ANÁLISIS | Quién ganó y quién perdió con los anuncios del Super Bowl LVII

(CNN) -- Grandes celebridades, pero a menudo, anuncios no tan buenos.

El Super Bowl presenta un desafío formidable para los anunciantes, que intentan justificar el precio gigante de los anuncios de 30 segundos (hasta US$ 7 millones cada uno, según Variety, para los comerciales entre el inicio y el final del juego) creando campañas que se sienten tan grandes como el juego.

Este año, la balanza se inclinó fuertemente hacia el talento de las celebridades, en varios casos, agrupados de forma incongruente, en comerciales que eran ruidosos pero que con frecuencia no tenían mucho sentido.

Para empezar, ayuda cuando el talento tiene algún tipo de conexión lógica con el producto, o al menos figura en la creatividad de una manera que hace avanzar ese mensaje. Ser lindo por sí mismo puede estar bien, pero rara vez es particularmente memorable.

Usando esa lógica, bravo por Rakuten, un sitio de compras, que reclutó a Alicia Silverstone para repetir su papel en “Clueless” como la Cher obsesionada con las compras, papel que se puso como un viejo uniforme de escuela privada; y mal por un anuncio repleto de celebridades para Michelob Ultra con Serena Williams, Brian Cox y muchos otros en un extraño tributo a "Caddyshack".

Por otra parte, la cosecha de anuncios de cerveza de este año fue en su mayoría plana, especialmente dado el nivel alto que Budweiser ha establecido habitualmente para los Super Bowls pasados. La principal excepción sería el anuncio de Miller-Coors-Blue Moon, que fue divertido, aunque un poco confuso.

Como se señaló antes del juego, los anuncios criptográficos que buscaron causar sensación en el Super Bowl LVI se quedaron fuera de la exhibición de este año, un recordatorio de que las categorías de productos más nuevas se atreven a ingresar al derby del Super Bowl bajo su propio riesgo.

¿Dónde estaban los otros puntos destacados, que fueron superados en número (como es habitual) por los medios o bajos? Aquí hay un desglose de quién anotó y quién perdió el balón en el escenario más grande de la televisión. Si bien esto no incluye todos los anuncios que se transmitieron, si un anuncio presentaba a cuatro o más celebridades, asumamos que se inclinó hacia la columna "perdedor".

GANADORES

Películas: el negocio del cine no se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia, pero la cantidad de anuncios de próximos éxitos de taquilla (y otros que se espera que puedan serlo) se sintió como un voto colectivo de confianza en el cine. Es probable que Hollywood nunca se recupere por completo en la era de las plataformas de transmisión, pero los estudios parecieron advertir que no se rendirán sin luchar.

De esa lista de títulos, dale el visto bueno a “The Flash”, que debería despertar un enorme interés en ese título de Warner Bros. (que al igual que CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery), y poner el foco en la película en lugar de problemas fuera de pantalla de la estrella Ezra Miller. Demos una mención de honor a "Indiana Jones" y "Creed" entre las secuelas, que también incluyeron anuncios previos al juego para "Transformers" y "Guardians of the Galaxy". También se presentó: “Air”, basado en el acuerdo de Michael Jordan con Nike.

Ram: hubo nuevamente varios anuncios de autos eléctricos, pero denle a Ram la medalla de oro por su descarado doble sentido sobre la “electrificación prematura”.

Rakuten: ¿desperdiciaría Silverstone esta oportunidad para disfrutar un poco de esa nostalgia de “Clueless”? Como si...

T-Mobile: Bradley Cooper y su madre estuvieron muy adorables, especialmente cuando ella le dijo que, si bien ha sido nominado por cosas, no ha ganado nada. Mucho mejor, por desgracia, que su homenaje a "Grease" con John Travolta.

Pepsi Zero Sugar: Steve Martin y Ben Stiller dieron mini-clases de actuación. Entonces, ¿realmente beben esto? Probablemente no, pero fue divertido verlos pretender que sí.

PopCorners: Solo la idea de una reunión de “Breaking Bad” obtiene altas calificaciones (más la frase “No nos comemos nuestro propio suministro”), aun cuando el producto podría no haber sido el vehículo ideal para ello.

Farmer's Dog y Amazon: dos ganadores sobre nuestros compañeros caninos: ver cómo se desarrolla la vida de un perro y pensar en perder uno sirvió como uno de los pocos verdaderos momentos lacrimógenos del día; y en una nota más ligera, conseguirle un amigo a un perro destructivo, a través de Amazon.

CrowdStrike: si tan solo la empresa de ciberseguridad hubiera existido durante la guerra de Troya. Una gran idea visual.

Google: otro anuncio que reunió a celebridades poco probables: Amy Schumer, Doja Cat y la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo, pero en una demostración inteligente de cómo su producto puede "arreglar" fotos antiguas.

Kia. si olvidas el chupete de tu bebé, definitivamente este es el auto para ti.

Disney: con motivo de su centenario, el estudio publicó un anuncio para demostrar la gran profundidad de su contenido y su intrincado control sobre los recuerdos de la infancia.

Kevin Burkhardt y Greg Olsen: después del histrionismo del programa previo al juego de Fox (sin importar los problemas con el sonido), los locutores, en su primer Super Bowl, estuvieron a la altura de las circunstancias y no se interpusieron en el camino de la acción y les recordaron a todos que, después de todo, se trataba de un partido de fútbol.

NO ESTÁ MAL, PERO…

General Motors y Netflix: GM se asoció con programas de Netflix para impulsar sus autos eléctricos, con Will Ferrell como guía en programas como “Bridgerton” y “Stranger Things”. No muy bien, pero al menos se sentía grande e inventivo.

Dunkin': Ben Affleck (principalmente) y Jennifer Lopez le dieron un toque de celebridad a la idea de una estrella trabajando en una tienda de donas.

Paramount+: La ventaja de presentar a Sylvester Stallone en un programa de transmisión, aparentemente, es una estrella más para ayudar a promover “Paramount Mountain”.

HeGetsUs.com. los anuncios de esta campaña evangélica sin duda llamaron la atención al recordarle a la gente, por ejemplo, que Jesús era un refugiado y que amaba a todos. Sin embargo, a pesar de ser uno de los pocos anuncios sobre algo de verdad que se exhibieron este domingo, el objetivo de su mensaje parecía confuso, una percepción reforzada por los detalles sobre el grupo detrás de él.

Workday: Las estrellas de rock diferencian entre llamar a alguien estrella de rock y serlo realmente. Una idea divertida, ejecutada con indiferencia.

Etrade: Nadie nunca se equivocó al hablar de bebés, pero dicho esto, hablar de bebés es un truco bastante aburrido.

Weather Tech: Un argumento sólido sobre lo “Hecho en Estados Unidos”.

PERDEDORES

Anuncios de cerveza: Miles y Keleigh Sperry Teller parecen una linda pareja para tomar una cerveza. Lo que el anuncio no hizo fue justificar que se tratara de una Bud Light. Lo mismo ocurre con Budweiser conectando un paquete de seis Bud con "Six Degrees of Separation" (o Kevin Bacon), que tenía la vibra adecuada pero se sentía un poco exagerado.

Booking.com: oye, ¿a quién no le vendría bien unas vacaciones? Pero, ¿por qué estamos viendo a Melissa McCarthy cantar sobre eso?

Doritos: ¿Jack Harlow, Missy Elliott y Elton John empujando triángulos? Otro caso de tratar de estar demasiado a la moda y solo lucir cuadrado.

Downy Unstoppables: a Danny McBride le gusta tanto que cambiaría su nombre. Pero todo fue bastante McBobo.

DraftKings: Kevin Hart y una gran cantidad de celebridades aparecieron, pero ¿será recordado como un gran anuncio del Super Bowl? No apuestes por ello.

Hellmann's: ¿Jon Hamm y Brie Larson en un refrigerador? Sí, la mayonesa va con jamón y queso Brie, pero como dijo Hamm al final: "Eso es raro".

Remy Martin: El discurso de Serena Williams fue conmovedor, pero el producto fue completamente una ocurrencia tardía.

Planters: Un asado de celebridades al estilo Friars Club de Mr. Peanut se sintió como un intento débil de complacer a los consumidores.

Jeep: El eslogan “Freedom is electric” (la libertad es eléctrica) funcionó. Los animales bailarines digitales, no tanto.

Pringles: ¿Otra versión de la mano atrapada en la campaña de latas? Se siente como si su creatividad estuviera atascada en los años 90.

Squarespace: Adam Driver ya está bastante sobreexpuesto, pero ese comercial, con docenas de él, lo hizo realmente sobreexpuesto.

Tubi: Alguien debería haber disuadido a la agencia de publicidad y al equipo de marketing de no meterse en esa extraña madriguera.

M&Ms: El único comentario real en ese spot de Maya Rudolph fue “???”

Límite/Break: Sí, vi el código de barras. No, no lo escaneé.