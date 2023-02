El "error humano" que podría costarle el título de la Premier League inglesa al Arsenal

El gol del empate de Ivan Toney desató la polémica. (Crédito: David Klein/Cal Sport Media/AP)

(CNN) -- Desde hace mucho tiempo, la Premier League de Inglaterra se decide por pequeños márgenes: un punto perdido aquí, un gol fallado allá.

Solo un punto separaba al campeón del año pasado, el Manchester City, del segundo, el Liverpool, y, como está aprendiendo ahora el equipo de Jürgen Klopp, que se encuentra en mitad de la tabla, las oportunidades de ganar el título no se presentan a menudo.

Por eso, cuando un "error humano", reconocido por el organismo responsable de los árbitros de la Premier League, permitió que el gol del empate del Brentford se mantuviera en el marcador (1-1) contra el líder de la liga, el Arsenal, provocó una airada reacción, ya que privó a los Gunners de una victoria crucial.

"Acabo de mirar hacia y es fuera de juego, sí", declaró el entrenador Mikel Arteta a Sky Sports. "¿Me explicaron por qué no estaba permitido? No. Es frustrante, pero probablemente nos den una explicación a lo largo de la semana. Hoy no tenemos ninguna".

Cuando el Brentford perdía 1-0, Ivan Toney marcó de cabeza después de que el balón se pasease por el área tras un lanzamiento de falta.

El árbitro asistente de video (VAR) Lee Mason comprobó la entrada de Ethan Pinnock sobre Gabriel durante el saque de falta inicial, pero pareció no utilizar las directrices del VAR para comprobar un segundo incidente en la jugada del gol, cuando Christian Norgaard parecía estar en fuera de juego.

"Hay que aplicar ciertos principios a la hora de defender y eso se hace respetando las reglas. De repente cambias las reglas y entonces tienes que cambiar tus principios", continuó Arteta.

"Así que dinos antes para que luego no mantengas la línea (defensiva) tan alta. Porque siempre vas a tener ventaja si te bloquean. No puedes bloquear si estás en fuera de juego".

Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), el organismo responsable de los árbitros de la Premier League, dijo a CNN que su jefe de arbitraje Howard Webb se había puesto en contacto con el Arsenal "para reconocer y explicar los errores significativos en el proceso del VAR".

Añadió que el error estaba "siendo revisado a fondo por PGMOL".

El empate del Arsenal ante el Brentford supuso la segunda semana consecutiva en la que cede puntos tras la sorprendente derrota ante el Everton, y su ventaja sobre el Manchester City es ahora de solo seis puntos, en lugar de ocho si hubiera conseguido la victoria ante el Brentford.

Los Gunners volverán al campo el miércoles, contra el City, en un choque que probablemente definirá su temporada.