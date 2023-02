Una joven aficionada no puede contener su emoción al sentarse junto a LeBron James. Y su reacción se hace viral

LeBron James ya es el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA 2:46

(CNN) -- Una vez que LeBron James entró en la cancha y tomó asiento entre el público, la joven aficionada que se sentaba a su lado tardó una fracción de segundo en reconocer junto a quién estaba sentada.

Pero cuando lo hizo, Gaia, de 12 años, no pudo contener su emoción.

Mientras su hermano sacaba fotos, ella se tapaba la boca con las manos en señal de asombro y no dejaba de mirar hacia el nuevo máximo anotador de la NBA en un momento captado por las cámaras de televisión.

"Cuando se sentó aquí, no soy tan alto como él, obviamente, así que solo podía ver sus zapatos", dijo Gaia a la reportera de ESPN Lisa Salters durante el partido.

"Entonces levanté la vista y vi a LeBron James, y lo que me pasó por la mente fue: '¡Dios mío, el mejor jugador de todos los tiempos de básquetbol está sentado a mi lado!'. Enloquezco completamente, solo pienso: 'Oh, Dios mío, este es como el mejor momento de mi vida'".

Más tarde, la NBA tuiteó un video del momento y se hizo viral.

Sentada junto a James, Gaia vio cómo Los Angeles Lakers vencían 109-103 a los Golden State Warriors, defensores del título.

James se convirtió a principios de esta semana en el máximo anotador de todos los tiempos de la liga, superando el récord que Kareem Abdul-Jabbar había ostentado durante 39 años.

"Pedí estas entradas hace más de tres meses, estaba muy emocionada y esperaba que LeBron batiera el récord en este partido", añadió Gaia.

"Incluso cuando lo batió, me hizo mucha ilusión venir a este partido. Cuando me enteré de que se había lesionado el pie, me entristecí. No sabíamos si iba a viajar con el equipo a este partido o no".

Después del partido, incluso pudo conocer a la leyenda de la NBA, ya que los Lakers publicaron fotos de los dos chocando las manos.