargo, tiene un factor nostalgia y de representación.

Nostalgia porque fue el halftime show antes de que el mundo cambiara con el nuevo coronavirus. Se realizó a pocas semanas de que el mundo se detuviera y que por un año muchas personas y artistas no pudiesen realizar o acudir a conciertos.

Representación porque fueron dos latinas las encargadas de prender la fiesta: Shakira y Jennifer Lopez. Contaron también con la participación de J Balvin y Bad Bunny, dos de los artistas urbanos más escuchados en los últimos años. Emme Maribel Muñiz interpretó junto a su madre, Jennifer Lopez, uno de sus mayores éxitos “Let’s Get Loud”, así como “Born in the US” de Bruce Springsteen.

Además de ser una celebración de la carrera de estas dos mujeres, el espectáculo también lanzó dardos a la política estadounidense. Entre los temas criticados fue el encerrar a niños migrantes en jaulas en la frontera entre Estados Unidos y México.

Dr. Dre y compañía, en el Super Bowl de 2022

De la lista de presentaciones esta es la más reciente. Ocurrió hace tan solo un año. Dr. Dre fue el encargado de llevar en sus hombros el Halftime Show, pero… no lo hizo solo.

El espectáculo, que fue un tributo al hip-hop, contó con la participación de Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 cent.

Y esto fue nostalgia pura, al menos para las generaciones Y (los famosos millennials) y los Gen X (nacidos entre 1965 y 1980). Lo mejor del hip-hop de la década de 1990 e inicios de los 2000 fue compactado en 14 minutos de espectáculo.

A través de imágenes aéreas, Dr. Dre y compañía nos llevaron a las calles de Compton. Temas como “California Love” de Tupac, en clara referencia al estado en donde se realizaba la final de la NFL, sonaron en el espectáculo. También escuchamos a Dr. Dre interpretar uno de sus clásicos, “Still D.R.E.”

Nadie podrá olvidar a 50 cent (y los memes) de cuando apareció boca arriba interpretando “In Da Club”. Tampoco cuando Eminem se arrodilló, un guiño a la polémica protesta del ex mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick durante el himno nacional de Estados Unidos.

Puedes revivir esta presentación acá, en el canal de YouTube de la NFL.

Lady Gaga en el Super Bowl de 2017

Cerramos nuestra lista de los cinco mejores halftime shows con la presentación de Lady Gaga en el Super Bowl 51.

Gaga siendo Gaga no iba a pasar desapercibida y comenzó el espectáculo en el techo del NRG Stadium en Houston, Texas, junto a una constelación de drones que pintaron la bandera de Estados Unidos en el cielo. Desde las alturas interpretó un clásico de la cultura del país, “God Bless America”. Posteriormente la cantante apareció descendiendo al terreno de juego.

Y no, Lady Gaga no saltó desde el techo del estadio, esa parte de la presentación fue pregrabada.

La propia NFL en su canal de YouTube califica la presentación como uno de los halftime shows más acrobáticos e increíbles.

Fueron 13 minutos del histrionismo de Lady Gaga, junto con un denso cuerpo de baile y otro sobrevuelo de Gaga al escenario. La cantante ganadora del Oscar interpretó sus éxitos hasta ese momento, entre ellos “Poker Face”, “Born This Way”, “Just Dance” y cerró con “Bad Romance”.