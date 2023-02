Los autos nuevos son muy caros pero, si tomas precauciones, no tienen por qué serlo

¿Por qué la inflación baja pero los seguros de autos se encarecen? 1:04

(CNN) -- Tras años de escasez de piezas, el precio promedio que se paga por un automóvil nuevo en Estados Unidos ha vuelto a bajar recientemente por debajo del precio sugerido por el fabricante. Pero esto no tiene en cuenta un problema mayor: incluso antes de la pandemia, los precios sugeridos por el fabricante no dejaban de subir a medida que los compradores se llenaban de opciones.

Dos décadas de datos históricos del sitio web de automóviles Edmunds.com indican que las opciones son el principal motor del aumento de los precios de los vehículos, y que esto ha sucedido durante muchos años.

"En general, la diferencia de precio promedio entre los modelos básicos y los vehículos con más opciones de los clientes se disparó, pasando del 24,6% en 2002 al 38,1% en 2022".

El precio sugerido promedio de un vehículo nuevo, tal como se compra, era de unos US$ 30.000 en 2009 y llegó a casi US$ 40.000 en 2019, antes de que el covid-19 obstaculizara el suministro de piezas y la producción de vehículos, según Edmunds. El año pasado esa cifra alcanzó casi los US$ 46.000, según datos de Edmunds.com.

Sin embargo, el precio promedio de los modelos básicos, ajustado a la inflación, en realidad ha bajado un poco, incluso cuando los consumidores pasaron de los sedanes a las camionetas más caras. La diferencia es el coste de las opciones que han añadido los compradores.

Steve Reed, economista de la Oficina de Estadísticas Laborales, una agencia gubernamental que mide la inflación, coincidió con lo que indicaban los datos históricos de precios de Edmunds.

"Según nuestras mediciones, el coste real de los autos en relación con otras cosas ha disminuido", dijo.

Es una buena noticia para los conductores que no quieren lujos: si no quieres pagar mucho por un auto nuevo, no tienes por qué hacerlo. Si uno no profundiza en la lista de opciones, los autos son relativamente baratos.

El básico ya no lo es tanto

Consideremos el Nissan Versa, el auto más barato disponible para el año modelo 2023.

Su precio de partida es de US$ 15.730. Ajustado a la inflación, apenas varía del precio inicial de un Hyundai Accent en 2002, el auto nuevo más barato disponible ese año. Esto a pesar del hecho de que el Versa 2023 está cargado de características estándar, incluyendo arranque por botón, control de ángulo muerto y una pantalla táctil, muchas de las cuales ni siquiera estaban disponibles hace dos décadas.

Según datos de Edmunds.com, en las dos últimas décadas han aumentado las diferencias entre el precio inicial más bajo y el precio promedio de venta al público de muchos tipos de vehículos.

En el Mercedes Clase E, por ejemplo, la diferencia entre el precio sugerido básico y el precio promedio con opciones era solo del 11,5% en 2002, frente al 30% en 2022; en el Chevrolet Tahoe, pasó del 14% al 41% en el mismo periodo; y en el Acura MDX, del 7% al 21%.

En conjunto, la diferencia de precio promedio entre los modelos básicos y los vehículos opcionales aumentó del 24,6% en 2002 al 38,1% en 2022.

Por supuesto, no es del todo sorprendente que los precios base de los vehículos no hayan subido en las dos últimas décadas, ajustados a la inflación, ya que eso es lo que se supone que significa "ajustado a la inflación". Para los economistas que calculan la inflación, los autos nuevos forman parte de ella, ya que tienen en cuenta una cierta mejora de la calidad.

La competencia también es un factor. Las empresas automovilísticas han encontrado formas de mantener los precios bajos, incluso añadiendo más tecnología de seguridad y elementos de confort, como transmisiones automáticas de serie.

Puede que estos modelos básicos no generen mucho dinero, si es que generan alguno, para los fabricantes. Pero pueden atraer a compradores a los que luego se puede vender versiones más caras en lo que se conoce como una estrategia de precios "líder en pérdidas", dijo Michael Brisson, director de estrategia económica de Moodys.

Y los clientes están más que dispuestos a seguir el juego, afirma Matt Jones, portavoz del sitio web de precios de automóviles TrueCar, que trabajó 12 años en concesionarios.

"¿La idea de que la gente compra lo más asequible? Casi nunca he visto que sea así", afirmó.

Tú decides

Así que, aunque los compradores de vehículos obtienen más por su dinero para empezar, los estadounidenses siguen acumulando opciones.

En el caso de la marca GMC de General Motors, por ejemplo, la diferencia entre los modelos básicos y el vehículo promedio con opciones (tal y como se vende a los clientes) no ha dejado de crecer entre los camiones y los SUV en los últimos 20 años.

Sorprendentemente, la diferencia ha crecido más rápido en los camiones pesados de GMC, normalmente considerados vehículos de trabajo. El precio promedio de un GMC Sierra 2500 HD, tal y como se vende, es ahora el doble del precio de partida.

Estos clientes ven sus grandes camiones como una recompensa por años de duro trabajo, dijo Patrick Finnegan, jefe de marketing de GMC.

"Se podría pensar que un cliente de camiones pesados no está en el mercado para este tipo de cosas, que no está dispuesto a pagar por ello", dijo Finnegan. "Pero son algunas de esas características las que realmente les entusiasman, como los altavoces Bose Premium Series".

Según Justin Wolfers, economista de la Universidad de Michigan, ofrecer paquetes opcionales cada vez más lujosos es una forma de que los fabricantes de automóviles se aprovechen de la mayor disparidad de ingresos en Estados Unidos. Los compradores ricos pueden pagar más, mientras que los fabricantes mantienen las oportunidades de compra para los que no tienen tanto para gastar.

Presión para mejorar

Drury, de Edmunds.com, explica que este aumento de las opciones se debe a otro tipo de presión competitiva: la competencia con amigos y vecinos que tienen las últimas características en sus autos. Además, al comprar un vehículo nuevo, la gente rara vez quiere menos de lo que tenía antes.

También influye la estrategia del sector. Los compradores de autos rara vez pueden elegir opciones individualmente. Tyson Jominy, analista del sector de J.D. Power, explica que, para obtener las características que desean, suelen tener que comprar paquetes de características o incluso pagar más por "niveles de equipamiento" más lujosos.

"Un ejemplo clásico es el paquete 'Ruedas y melodías'", escribió Jominy en un correo electrónico. "No hay un vínculo inherente entre la música y las ruedas, pero si eres un audiófilo tienes que conseguir las ruedas mejoradas para obtener la radio de marca, y viceversa".

Jeff Bartlett, redactor jefe de Consumer Reports, afirma que los compradores de autos pueden evitar quedar atrapados en la vorágine que les empuja hacia vehículos nuevos cada vez más caros. Le preocupa que los compradores de autos que vean estos precios crecientes para el "automóvil nuevo promedio" usen eso como guía para lo que debería costar su próximo automóvil.

"Me da escalofríos pensar en la gente en este clima económico, pensando: 'Oh, bueno, yo iba a comprar un auto de US$ 30.000, pero, bueno, supongo que US$ 50.000 es el promedio, así que ¿por qué no?", dijo.